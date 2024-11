Το 1ο micro Forest στην καρδιά της Αθήνας από τη L'Oréal Hellas, είναι γεγονός!

Κλείσιμο

Με μια ειδική εκδήλωση σε ένα ιστορικό τοπόσημο, το λόφο Αλεπότρυπας στην Άνω Κυψέλη, εγκαινιάστηκε την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου το 1ο Μicro Forest στην καρδιά της Αθήνας, στο πλαίσιο του παγκόσμιου προγράμματος L’Oréal for the Future.Στο κυρίως μέρος της εκδήλωσης, η Country Managing Director της L'Oréal Hellas κα. Alessandra Delfini υποδέχτηκε το Δήμαρχο Αθηναίων κο. Χάρη Δούκα, στον οποίο και παρέδωσε το κλειδί του χώρου. Στη συνέχεια η κα. Δήμητρα Πετρίδη, Corporate Affairs & Engagement Director της L’Oréal Hellas καλωσόρισε τους λοιπούς καλεσμένους, θεσμικούς φορείς, περίοικους και μια ομάδα εργαζομένων της εταιρείας δίνοντας το λόγο στον κο. Φίλιππο Μιχόπουλο, Sustainability Leader της L’Oréal Hellas, ο οποίος και ξενάγησε τους παρευρισκόμενους, επισημαίνοντας εν συντομία βασικά σημεία και στόχους του έργου. Στο τέλος σύσσωμοι προχώρησαν στη συμβολική φύτευση 60 μικρής ηλικίας φυτών, ολοκληρώνοντας έτσι την πολύμηνη μελέτη φύτευσης που είχε προηγηθεί.Από αρχές Ιουνίου, όταν και ανακοινώθηκε επίσημα το project, άμεσα ξεκίνησαν εργασίες για τη αναμόρφωση του μέχρι πρότινος κοινόχρηστου χώρου πρασίνου, με συντονισμένες εργασίες καθαρισμού του. Το βραχώδες έδαφος διαμορφώθηκε ειδικά με τη μεταφορά τόνων κηπαίου χώματος, που χρησιμοποιήθηκαν ως επίστρωση για τις προσεκτικά επιλεγμένες φυτεύσεις που ακολούθησαν και ολοκληρώθηκαν με επιτυχία μέσα σε μόλις μερικές εβδομάδες, χαρίζοντας ένα σπάνιας ομορφιάς αποτέλεσμα.Συγκεκριμένα σε πρώτη φάση φυτεύτηκαν περίπου 5.000 ενδημικά ή/και αυτοφυή δέντρα, θάμνοι και πόες, ενώ τους επόμενους μήνες θα ακολουθήσουν και συμπληρωματικές εργασίες εμπλουτισμού του φυτικού υλικού. Το πιο σημαντικό είναι ότι τα είδη αυτά, με την κατάλληλη φροντίδα, θέτουν ως μακροπρόθεσμο στόχο την δημιουργία ενός δάσους που θα έχει καταφέρει να αποκτήσει σε περίπου 10 χρόνια, τα χαρακτηριστικά ανάπτυξης ενός συμβατικού δάσους 20-30 ετών, με περισσότερα από 10.000 φυτά και πλούσια βιοποικιλότητα.Η ιδέα του micro Forest ξεκίνησε από τον Ιάπωνα βοτανικό Akira Miyawaki και συντείνει στην προσπάθεια για προστασία και ενίσχυσης της αστικής βιοποικιλότητας και την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης προς όφελος της πόλης και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Στην ουσία, με την ανάπτυξη του micro Forest η πόλη των Αθηνών στα επόμενα χρόνια θα αποκομίσει σπάνια οφέλη, όπως η βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής με μείωση της τοπικής θερμοκρασίας μέχρι και 6 βαθμούς και περιορισμό του φαινομένου της θερμικής αστικής νησίδας, η απορρόφηση μέχρι και 3.300 κιλών CO2 σε ετήσια βάση στο 10ο έτος του micro Forest, η βελτίωσης της ποιότητας του αέρα, η μείωση του θορύβου, η προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα καθώς και η ουσιαστική ενίσχυση της τοπικής χλωροπανίδας.Την έναρξη της εκδήλωσης χαιρέτησε ο κος. Χάρης Δούκας, Δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος επεσήμανε τις προτεραιότητες του Δήμου Αθηναίων στον τομέα αναβάθμισης του αστικού πρασίνου, αναφέροντας χαρακτηριστικά:«Εγκαινιάζουμε στην Αλεπότρυπα, στην Κυψέλη, ένα μικροδάσος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε μία ανάσα ζωής στην πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της Αθήνας. Θα αξιοποιήσουμε κάθε σπιθαμή γης για να αυξήσουμε το πράσινο στην Αθήνα, σύμφωνα με τον κανόνα του 3-30-300, δηλαδή ανοίγοντας το παράθυρο να βλέπεις 3 δέντρα, η γειτονιά σου να έχει κοντά στο 30% σκίαση από πράσινο και στα 300 μέτρα να έχεις ένα πάρκο πράσινο.»Η κα. Alessandra Delfini, Country Managing Director της L’Oréal Hellas, μίλησε για τις δράσεις που σε τοπικό επίπεδο συμβάλλουν με σεβασμό στην τήρηση των ορίων του πλανήτη, αλλά και στην ενίσχυση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος της L’Oréal Hellas, που αποτελεί σταθερή προτεραιότητα, τονίζοντας:«Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για τη L'Oréal Hellas καθώς παίρνει σάρκα και οστά ένα καινοτόμο και πρωτοποριακό έργο βιωσιμότητας, το οποίο αλλάζει την καθημερινότητα των κατοίκων της Αθήνας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων αποδεικνύουμε ότι συλλογικά μπορούμε να διαδώσουμε τα οφέλη της βιοποικιλότητας στην πόλη και τους πολίτες της. Παράλληλα, απολύτως ευθυγραμμισμένοι με τις αρχές του προγράμματος L'Oréal for the Future, μένουμε πιστοί στη συνεχή μας δέσμευσή στην Αειφόρο Ανάπτυξη, επενδύοντας σε επιχειρηματικές λύσεις που βασίζονται σε βιώσιμες πρακτικές».