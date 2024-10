Η ΜΕΓΑ Non-food Supplier of the Year

10 βραβεία συνολικά, για την εταιρεία leader στην προσωπική υγιεινή





Στη φετινή διοργάνωση, κατάφερε να αποσπάσει 10 βραβεία συνολικά: 4 GOLD, 3 SILVER, 1 BRONZE και 2 κορυφαίες διακρίσεις NON FOOD SUPPLIER OF THE YEAR και TOP RATED PROJECT.







GOLD βραβείο στην κατηγορία Επιτυχημένη Εισαγωγή Προϊόντος / Σειράς Προϊόντων (Non Food) για το «Παιδικό εκπαιδευτικό κρεμοσάπουνο MΕΓΑ Hygiene KIDS»



Κλείσιμο



GOLD βραβείο στην κατηγορία Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) – Περιβάλλον για τη «Δέσμευση μας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη (πρόγραμμα ACT GREEN)»





τους στο Πρόγραμμα «Μητέρα & Παιδί»



SILVER βραβείο στην κατηγορία Αύξηση Πωλήσεων / Μεριδίου Προϊόντων (Non Food) για την «Every Day, το ελληνικό καινοτόμο brand - leader της κατηγορίας! »



SILVER βραβείο στην κατηγορία Στρατηγική Social Media & Ψηφιακό Marketing για το «Babylino Sensitive»



Η εταιρεία ΜΕΓΑ, Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής Α.Ε., 100% ελληνική εταιρεία είναι ένας από τους μεγάλους νικητές των Super Market Awards 2024, ενός θεσμού που βραβεύει την αριστεία στον χώρο του λιανεμπορίου στην Ελλάδα.Στη φετινή διοργάνωση, κατάφερε να αποσπάσει 10 βραβεία συνολικά: 4 GOLD, 3 SILVER, 1 BRONZE και 2 κορυφαίες διακρίσεις NON FOOD SUPPLIER OF THE YEAR και TOP RATED PROJECT.Ακολουθούν αναλυτικά τα βραβεία της εταιρείας:GOLD βραβείο στην κατηγορία Επιτυχημένη Εισαγωγή Προϊόντος / Σειράς Προϊόντων (Non Food) για το «Παιδικό εκπαιδευτικό κρεμοσάπουνο MΕΓΑ Hygiene KIDS»GOLD βραβείο στην κατηγορία Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας για την «Διασφάλιση Ποιότητας με διπλή Ευρωπαϊκή Βράβευση (Eu Safety Awards)»GOLD βραβείο στην κατηγορία Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) – Περιβάλλον για τη «Δέσμευση μας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη (πρόγραμμα ACT GREEN)»GOLD βραβείο στην κατηγορία Κοινές Ενέργειες CSR με τα Super Market Σκλαβενίτης – για το πρόγραμμα «Η ΜΕΓΑ, η ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και οι Γιατροί του Κόσμου ενώνουν τις δυνάμειςτους στο Πρόγραμμα «Μητέρα & Παιδί»SILVER βραβείο στην κατηγορία Αύξηση Πωλήσεων / Μεριδίου Προϊόντων (Non Food) για την «Every Day, το ελληνικό καινοτόμο brand - leader της κατηγορίας! »SILVER βραβείο στην κατηγορία Στρατηγική Social Media & Ψηφιακό Marketing για το «Babylino Sensitive»

SILVER βραβείο στην κατηγορία Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) – Άνθρωπος για το πρόγραμμα «Φροντίδα ΜΕΓΑ για Όλους»



BRONZE βραβείο στην κατηγορία Νέα Συσκευασία για τα «Σερβιετάκια Every Day Natura. Η αγνότητα της φύσης σε ένα σερβιετάκι!»

Βραβείο της χρονιάς Non food supplier of the year



TOP RATED project για το πρόγραμμα «Η ΜΕΓΑ, η ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και οι Γιατροί του Κόσμου ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Πρόγραμμα «Μητέρα & Παιδί»



Η ΜΕΓΑ εδώ και 44 χρόνια βρίσκεται αδιάλειπτα και διαχρονικά στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας, τόσο μέσα από τα προγράμματα Εταιρικής Υπευθυνότητας που υλοποιεί, όσο και με τα προϊόντα της, που σχεδιάζονται και παράγονται στην Ελλάδα, με μοναδικές καινοτομίες και ύψιστη προτεραιότητα την ασφάλεια του καταναλωτή.

17.10.2024, 10:30