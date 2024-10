Η Telekom σχεδιάζει να επιταχύνει την ανάπτυξή της μέσω της συστηματικής χρήσης Tεχνητής Nοημοσύνης και παγκόσμιων οικονομιών κλίμακας

Παράλληλα, αναμένεται μέση ετήσια αύξηση των προσαρμοσμένων κερδών ανά μετοχή άνω του 11%, με αποτέλεσμα να ανέλθουν σε περίπου 2,50 ευρώ το 2027. Έως τότε, οι ελεύθερες ταμειακές ροές AL αναμένεται να αυξηθούν σε περίπου 21 δισ. ευρώ.«Ξεκινάμε το επόμενο στάδιο», δήλωσε ο Tim Höttges, Διευθύνων Σύμβουλος της Telekom. «Τα τελευταία χρόνια, η στρατηγική μας μάς οδήγησε στην πρώτη θέση στην Ευρώπη. Πετύχαμε ή και ξεπεράσαμε σχεδόν όλους τους στόχους μας, με αποτέλεσμα η αξία μας σήμερα να είναι μεγαλύτερη από εκείνη όλων των τηλεπικοινωνιακών παρόχων συνολικά στην ήπειρο όπου δραστηριοποιούμαστε. Θα αξιοποιήσουμε αυτή τη θέση στο μέλλον, για παράδειγμα, με πιο εντατική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης».Στην Ημέρα Κεφαλαιαγοράς (Capital Markets Day) στη Βόννη, ο Όμιλος Telekom επιβεβαίωσε την ελκυστική του πολιτική αμοιβών των μετόχων: Στο μέλλον, θα συνεχίσει να καταβάλει 40-60% των επαναλαμβανόμενων προσαρμοσμένων κερδών ανά μετοχή με τη μορφή μερισμάτων. Για το οικονομικό έτος 2024, η Telekom ανακοίνωσε πληρωμή μερίσματος ύψους 90 λεπτών ανά μετοχή, η οποία προβλέπεται να καταβληθεί το 2025. Αυτή η απόφαση υπόκειται σε έγκριση από τα αρμόδια όργανα. Επιπλέον, προβλέπεται ότι το 2025 θα πραγματοποιηθούν επαναγορές ιδίων μετοχών ύψους έως 2 δισ. ευρώ.Έως το 2027, η Telekom σχεδιάζει να πετύχει άνω των 15 δισ. Ευρώ πλεονάσματα, επιπλέον των επενδύσεων στην επιχείρηση και των πληρωμών μερισμάτων. Αυτό το περιθώριο θα δώσει στην Telekom την ευελιξία να επιλέξει την αύξηση του μεριδίου της στην T-Mobile US ή την επαναγορά πρόσθετων ιδίων μετοχών, καθώς και να διευκολύνει τη γενικότερη στρατηγική ευελιξία της. Οι επενδύσεις του Ομίλου (εκτός ΗΠΑ), εξαιρουμένου του φάσματος κινητής τηλεφωνίας, αναμένεται να αντιστοιχούν σε 21% των εσόδων από υπηρεσίες το 2027. Ο δείκτης μόχλευσης (καθαρό χρέος συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων στο προσαρμοσμένο EBITDA) αναμένεται να παραμείνει σταθερός από το 2024, της τάξης του 2,75 ή χαμηλότερος.Η κινητήρια δύναμη ανάπτυξης θα είναι η ενίσχυση του επιχειρηματικού μοντέλου. Η Telekom επιθυμεί ένα μοντέλο που βασίζεται περισσότερο στα δεδομένα (data-driven), έχει μεγαλύτερο βαθμό αυτοματοποίησης και κάνει πιο εντατική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Για παράδειγμα, η αυτοματοποιημένη ταυτοποίηση και τεκμηρίωση πελατών, καθώς και η υποβολή αιτημάτων ενημέρωσης με βάση την ΑΙ, αναμένεται να απλοποιήσουν τις διαδικασίες υποστήριξης πελατών, να βελτιώσουν την προώθησή τους μέσω των κατάλληλων διαύλων και να επιταχύνουν την εκτέλεσή τους. Στη Γερμανία, ο αριθμός των παραπόνων έχει ήδη μειωθεί κατά περίπου δύο τρίτα σε σύγκριση με το 2020. Ο όγκος κλήσεων στην εξυπηρέτηση θα μειωθεί χάρη στην περαιτέρω αξιοποίηση ψηφιακών καναλιών και υπηρεσιών ανταλλαγής μηνυμάτων που υποστηρίζονται από ΑΙ. Ο Όμιλος προγραμματίζει να διατηρήσει τη δέσμευσή του για την ψηφιοποίηση και την εστίασή του στα προγράμματα λογισμικού.