Το νέο RUN STAR TRAINER

Τρέξιμο, ξιφασκία, βόλεϊ και πυγμαχία εμπνέουν το νέο μοντέλο της Converse Run Star Trainer. Η Converse θέλησε να δημιουργήσει ένα νέο concept που εμπνέεται από το παρελθόν αλλά σχεδιάστηκε για τη σύγχρονη καθημερινότητα. Μια νέα αντισυμβατική πρόταση του iconic brand, που ακολουθεί τον παλμό του street style και τους στιλιστικούς κανόνες του σήμερα.Το Run Star Trainer συνδυάζει το αθλητικό DNA της Converse με την youthful day to day αισθητική σε ένα ζευγάρι trainers που ταιριάζουν με τα πάντα. Αντλώντας έμπνευση από διαφορετικές καλλιτεχνικές μορφές έκφρασης, η Converse δημιουργεί την πιο κομψή της σιλουέτα, βγαλμένη από τα ‘70s.Το Run Star Trainer παίρνει παράδειγμα από 20 διαφορετικά της μοντέλα, τα οποία φτιάχτηκαν αρχικά για αθλήματα, η εξωτερική σόλα με το tread μοτίβο εμπνέεται από το Chuck Taylor All Star και επεκτείνεται με μια δόση υπερβολής στη φτέρνα θυμίζοντας το iconic Run Star Hike, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2019.Η καινοτομία αποτελούσε πάντα ένα θεμελιώδες στοιχείο του brand, δίνοντας χώρο για διαρκείς πειραματισμούς σε χρώμα, εφαρμογή, υλικά και αναλογίες. Ο συνδυασμός υλικών -νάιλον, σουέτ και δέρμα- προσφέρει πολυδιάστατο χαρακτήρα στο Run Star trainer που κυκλοφορεί σε μια ποικιλία έντονων χρωμάτων, κίτρινο, μπλε, κόκκινο, αλλά και σε κλασσικό κρέμ και μαύρο. Fresh versatility at its best.