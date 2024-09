Ο κορυφαίος Tim Grover έρχεται στην Ελλάδα

Ο Tim Grover σήμερα είναι ο ιδιοκτήτης του “Attack Athletics Gym”, ενός γυμναστηρίου που κόστισε 1.5 εκατ. δολάρια για να χτιστεί το 2007 και έχει έκταση 60 στρεμμάτων! Στο εσωτερικό του υπάρχει αίθουσα 10.000 τετραγωνικών γεμάτη με βάρη, τέσσερα γήπεδα διαστάσεων ΝΒΑ και άλλο ένα χωρητικότητας 1000 θεατών.Έχει εκδώσει 3 πολύ επιτυχημένα βιβλία τα οποίο ωστόσο δεν κυκλοφορούν στην ελληνική:Παρουσιάζει οΜε στόχο την ανάδειξη της αυτοβελτίωσης και το ταξίδι της αυτογνωσίας, οι ιδρυτές της SELF MOTIVATION, συνεχίζουν το όραμα τους με τη διοργάνωση του δεύτερου διεθνών προδιαγραφών event στην Ελλάδα, κάνοντας ένα τολμηρό βήμα προς την υλοποίηση νέων δράσεων σχετικά με την βελτίωση της ζωής των ανθρώπων.Κάνοντας την αρχή με προσκεκλημένο τον Robin Sharma, συνεχίζουν με τον Tim Grover και προετοιμάζοντας ακόμα μεγαλύτερα events, η SELF MOTIVATION ιδρύθηκε με στόχο να μας εμπνεύσει ότι όλα μπορούν να συμβούν όταν η ανθρώπινη θέληση είναι η μεγαλύτερη δύναμη.Your Will Is Your Power!#selfmotivationΘέατρο ΑΛΣΟΣ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του ΆρεωςΤηλ.: 210-8227471 & 210-8831487Ώρα έναρξης 19:00 / Ώρα προσέλευσης 18:00Προπώληση: https://www.more.com/seminar/tim-grover-1/ Παραγωγή: Selfmotivation / Εκτέλεση παραγωγής: MK Group of companiesΔιεύθυνση παραγωγής: Αθανάσιος ΜαροσούληςΔιεύθυνση Marketing, Επικοινωνίας & Δημ. Σχέσεων: Ελένη Τώρου – Μάνος Μαγιάτης – Ελένη Βλαχοπούλου