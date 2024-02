Μια ανεκτίμητης αξίας επένδυση για το παρόν και το μέλλον του παιδιού σας

1η θέση στον Εθνικό Τελικό του Διαγωνισμού "Young Business Talents"

3η θέση στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO

• Μεγάλες, φωτεινές και άρτια εξοπλισμένες αίθουσες• Πρότυπο Εργαστήριο STEM με έμφαση στη Ρομποτική και στην ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών• Εργαστήρια Εικαστικών• Αίθουσες Μουσικής• Θέατρο• Βιβλιοθήκη• Κλειστό Κολυμβητήριο• Αίθουσα Μπαλέτου & Χορού• Αίθουσα Καράτε• Γήπεδα Volley, Basket, Tennis, Mini Soccer• Εστιατόριο• Κουζίνα Επαγγελματικών Προδιαγραφών• Ξεχωριστοί αύλειοι χώροι για κάθε βαθμίδα• Στίβος• ΤραπεζαρίαΤο Σχολείο εξυπηρετεί γεωγραφικά μαθητές και μαθήτριες από την ευρύτερη περιοχή των Βορείων Προαστίων αφού η πρόσβαση είναι άμεση και γρήγορη μέσω των οδικών δικτύων τόσο της Αττικής Οδού όσο και της Εθνικής Οδού.Στόχος του Προγράμματος Σπουδών τουείναι:• η ομαλή ένταξη του παιδιού στην πρώτη οργανωμένη κοινωνική ομάδα που συναντά μετά την οικογένεια• η γνωστική, γλωσσική, κοινωνική, συναισθηματική ανάπτυξη όλων των παιδιών• η ενεργητική συμμετοχή όλων των παιδιών• η εισαγωγή στον κόσμο της μάθησης μέσα από τη βιωματική γνώση• η ανάπτυξη φαντασίας και δημιουργικότητας και η καλλιέργεια δεξιοτήτωνΤο Πρόγραμμα στο Νηπιαγωγείο έχει διαμορφωθεί με βάση δυο άξονες που είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι μεταξύ τους:1.που στοχεύει στην άρτια μαθησιακή και συναισθηματική προετοιμασία του νηπίου για τη βαθμίδα του Δημοτικού και εξασφαλίζει μια πλήρως ομαλή και επιτυχημένη μετάβαση σε αυτή, στοιχείο που οδηγεί στη σχολική επιτυχία.2.που στοχεύει στην ανάπτυξη των ίδιων δεξιοτήτων από παιδαγωγικής πλευράς, όπως και το Ελληνόφωνο με τη διαφορά ότι η επικοινωνία γίνεται σε έναν άλλο κώδικα. Η εναλλαγή αυτή του γλωσσικού κώδικα γίνεται με τρόπο που εγγυάται την ισόπλευρη ανάπτυξη και στις δυο γλώσσες.Με άριστους εκπαιδευτικούς και αξιοποιώντας τις πιο σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους, τοτης Εκπαιδευτικής Αναγέννησης παρέχει στους μαθητές του ουσιαστική παιδεία:• ουσιαστική μόρφωση και πλήρη αφομοίωση της γνώσης• καλλιέργεια κριτικής ικανότητας και συνθετικής σκέψης• ανίχνευση και ανάδειξη των κλίσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών, μέσα από την ενασχόληση με ένα πλήθος αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ώστε όλοι να έχουν την ευκαιρία να δείξουν την αξία τους σε κάποιον τομέα• υιοθέτηση ηθικών αρχών και αξιών που πρέπει να διέπουν τη συμπεριφορά του παιδιού μέσα στην ομάδα και απέναντι στους άλλους, ως στάδιο προετοιμασίας για μια ισορροπημένη προσωπική ζωή και επιτυχημένη ένταξη στην κοινωνίαΤο συγκεκριμένο Πρόγραμμα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά Πανελλαδικά στο Σχολείο και εναρμονίζεται με τους 17 στόχους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη που δεσμεύονται για την ανάπτυξη καλών πρακτικών για την ευζωία του πλανήτη., το οποίο έχει ως σκοπό να προ-εκπαιδεύσει μαθητές ηλικίας 6-10 ετών στις Πρώτες Βοήθειες και σε δεξιότητες Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης ΚΑΡΠΑ, χρησιμοποιώντας καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία και διασκεδαστικές, πρακτικές δραστηριότητες.