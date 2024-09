Εξερεύνησε τις μεταπτυχιακές επιλογές σου στο Mediterranean College!

Κλείσιμο

Γνωρίζεις ποια είναι τα Master’s του Mediterranean College και σε ποιες ειδικότητες προσφέρονται;Τώρα έχεις τη δυνατότητα να μάθεις περισσότερα και να κάνεις τη σωστή επιλογή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που πραγματικά σε ενδιαφέρει. Πως;Μέσα από τα Postgraduate Online Open Events φυσικά, τις ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ εκδηλώσεις του Mediterranean College, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μέσω TEAMS από την Παρασκευή 13 έως και την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου, ανά Σχολή.- Σχολή Οικονομίας & Διοίκησης (School of Economics & Business)Παρασκευή 13/09 | 18:00-20:00- Σχολή Ψυχολογίας (School Of Psychology)Δευτέρα 16/09 | 18:00-20:00- Σχολή Τουρισμού & Φιλοξενίας (School of Tourism & Hospitality)Τετάρτη 18/09 | 18:00-20:00- Σχολή Επιστημών Αγωγής (School of Education)