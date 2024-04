«Book Club»: Από το Novacinema

Κλείσιμο

​ Η Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου έρχεται (23/4) και τα Novacinema στο πλαίσιο των μεγάλων αφιερωμάτων που προσφέρουν στους συνδρομητές τους, παρουσιάζουν το « Book Club », προκειμένου οι σινεφίλ να απολαύσουν σπουδαίες κινηματογραφικές μεταφορές διάσημων βιβλίων!Από τη Δευτέρα 22 έως την Κυριακή 28 Απριλίου, συντονιστείτε κάθε βράδυ στις 22:00 και απολαύστε δύο ταινίες back to back: «The Reader», «Fear and Loathing in Las Vegas», «Pride and Prejudice», «Call Me By Your Name», «The Danish Girl», «Το Ακρωτήρι του Φόβου», «She Said», «The Subtle Art of not Giving a F*ck», «Atonement», «Love Again», «Lyle, Lyle, Crocodile», «Where the Crawdads Sing», «A Man Called Otto», «Bridget Jones’s Diary».Οι σινεφίλ ετοιμάζονται να «ταξιδέψουν» στις οθόνες τους με το αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα του Βιβλίου, που περιλαμβάνει:22:00 Τη ρομαντική δραματική ταινία «Σφραγισμένα Χείλη (The Reader 2008, διάρκειας 119’)» με τους Kate Winslet, Ralph Fiennes, Bruno Ganz, Jeanette Hain σε σκηνοθεσία του Stephen Daldry. Στη μεταπολεμική Γερμανία, ένας άντρας ανακαλύπτει ότι η γυναίκα με την οποία είχε σχέση πριν χρόνια είναι κατηγορούμενη σε δίκη για εγκλήματα πολέμου. Η ταινία απέσπασε Οσκαρ και Χρυσή Σφαίρα και βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Bernhard Schlink.00:10 Την κωμική περιπέτεια «Φόβος και Παράνοια στο Λας Βέγκας (Fear and Loathing in Las Vegas, 1998, διάρκειας 114’)» με τους Johnny Depp, Benicio Del Toro, Tobey Maguire σε σκηνοθεσία του Terry Gilliam, βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Hunter S. Thompson. Το 'αμερικανικό όνειρο' δεν είναι πάντα εφικτός στόχος. Δύο άντρες προσπαθούν με όλη τους την ψυχή να το κάνουν πραγματικότητα, και ξεκινούν ένα παράξενο ταξίδι που αγγίζει τα όρια της παράνοιας.22:00 Τη ρομαντική ταινία «Περηφάνια και Προκατάληψη (Pride and Prejudice, 2005, διάρκειας 105’)» με τους Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Rosamund Pike, Donald Sutherland, σε σκηνοθεσία του Joe Wright. Στη βικτοριανή Αγγλία, ένας ανομολόγητος έρωτας γεννιέται ανάμεσα σε μια ταπεινής καταγωγής κοπέλα κι έναν αλαζονικό ευγενή, σε μία ταινία που προτάθηκε για 4 Όσκαρ, και βασίζεται στο διάσημο ομώνυμο βιβλίο της Jane Austen.00:15 Tη δραματική ταινία «Να με Φωνάζεις με το Όνομά Σου (Call Me By Your Name, 2017, διάρκειας 107’)» με τους Timothee Chalamet, Armie Hammer, Amira Casar σε σκηνοθεσία του Luca Guadagnino και σενάριο του James Ivory. Βόρεια Ιταλία, 1983. Ο 17χρονος Έλιο, γιος Αμερικανών ακαδημαϊκών, αναπτύσσει μια απρόσμενη σχέση με τον τελειόφοιτο Όλιβερ, φιλοξενούμενο στο οικογενειακό αρχοντικό. Η συγκλονιστική ταινία που καθιέρωσε τον Timothee Chalamet, βραβεύτηκε με Όσκαρ και βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Andre Aciman.