Τοτης Εκπαιδευτικής Αναγέννησης εξασφαλίζει στους έφηβους μαθητές όλα τα απαραίτητα εφόδια, για να ανταποκριθούν με επιτυχία σε έναν κόσμο ανταγωνιστικό που διαρκώς αλλάζει και στον οποίο καλούνται να προσαρμόζονται δημιουργικά και αποτελεσματικά, ώστε να οικοδομούν στέρεα το μέλλον τους και να είναι κατ’ επέκταση ευχαριστημένοι και ευτυχισμένοι.Το πρόγραμμα τουτης Εκπαιδευτικής Αναγέννησης κινείται σε δύο άξονες:• από τη μια αποσκοπεί στην εισαγωγή των μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα μέσα από την επιτυχία τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και από την άλλη διασφαλίζει σπουδές στο εξωτερικό μέσα από το, το οποίο περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα του Λυκείου.• Όμως, σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζει για κάθε απόφοιτό της τη σφαιρική παιδεία τόσο ως πολυεπίπεδη μόρφωση όσο και ως αγωγή με ανθρωπιστικά ιδεώδη. Έτσι, διαμορφώνεται μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα που θα ενταχθεί δημιουργικά, ως αυριανός ενήλικας, στην επιστημονική, πολιτιστική και κοινωνική πραγματικότητα της χώρας μας, της Ευρώπης και του ευρύτερου παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος.Με αυτόν τον τρόπο, το Λύκειο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης προετοιμάζει τους μαθητές για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, χωρίς να χάνει, ως ύστατη βαθμίδα εκπαίδευσης, τον παιδαγωγικό του χαρακτήρα.Κινητήριος δύναμη που διασφαλίζει το υψηλό και ποιοτικό εκπαιδευτικό επίπεδο του Σχολείου είναι οι Εκπαιδευτικοί. Οι Νηπιαγωγοί, οι Δάσκαλοι και οι Καθηγητές της «Εκπαιδευτικής Αναγέννησης» διαθέτουν απόλυτη επιστημονική επάρκεια σε σχέση με τα γνωστικά τους αντικείμενα, είναι παιδαγωγοί με όλη την έννοια αυτής της πολυσήμαντης ιδιότητας, είναι δραστήριοι με ωραίες ιδέες και καινοτόμες προτάσεις, προωθούν την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση, είναι άνθρωποι ακέραιοι, με ήθος και βαθύτατη συναίσθηση ευθύνης.Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται μέσω του Προγράμματος Σπουδών στην εκμάθησηΣτην Εκπαιδευτική Αναγέννηση, ηδιδάσκεται ως πρώτη ξένη γλώσσα από το Προνηπιαγωγείο και παραμένει υποχρεωτικό μάθημα ως τη Γ΄ Λυκείου.Από τη Γ΄ Δημοτικού οι μαθητές επιλέγουν ως δεύτερη ξένη γλώσσαΣτο Γυμνάσιο όσοι μαθητές επιθυμούν μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα διδασκαλίας τηςΣτόχος είναι οι μαθητές να έχουν κατακτήσει τα διπλώματα γλωσσομάθειας στην αγγλική και στη γαλλική ή γερμανική γλώσσα έως και την Α΄ Λυκείου, χωρίς εξωσχολική βοήθεια, προκειμένου στη συνέχεια να αφοσιωθούν απερίσπαστοι στην προετοιμασία τους για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είτε της Ελλάδας είτε του εξωτερικού.