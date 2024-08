Nova: Ασυναγώνιστο αθλητικό θέαμα με κορυφαίες διοργανώσεις φιλοξενώντας και τα κανάλια Cosmote Sport στην πλατφόρμα της!

Κλείσιμο

Οι συνδρομητές της Nova από την Παρασκευή 23 Αυγούστου θα έχουν πρόσβαση σε ένα ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει όλα τα αθλητικά γεγονότα των Novasports και Cosmote Sport – όλα στην πλατφόρμα EON της Nova! Έτσι από αυτή την εβδομάδα οι συνδρομητές της Nova θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν πανδαισία απίστευτου αθλητικού θεάματος με όλους τους αγώνες της Stoiximan Super League (μέσω των Novasports και Cosmote Sport), Premier League , LaLiga, Bundesliga , Serie A και συναρπαστικές αναμετρήσεις από τα πρωταθλήματα Eredivisie, Jupiler Pro League, Liga Portugal Betclic, William Hill Scottish Premiership, 2.Bundesliga, LaLiga2 κ.α.Η Stoiximan Super League, συνεχίζει με τη 2η αγωνιστική, με τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ μετά τη νικηφόρο πρεμιέρα κόντρα στον Πανσερραϊκό, να υποδέχεται για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική την Τούμπα τον αντίπαλο του, αυτή την φορά τον Παναιτωλικό (25/8, 20:30) και να επιδιώκει το 2Χ2. Στις Σέρρες ο Πανσερραϊκός θα υποδεχθεί τον Άρη (24/8, 20:00) με τις δύο ομάδες να αναζητούν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα, ενώ στην Τρίπολη ο Asteras AKTOR με ανεβασμένη ψυχολογία μετά το «διπλό» στο ΟΑΚΑ θα υποδεχθεί τον Βόλο (25/8, 19:00). Οι παραπάνω αγώνες θα καλυφθούν από τα κανάλια Novasports. Παράλληλα μέσω των καναλιών Cosmote Sport οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν τους αγώνες ΟΦΗ-Ατρόμητος (24/8, 19:30), ΑΕΚ-ΠΑΣ Λαμία (24/8, 21:30), Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός (25/8, 21:30) και Ολυμπιακός – Athens Kallithea FC (26/8, 20:30).Οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος θα πλαισιωθούν στο Novasports και με την αγαπημένη εκπομπή των φιλάθλων « Η Ώρα των Πρωταθλητών » με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Χριστίνα Κομίνη.Η Premier League το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο με τους 380 αγώνες LIVE και με τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου, ξεκίνησε εντυπωσιακά και στη 2η αγωνιστική η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχεται την Ίπσουιτς (24/8, 17:00), ενώ ξεχωρίζουν και οι αγώνες Άστον Βίλα – Άρσεναλ (24/8, 19:30) και Λίβερπουλ – Μπρέντφορντ (25/8, 18:30), Μπράιτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (24/8, 14:30). Η Premier League θα πλαισιωθεί με τις εκπομπές «Premier League Kick Off» και «Premier League The Show» με τον Άγγελο Στυλιάδη.Η ισπανική LaLiga υπόσχεται μοναδικό θέαμα με την πρωταθλήτρια Ρεάλ Μαδρίτης του Κιλιάν Εμπαπέ και των άλλων αστέρων, μετά το «Χ» στην πρεμιέρα κόντρα στη Μαγιόρκα να υποδέχεται τη Βαγιαδολίδ (25/8, 18:00) και την Μπαρτσελόνα του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, του Γιαμάλ και των άλλων αστεριών μετά τη νίκη – ανατροπή στη Βαλένθια στην πρεμιέρα να αντιμετωπίζει στη Βαρκελώνη την Αθλέτικ Μπιλμπάο (24/8, 20:00). Η Ατλέτικο Μαδρίτης την Κυριακή το βράδυ (25/8, 22:30) υποδέχεται τη Χιρόνα Η συναρπαστική γερμανική Bundesliga με τους περισσότερους από 300 αγώνες LIVE κάνει σέντρα για τη φετινή σεζόν με την πρωταθλήτρια Μπάγερ Λεβερκούζεν να ανοίγει την αυλαία εκτός έδρας κόντρα στην Γκλάντμπαχ την Παρασκευή 23/8 (21:30). Πριν την έναρξη του αγώνα θα προηγηθεί Pre Game Show με τον Νίκο Τζουάννη στο Novasports Prime. Παράλληλα στην πρεμιέρα θα αναμετρηθούν Ντόρτμουντ – Άιντραχτ Φρακνφούρτης (24/8, 19:30) και Βόλφσμπουργκ – Μπάγερν (25/8, 18:30).Στη Serie A και στα κανάλια Cosmote Sport δεσπόζουν οι αγώνες Ίντερ – Λέτσε (24/8, 21:45), Πάρμα – Μίλαν (24/8, 19:30), Ελλάς Βερόνα – Γιουβέντους (26/8, 21:45). Tην ίδια στιγμή οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν πλούσια αγωνιστική δράση σε Eredivisie, Jupiler Pro League, 2.Bundesliga, LaLiga2.Οι φίλοι του μπάσκετ θα απολαύσουν LIVE το Σάββατο 24/8 στο Cosmote Sport 4 (21:00), τo αποχαιρετιστήριο παιχνίδι “I Feel Slovenia Night of the Dragon” προς τιμήν ενός από τους μεγαλύτερους αθλητές της Σλοβενίας, του αστέρα με τη 15ετη θητεία στο NBA, Goran Dragic, με τη συμμετοχή μεγάλων άσσων του αθλήματος.Ο αγώνας θα διεξαχθεί στη «Stožice Arena» στη Λιουμπλιάνα. Μεταξύ άλλων θα δώσουν το «παρών» ένας από τους κορυφαίους μπασκετμπολίστες του κόσμου, ο Luka Dončić, ο MVP της κανονικής περιόδου του NBA, Nikola Jokić, οι πρώην MVP του NBA, Steve Nash και Dirk Nowitzki, ο Μαυροβούνιος Nikola Vučević (Chicago Bulls), ο Σέρβος άσος Bogdan Bogdanović (Atlanta Hawks), οι επιβλητικοί Boban Marjanović (Houston Rockets), Luis Scola και Rašo Nesterović, ο κορυφαίος παίκτης και πλέον προπονητής Aleksandar Đorđević, και διάσημοι προπονητές όπως οι Igor Kokoškov, Alvin Gentry, Kevin McHale, Jure Zdovc, Aleksandar Đikić κ.α.Όλα τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν στο πρόγραμμα Botrstvo v športu, το οποίο διαχειρίζεται η Zveza Anite Ogulin στο ZPM και η Ολυμπιακή Επιτροπή της Σλοβενίας, και το Ίδρυμα Goran Dragić.Για τους λάτρεις του τένις σπουδαίες αναμετρήσεις αναμένονται στα κορτ του WTA 1000 Cincinnati Open ενώ οι φίλοι των μαχητικών σπορ θα δουν αγώνες μαχητικών τεχνών ONE Friday Fights #75.