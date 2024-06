3 laptops για ένα άνετο Work From Home από την... παραλία

Κλείσιμο

Κάνε το εικόνα. Όλοι έχουν φύγει για διακοπές και ανεβάζουν στόρυ από τις παραλίες και το πόσο τέλεια περνάνε. Εσύ από την άλλη, ανήκεις δυστυχώς σε εκείνους που έχουν μείνει πίσω. Άρα, πρέπει να δουλέψεις. Το θετικό βέβαια είναι ότι δουλεύεις από το σπίτι και ότι η άδειά σου δεν θα αργήσει να έρθει.Τώρα κάνε και αυτό εικόνα: Αντί για το σπίτι σου, να δουλεύεις σε μια παραλία! Μην αρχίσεις να σκέφτεσαι ότι δεν γίνεται! Όλα γίνονται! Το μόνο που χρειάζεσαι για να το υλοποιήσεις είναι το ιδανικό laptop ! Εντάξει και να το συνεννοηθείς με τον εκάστοτε υπεύθυνό σου.Άσε πάνω μας την επιλογή του ιδανικού laptop και κανόνισε μόνο τα διαδικαστικά. Είμαστε εδώ για να το βρεις εύκολα και γρήγορα. Έτσι, θα ανήκεις και εσύ πλέον σε αυτούς που περνάνε τη μέρα τους σε μια παραλία. Θα ξεκλέβεις από τη δουλειά κάνα πεντάλεπτο για καμία γρήγορη βουτιά και όλα θα είναι τέλεια! Πάμε λοιπόν να βρούμε παρέα το τέλειο laptop.Όμορφο, ελαφρύ και άκρως επαγγελματικό. Το Vostro 3520 της Dell αποτελεί μια εξαιρετική value for money επιλογή για ένα άνετο work from the… beach! Διαθέτει την αξιοπιστία της Dell κάτι που σου εγγυάται την καλύτερη δυνατή επίδοση και απόδοση. Είναι ιδανικός για remote εργασία καθώς παρέχει και όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά όπως καλή κάμερα, αξιόπιστο μικρόφωνο, Trusted Platform Module 2.0 για ασφάλεια κ.ά.«Φοράει» επεξεργαστή Intel® Core™ i5-1235U με ενσωματωμένα γραφικά Intel® Iris® Xe Graphics για να τρέχει κάθε πρόγραμμα γρήγορα. Ξέχνα τα ενοχλητικά «κολλήματα» λοιπόν και δούλεψε με την ηρεμία σου και χωρίς άγχος. Διαθέτει επίσης 16GB μνήμης DDR4-2666 και 512GB M.2 PCIe® NVMe™ SSD ενώ η οθόνη του μεγέθους 15,6 ιντσών LCD IPS υποστηρίζει ανάλυση FHD 1920 x 1080 pixels.Η πολύ καλή φωτεινότητά της (250 nits) θα αποδειχθεί σωτήρια στο σκηνικό της ηλιόλουστης παραλίας. Θα μείνεις πλήρως ικανοποιημένος με την μπαταρία του 4-cell Li-Ion, η οποία θα σου προσφέρει άνεση εργασιών για αρκετές ώρες. Ό,τι καλύτερο δηλαδή για παραλία καθώς το να ψάχνεις πρίζα κάθε μισή ώρα είναι τρομερά κουραστικό και αγχωτικό. Επίσης, έρχεται με ενσωματωμένα τα νέα Windows 11 Pro. Τέλος, διαθέτει 2x θύρες USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 2.0 Type-A, RJ-45, HDMI 1.4b και Audio (Headphone & Microphone Combo) αλλά και Bluetooth® για ασύρματη σύνδεση με τα περιφερειακά σου.Ισχυρό, με όμορφο design και τρομερή σχέση ποιότητας/τιμής. Το ProBook 450 G9 από την HP θα γίνει ο καλύτερος βοηθός σου στο ιδανικό σκηνικό του work from the beach που θέλεις να στήσεις. Είναι αρκετά ανθεκτικός κάτι που τον καθιστά ιδανική επιλογή για την σκληρή χρήση στην παραλία. Προσφέρει απόδοση επαγγελματικού επιπέδου την οποία συνδυάζει άψογα με μια εργονομική σχεδίαση.