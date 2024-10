Ο διαγωνισμός Nikon Film and Photo Contest 2024-2025 ξεκινά επίσημα στις 30 Οκτωβρίου 2024

Κλείσιμο

Η Nikon είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι οι δηλώσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό Nikon Film and Photo Contest 2024-2025 θα ξεκινήσουν επίσημα στις 30 Οκτωβρίου 2024.Ο διαγωνισμός Nikon Film and Photo Contest είναι ένας διεθνής διαγωνισμός που συγκεντρώνει φωτογράφους και κινηματογραφιστές, τόσο επαγγελματίες όσο και ερασιτέχνες, από όλο τον κόσμο. Από τότε που ξεκίνησε ο διαγωνισμός το 1969, πριν από περισσότερο από μισό αιώνα, εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο αναγνωρισμένους διεθνείς διαγωνισμούς στον κόσμο. Πέρυσι, συμμετείχαν περισσότερα από 35.000 άτομα από 180 χώρες, υποβάλλοντας πάνω από 70.000 μοναδικές φωτογραφίες και ταινίες.Για την 40η διοργάνωση, ο διαγωνισμός μετονομάστηκε φέτος σε «Nikon Film and Photo Contest», αντικατοπτρίζοντας ένα διευρυμένο πεδίο τόσο στη φωτογραφία όσο και στην κινηματογράφηση. Ακόμα, το λογότυπο του διαγωνισμού σχεδιάστηκε εκ νέου για να εκφράσει την κεντρική ιδέα του διαγωνισμού — έναν χώρο όπου έργα, τα οποία δημιουργούνται από διαφορετικές οπτικές, συνενώνονται.Οι συμμετοχές θα εξεταστούν από διακεκριμένη επιτροπή ειδικών του κλάδου, με τη Sarah Leen, την πρώτη γυναίκα διευθύντρια φωτογραφίας του περιοδικού National Geographic και του National Geographic Partners, να επιστρέφει ως επικεφαλής. Το σύνολο της επιτροπής για τον διαγωνισμό Nikon Film and Photo Contest 2024-2025 θα αποκαλυφθεί στην επίσημη τοποθεσία web μετά τις σχετικές αναθέσεις.Η επικεφαλής κριτής Sarah Leen δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που επιστρέφω ως επικεφαλής κριτής στον διαγωνισμό Nikon Film and Photo Contest 2024-2025. Στον προηγούμενο ρόλο μου, εντυπωσιάστηκα απίστευτα από την εξαιρετική ποιότητα των φωτογραφιών και των ταινιών που υποβλήθηκαν. Σε αυτή τη διοργάνωση, ελπίζουμε να δούμε φωτογραφίες και ταινίες που μας εμπνέουν και μας συνδέουν μέσα από μια ισχυρή οπτική αφήγηση».«Ενθαρρύνω όλους τους φωτογράφους και τους κινηματογραφιστές να υποβάλουν τα έργα τους, όχι μόνο για την ευκαιρία να κερδίσουν εξαιρετικά βραβεία, αλλά και για να προβληθούν οι δημιουργίες τους στο κοινό και τα μέλη της κοινότητάς μας. Ίσως είναι μια στιγμή που θα αλλάξει την καριέρα σας και το δημιουργικό έργο σας».Ο αναγνωρισμένος διαγωνισμός της Nikon υποδέχεται τόσο επαγγελματίες όσο και ερασιτέχνες φωτογράφους και κινηματογραφιστές από όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου ή εθνικότητας. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα ξεκινήσουν στις 30 Οκτωβρίου στη 1:00 μ.μ. (JST-Τυπική ώρα Ιαπωνίας) και θα γίνονται δεκτές έως τις 17 Φεβρουαρίου 2025, ενώ οι νικητές θα ανακοινωθούν τον Σεπτέμβριο του 2025. Για περισσότερες πληροφορίες ή για δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: https://www.nikon-photocontest.com/en/