Με την αξία του brand της Telekom να έχει αυξηθεί κατά 84% σε σύγκριση με το 2020, η Brand Finance την χαρακτηρίζει ως την μάρκα του κλάδου με την υψηλότερη αξία παγκοσμίως. Συνολικά, το brand «T» βρίσκεται στην πρώτη θέση του πίνακα κατάταξης στην Ευρώπη και στην ένατη θέση σε όλον τον κόσμο. Με περίπου 300 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως, ο Όμιλος θέλει να αξιοποιήσει καλύτερα τις παγκόσμιες οικονομίες κλίμακας χρησιμοποιώντας παγκοσμίως διαθέσιμες υπηρεσίες και πλατφόρμες IT που βασίζονται σε API (Application Programming Interface - Διεπαφές Προγραμματισμού Εφαρμογών) στο cloud . Αυτές οι οικονομίες κλίμακας πρόκειται να αξιοποιηθούν με τη βοήθεια λύσεων και συνεργασιών ICT παγκόσμιας κλίμακας.Η Telekom συνεχίζει να επενδύει μαζικά στα δίκτυα οπτικών ινών. Στη Γερμανία, ο Όμιλος αναμένεται να εγκαθιστά δίκτυα οπτικών ινών σε περίπου 2,5 εκατομμύρια επιπλέον νοικοκυριά ετησίως έως το 2027. Αυτό σημαίνει ότι ο συνολικός αριθμός των νοικοκυριών με δίκτυο οπτικών ινών θα ανέρχεται σε περίπου 17,5 εκατομμύρια. Παράλληλα, το ποσοστό των ενεργών χρηστών της υπηρεσίας αναμένεται να ξεπεράσει το 20%, σε σύγκριση με το τρέχον ποσοστό που ανέρχεται σε περίπου 14%. Το 2027, ο αριθμός των νέων πελατών FTTH (fiber-to-the-home) αναμένεται να φτάσει περίπου το 1 εκατομμύριο, σε σύγκριση με τις προβλέψεις για φέτος που εκτιμώνται σε 450.000. Οι ευρωπαϊκές εθνικές εταιρείες αναμένεται να εγκαθιστούν δίκτυα οπτικών ινών σε περίπου 1 εκατομμύριο επιπλέον νοικοκυριά ετησίως. Το 2027, ο συνολικός αριθμός των νοικοκυριών με δίκτυο οπτικών ινών αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 13,5 εκατομμύρια.Επίσης, η Telekom συνεχίζει να αναπτύσσει το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της. Έως το 2027, η κάλυψη δικτύου 5G στη Γερμανία αναμένεται να αυξηθεί σε περίπου 99%. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της, περίπου το 90% των χώρων θα διαθέτει ταχύτητες λήψης άνω του 1 Gbit/s. Στις ευρωπαϊκές εθνικές εταιρείες, η κάλυψη δικτύου 5G πρόκειται να αυξηθεί από 78% σήμερα σε 95% το 2027. Η Telekom επιθυμεί να επεκτείνει περαιτέρω την ηγετική της θέση στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης όσον αφορά την ποιότητα και την ταχύτητα μετάδοσης του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Σχεδιάζει να ενισχύσει τα έσοδά της αυξάνοντας περαιτέρω τα μερίδια αγοράς, καθώς και μέσω ενός χαρτοφυλακίου που περιλαμβάνει υποκατάσταση σταθερού δικτύου, λύσεις 5G για πανεπιστημιουπόλεις και τεμαχισμό (slicing) δικτύου.Η Telekom αξιοποιεί την ισχυρή θέση που έχει κατακτήσει στη Γερμανία και την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια με την πρωτοβουλία Magenta Moments, η οποία συγκεντρώνει περίπου 3,2 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες από τα τέλη του 2023. Αυτός ο αριθμός προβλέπεται να αυξηθεί κατά 50-100% έως το 2027. Με πρόσθετα προϊόντα και υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες ασφάλισης συσκευών κινητής και πλατφόρμες για υπηρεσίες πληρωμών μέσω λύσεων ΑΙ για καταναλωτές, ο Όμιλος επιθυμεί να δημιουργήσει επιπλέον έσοδο της τάξης των 1,5 δισ. ευρώ.