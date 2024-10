Roald Dahl’s “Ο Τσάρλι και το Εργοστάσιο Σοκολάτας” συνεχίζει για 2η χρονιά στο EMBASSY Theater! Σε απόδοση – σκηνοθεσία Γιώργου Βάλαρη

Κλείσιμο

Μετά την τεράστια επιτυχία της πρώτης χρονιάς και τις sold out παραστάσεις το μαγικό μιούζικαλ “Ο Τσάρλι και το Εργοστάσιο Σοκολάτας” επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο EMBASSY Theater, σε απόδοση και σκηνοθεσία του Γιώργου Βάλαρη!Ο αγαπημένοςσυνεχίζει στον ρόλο του «Γουίλι Γουόνκα», ενώ ο μικρόςενσαρκώνει τον «Τσάρλι». Η παράσταση, που έχει συγκινήσει και ενθουσιάσει χιλιάδες θεατές, υπόσχεται να μαγέψει και φέτος το κοινό με την υπερπαραγωγή της, τη ζωντανή ορχήστρα και τον 30μελή θίασο.Το EMBASSY Theater, ένας ιστορικός κινηματογράφος στο κέντρο της Αθήνας που έχει μετατραπεί σε υπερσύγχρονο θέατρο, ανοίγει και πάλι τις πόρτες του για να φιλοξενήσει αυτή τη μοναδική παράσταση για όλη την οικογένεια. Μην χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε ξανά τη μαγεία του musical “Ο Τσάρλι και το Εργοστάσιο Σοκολάτας”!Το αγαπημένο musical, μετά τις παραστάσεις του στην Αθήνα, θα συνεχίσει την επιτυχημένη του πορεία στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Ράδιο City, από τις 10 Ιανουαρίου έως τις 19 Ιανουαρίου 2025, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.Βασισμένο στο μυθιστόρημα του Roald Dahl, το μιούζικαλ “Charlie and the Chocolate Factory” συνδυάζει την πρωτότυπη μουσική σύνθεση του Marc Shaiman με στίχους των Marc Shaiman & Scott Wittman.