Η ΔΕΗ στηρίζει για 2η χρονιά την Εθνική Ομάδα Ρομποτικής FIRST® Global

Κλείσιμο

• Την 4η θέση, την καλύτερη στην ιστορία του θεσμού, κατέκτησε η FIRST® Global – ΔΕΗ Team Greece• FIRST GLOBAL CHALLENGE 2024: Ο Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ρομποτικής για 1η φορά στην Αθήνα,• Στρατηγική προτεραιότητα βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου ΔΕΗ η συνεχής στήριξη στην καινοτομία και την δημιουργικότηταΓια 2η συνεχή χρονιά η ΔΕΗ στήριξε υπερήφανα την Εθνική Ομάδα Ρομποτικής FIRST® Global – ΔΕΗ Team Greece, στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ρομποτικής, First Global Challenge 2024, ο οποίος πραγματοποιήθηκε για 1η φορά στην Αθήνα. Η Ελληνική ομάδα κατέκτησε την 4η θέση στη Γενική Κατάταξη του Παγκόσμιου Διαγωνισμού, η οποία αποτελεί την καλύτερη θέση που έχει βρεθεί η χώρα μας στην ιστορία του θεσμού. Την προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ρομποτικής ΔΕΗ Team Greece ανέλαβε η Eduact, ο Εθνικός Αρμόδιος Φορέας, προσφέροντας καθοριστική στήριξη και καθοδήγηση στην ομάδα. Η ΔΕΗ, ως αρωγός εξέλιξης στην κοινωνία και την οικονομία, βρίσκεται στο πλευρό της FIRST® Global – ΔΕΗ Team Greece, στηρίζοντας έμπρακτα την καινοτομία και την δημιουργικότητα.Ο Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ρομποτικής, FIRST Global 2024, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), από τις 26 έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2024, ενώ προηγήθηκε η εντυπωσιακή τελετή έναρξης με την παρέλαση των χωρών, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο και την παρακολούθησαν περισσότεροι από 15.000 θεατές.Ο φετινός διαγωνισμός FIRST Global 2024, με θέμα την βιώσιμη παραγωγή τροφίμων ως μια από τις πλέον καθοριστικές προκλήσεις του 21ου αιώνα, προκάλεσε τις 193 μαθητικές ομάδες του FIRST από όλο τον κόσμο να μάθουν και να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια και τις ευκαιρίες για την παροχή δίκαιων, ασφαλών, θρεπτικών και περιβαλλοντικά υπεύθυνων τροφίμων στον παγκόσμιο πληθυσμό. Η ΔΕΗ Team Greece απέσπασε το Social Media Award, ξεχωρίζοντας για την καινοτομία, τη συνεργασία με τις ομάδες των άλλων χωρών, καθώς και για την τεχνική αρτιότητα που επέδειξε στους αγώνες.