Στην παγκόσμια επιχειρηματική δραστηριότητα B2B – δηλ. με επιχειρηματικούς πελάτες συμπεριλαμβανομένης της T-Systems – η Εταιρεία σχεδιάζει να επιταχύνει την αύξηση εσόδων και κερδών. Μετά από μια μέση αύξηση εσόδων 1,9% για την περίοδο 2020-2024, η ανάπτυξη σε αυτόν τον τομέα αναμένεται να αυξηθεί στο 3%, οδηγώντας σε ανάλογη αύξηση στην κερδοφορία. Οι βασικοί κινητήριοι μοχλοί αυτής της διαδικασίας είναι η αύξηση του ποσοστού των συμβάσεων που ανατίθενται από εταιρικούς πελάτες, η ισχυρότερη ανάπτυξη στον δημόσιο τομέα και στις διασταυρούμενες πωλήσεις, καθώς και η επέκταση του χαρτοφυλακίου στους τομείς του cloud, της κυβερνοασφάλειας, του IoT (Internet of Things - Διαδίκτυο των Πραγμάτων) και της ΑΙ. Η T-Systems αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της διαδικασίας, συμβάλλοντας στη διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό για τους πελάτες.Επίσης, ο Όμιλος συνεχίζει να επιδιώκει φιλόδοξους στόχους αναφορικά με θέματα ESG (Environmental, Social, Governance - Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση). Οι εκπομπές άνθρακα (Πεδία 1-3) προβλέπεται να μειωθούν κατά 55% έως το 2030 σε σύγκριση με το 2020, ενώ ολόκληρη αλυσίδα αξίας αναμένεται να έχει καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 2040. Η Telekom ήταν η πρώτη εταιρεία «heavyweight» του Δείκτη DAX 40 που έθεσε επιστημονικά τεκμηριωμένο στόχο για το κλίμα με καθαρές μηδενικές εκπομπές, επιβεβαιωμένο από την πρωτοβουλία SBTi (Science Based Targets Inititiative - επιστημονικά τεκμηριωμένοι στόχοι). Στο σχέδιό του για τη μετάβαση, ο Όμιλος έχει προβλέψει συγκεκριμένα μέτρα για αυτόν τον στόχο. Αυτά περιλαμβάνουν την προώθηση της κυκλικής οικονομίας, για παράδειγμα μέσω μεγαλύτερου ωφέλιμου κύκλου ζωής τερματικού εξοπλισμού, καθώς και την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση συσκευών και υλικών. Όσον αφορά την κοινωνική διάσταση του θέματος, ο Όμιλος θα επεκτείνει τη δέσμευσή του για ψηφιακή ένταξη έτσι ώστε, μέχρι το τέλος του 2027, περισσότερα από 80 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως να ωφελούνται από τα μέτρα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρουσίασαν το σχέδιο υπογράμμισαν την ενσωμάτωση θεμάτων ESG σε ολόκληρο τον Όμιλο. Περιέγραψαν τις φιλοδοξίες στις οποίες θα βασιστεί η διαχείριση των στρατηγικών θεμάτων ESG στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.Η βελτίωση της αποδοτικότητας σε όλα τα επίπεδα θα υποστηρίξει την ανάπτυξη κερδών τα επόμενα χρόνια. Η μέτρηση για τον στόχο αυτό είναι το έμμεσο κόστος ως ποσοστό των εσόδων από υπηρεσίες (σε επίπεδο Ομίλου με εξαίρεση τις ΗΠΑ). Η Telekom επιθυμεί να μειώσει τον αριθμό αυτό κατά 3-5% έως το 2027. Οι βασικοί κινητήριοι μοχλοί αυτής της προσπάθειας είναι η αυτοματοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης AI στην εξυπηρέτηση πελατών, της αυτοματοποίησης στη λειτουργία δικτύων και κέντρων δεδομένων, της βελτιωμένης αποδοτικότητας στην ανάπτυξη FTTH στη Γερμανία, της εφαρμογής ενός κοινού μοντέλου λειτουργίας στην Ευρώπη, καθώς και βελτιώσεων στην αποδοτικότητα μέσω της χρήσης AI. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις δαπάνες που αφορούν ακίνητα και τη χρήση τους.Καθαρά έσοδα~4% CAGRΈσοδα εκτός των ΗΠΑ2,5-3% CAGRΈσοδα από υπηρεσίες Ομίλου~4% CAGRΈσοδα από υπηρεσίες εκτός των ΗΠΑ2,5-3 % CAGRΠροσαρμοσμένο EBITDA AL Ομίλου4-6 % CAGRΠροσαρμοσμένο EBITDA AL εκτός των ΗΠΑ3-4 % CAGRΠροσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή>11% CAGRΚεφαλαιουχικές δαπάνες / έσοδα από υπηρεσίες εκτός των ΗΠΑ~21% το 2027Ελεύθερες ταμειακές ροές (AL)~21 δισ. ευρώ το 2027CAGR – Σύνθετος Ρυθμός Ετήσιας Ανάπτυξης (Compound Annual Growth Rate)