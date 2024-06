Novasummer: Το καλοκαιρινό κανάλι για 2 ολόκληρους μήνες με τις καλύτερες κωμωδίες, ξεχωριστά αφιερώματα και με μοναδικό άρωμα Ελλάδας

Κλείσιμο

-Από τις 14 Ιουνίου μέχρι κα τις 16 Αυγούστου με δύο ταινίες back to back κάθε βράδυ από τις 21:30-Τον Ιούνιο, μεταξύ άλλων οι σινεφίλ θα απολαύσουν αφιερώματα στον Rowan Atkinson με τις ταινίες «Bean», «Johnny English», «Johnny English Reborn» και «Mr. Bean’s Holiday» και στη Mummy, με τα φιλμ «The Mummy», «The Mummy Returns», «The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor»-Τον Ιούλιο αφιερώματα σε ταινίες με ελληνικό χρώμα («Mamma Mia!», «My Big fat Greek Wedding 2 & 3», «Love’s Greek to me») και γαλλικές κωμωδίες ο Αύγουστος περιλαμβάνει αφιέρωμα στην τριλογία «Back to the future»Αθήνα, 10 Ιουνίου 2024. Tο αγαπημένο pop up κανάλι Novasummer είναι εδώ και είναι έτοιμο να ανεβάσει την καλοκαιρινή διάθεση! Από 14 Ιουνίου και για 2 ολόκληρους μήνες (μέχρι τις 16 Αυγούστου) οι συνδρομητές θα απολαύσουν τις καλύτερες επιλογές από τις πλέον ξεκαρδιστικές κωμικές ταινίες, αφιερώματα και θα πάρουν γεύση Ελλάδας αυτό το καλοκαίρι με δύο ταινίες back to back κάθε βράδυ από τις 21:30.Αυτό το καλοκαίρι, χαλαρώστε και ξεκουραστείτε με τις πιο ξεκαρδιστικές κωμωδίες αλλά και μοναδικό άρωμα Ελλάδας. Αφήστε τους μεγαλύτερους αστέρες να σας φτιάξουν τα βράδια!Τον Ιούνιο, μεταξύ άλλων οι συνδρομητές θα απολαύσουν το Σαββατοκύριακο 22-23/6 αφιέρωμα στον Rowan Atkinson με τις ταινίες «Bean», «Johnny English», «Johnny English Reborn» και «Mr. Bean’s Holiday» ενώ το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου 29-30/6 θα δουν αφιέρωμα στη σειρά ταινιών «Mummy» με τα φιλμ «The Mummy», «The Mummy Returns», «The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor».Τον Ιούλιο την τιμητική της έχει η Ελλάδα με ταινίες όπως «Mamma Mia!», «My Big fat Greek Wedding 2 & 3», «Love’s Greek to me», καθώς και αφιέρωμα σε γαλλικές κωμωδίες. Η τριλογία «Βack to the future» θα κρατήσει συντροφιά στους σινεφίλ μαζί και με άλλες πολλές κωμωδίες.Απόλαυσε τις ταινίες στο κανάλι Novasummer (θέση 200 και με ενεργοποιημένο το Catch Up 7 ημερών) αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο περιεχόμενο της Nova επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV που τους ταιριάζει.