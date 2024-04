Πέντε βραβεία απέσπασε η ΙΚΕΑ στα Marketing Achievement Awards και PR Awards 2024

Κλείσιμο

Οι πολλαπλές διακρίσεις της ΙΚΕΑ έρχονται να επιβεβαιώσουν τις αποτελεσματικές πρωτοβουλίες της εταιρείας στην αγορά που δραστηριοποιείται.Συγκεκριμένα, η ΙΚΕΑ διακρίθηκε κατακτώντας πέντε συνολικά βραβεία, 1 Gold, 2 Silver και 2 Bronze για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των στοχευμένων και αποτελεσματικών marketing ενεργειών της.Αναλυτικά, τα βραβεία που κατέκτησε η εταιρεία:-Gold βραβείο στην κατηγορία “Best Marketing Achievement in Home, Furniture & DIY” των Marketing Achievement Awards 2024, για τη συνολική στρατηγική marketing και επικοινωνίας που ακολούθησε η ΙΚΕΑ το έτος 2023.-Silver βραβείο στην κατηγορία “Best Marketing Strategy for a Sustainable Future” των Marketing Achievement Awards 2024, για τη στρατηγική που ακολούθησε η ΙΚΕΑ με σκοπό να εμπνεύσει, να ενεργοποιήσει και να κατευθύνει το κοινό προς μια ολιστική και θετική κατεύθυνση στη μείωση της σπατάλης πρώτων υλών και ευρύτερα στην προστασία του περιβάλλοντος -Silver βραβείο στην κατηγορία “Best Use of Content Creators” των Marketing Achievement Awards 2024, για το λανσάρισμα και το περιεχόμενο του νέου λογαριασμού της ΙΚΕΑ στο Τik Τok, με αφορμή το λανσάρισμα της καμπάνιας «Οι άνθρωποι είμαστε δημιουργοί», η οποία έθεσε το νέο positioning της εταιρείας σε συνεργασία με τη The Newtons Laboratory.-Bronze βραβείο στην κατηγορία “Best Marketing Strategy for Brand Building” των Marketing Achievement Awards 2024, για την νέα 360° καμπάνια της ΙΚΕΑ «Οι άνθρωποι είμαστε δημιουργοί», σε σχεδιασμό και υλοποίηση της The Newtons Laboratory-Bronze βραβείο στην κατηγορία “Event/ Experiential Marketing” των PR Awards 2024, για τη διοργάνωση και πραγματοποίηση της εταιρικής εκδήλωσης «Οι άνθρωποι είμαστε δημιουργοί», σε σχεδιασμό και υλοποίηση της Gravity The Newtons, και με αφορμή το λανσάρισμα του νέου εταιρικού positioning και της νέας επικοινωνιακής καμπάνιας ΙΚΕΑ.Στόχος των βραβείων είναι η αναγνώριση των πιο καινοτόμων έργων στον επιχειρηματικό χώρο αλλά και το χώρο των δημοσίων σχέσεων στη χώρα μας. Οι φετινές απονομές πραγματοποιήθηκαν με τιμητικές τελετές σε χώρους εκδηλώσεων, οι οποίες ήταν αφιερωμένες στις εταιρείες που ξεχώρισαν για τη στρατηγική, τις καινοτομίες και τελικά την αποτελεσματικότητα των marketing ενεργειών τους.