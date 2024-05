Η Coca-Cola είναι έτοιμη για ένα αξέχαστο μουσικό καλοκαίρι!

Κλείσιμο

Είστε όλοι έτοιμοι για το πιο αξέχαστο μουσικό καλοκαίρι; Η Coca-Cola είναι! Και για μια ακόμα χρονιά βρίσκεται στα μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ για να δημιουργήσει τις πιο συναρπαστικές εμπειρίες, γεμάτες συναισθήματα, χορό, εκπλήξεις και πολλά δώρα!Με οδηγό την έμπνευση και τα δυνατά συναισθήματα που γεννά η μουσική, η Coca-Cola εστιάζει διαχρονικά στη δημιουργία ξεχωριστών μουσικών εμπειριών και συνεχίζει και αυτό το καλοκαίρι να είναι δυναμικά παρούσα σε κάθε σημαντική στιγμή των πιο συναρπαστικών events.Για δεύτερη χρονιά, το αγαπημένο brand υποστηρίζει ως μεγάλος χορηγός τον Κωνσταντίνο Αργυρό, και θα βρίσκεται σε κάθε σταθμό του Diamond Tour By Coca-Cola, της εντυπωσιακής καλοκαιρινής περιοδείας του, που θα ενώσει όλα τα σημεία της χώρας σε μια απίστευτη μουσική εμπειρία. Το Diamond Tour By Coca-Cola, μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών της Panik Live, αποτελεί το επιστέγασμα μιας συναρπαστικής χρονιάς για τον καλλιτέχνη - φαινόμενο και θα ταξιδέψει σε μια σειρά από πόλεις στην Ελλάδα για να προσφέρει σε όλους τις μοναδικές συγκινήσεις που μόνο η μουσική του Κωνσταντίνου Αργυρού μπορεί να δημιουργήσει.Η συνεργασία της Coca-Cola με τον Κωνσταντίνο Αργυρό αποκτά φέτος ξεχωριστή βαρύτητα, καθώς το album του ‘22’, που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, αγαπήθηκε απίστευτα από το κοινό και έγινε διαμαντένιο σε πωλήσεις. Η Coca-Cola αποτέλεσε συνοδοιπόρο του Κωνσταντίνου σε αυτό το ταξίδι προς την κορυφή και βρέθηκε δίπλα του σε κάθε σημαντική στιγμή αυτής της μοναδικής πορείας.Παράλληλα με το Diamond Tour By Coca-Cola του Κωνσταντίνου Αργυρού, μια παγωμένη Coca-Cola θα μας περιμένει όλους στις μεγαλύτερες μουσικές διοργανώσεις της χώρας με πολλές εκπλήξεις, δώρα και διαδραστικές εμπειρίες, κάνοντας αυτό το καλοκαίρι πραγματικά αξέχαστο. Απόλαυσε το αγαπημένο σου αναψυκτικό και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα μεγαλύτερα ελληνικά και διεθνή μουσικά φεστιβάλ.Ζήσε το πιο αξέχαστο μουσικό καλοκαίρι!