Οιέχουν βαρύνουσα θέση στο Πρόγραμμα Σπουδών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και διδάσκονται από την Α’ Δημοτικού. Στη διδασκαλία αξιοποιούνται ποικίλες εκπαιδευτικές εφαρμογές πολυμέσων και προγραμματισμού, προκειμένου το μάθημα να γίνεται πιο ενδιαφέρον, δημιουργικό και καινοτόμο για κάθε ηλικία. Από τη Β’ Δημοτικού οι μαθητές μυούνταισε προγραμματιστικά περιβάλλοντα που έχουν αναπτυχθεί στα πιο αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του κόσμου (Scratch, Python). Σαν προγραμματιστές, χτίζουν αλγορίθμους που ακολουθούν εντολές, γεγονότα, επαναληπτικές εντολές και συνθήκες. Οι μαθητές αποκτούν και τιςεπεξεργασίας κειμένου (), παρουσιάσεων () και λογιστικών φύλλων () με την πρωτοποριακή μέθοδο του(πιστοποιήσεις Microsoft και projects).Εξαιρετικές διακρίσεις σημειώνουν οι μαθητές της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης σε πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο κάθε χρόνο σεκαι, καθώς και σεκαικαιΧαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν:• οι συνεχείς διακρίσεις στουςκαι η εκπροσώπηση της χώρας μας στιςτο 2022, το 2021, το 2019, το 2017, το 2015, το 2014 και το 2013.• τα τελευταία χρόνια οι Μαθητικές Ομάδες Ρομποτικής της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης έχουν κερδίσει συνολικά οκτώ φορές την 1η θέση στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, έχουν συμμετάσχει σε 8 Παγκόσμιες Ολυμπιάδες Εκπαιδευτικής Ρομποτικής με κορυφαίες διακρίσεις, φτάνοντας τέσσερις φορές στην πρώτη δεκάδα του κόσμου και κατακτώντας το Start Up Award.3η θέση: Μαθητική Ομάδα Λυκείου «Μinders»,Παναμάς - 20234η θέση : Μαθητική Ομάδα Λυκείου «Μinders», Ουγγαρία - 20195η θέση: Μαθητική Ομάδα Λυκείου «Μinders» - 20216η θέση: Μαθητική Ομάδα Λυκείου «Μinders», Γερμανία - 20227η θέση: Μαθητική Ομάδα Λυκείου «Minders», Ρωσία, 201411η θέση : Μαθητική Ομάδα Λυκείου «Minders», Κόστα Ρίκα - 201712η θέση: Μαθητική Ομάδα Λυκείου «Minders», Ινδονησία - 2013• οι υψηλές θέσεις στονκαι η εκπροσώπηση της χώρας μας σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα.• οι παγκόσμιες διακρίσεις στηνκαι στη• οι αξιοσημείωτες διακρίσεις σεΟι μαθητές της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης κατέκτησαν την• οι εξαιρετικές διακρίσεις σε διεθνές επίπεδο σεκαι, όπως το International Competition for Young Debaters στο Cambridge University, το Harvard Model Congress Europe, το The Hague International Model United Nations• τα πανελλήνια και διεθνή βραβεία σε• τα πανελλήνια και διεθνή κύπελλα σεκ.α.Το υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκό και παιδαγωγικό έργο που παρέχεται στην Εκπαιδευτική Αναγέννηση συμπληρώνεται από τη δυνατότητα όλων των μαθητών συνολικά να συμμετέχουν σε, που έχουν ως στόχο να καλλιεργήσουν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους αλλά και να τους εξασφαλίσουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με επιστημονικά πεδία του ενδιαφέροντός τους και να συμμετέχουν σε δράσεις.Σημαντικές είναι οιπου διασφαλίζει το Σχολείο τόσο στους μαθητές του όσο και στο οικογενειακό τους περιβάλλον, όπως:• Συμβουλευτική Υποστήριξη• Επαγγελματικός Προσανατολισμός• Διασύνδεση με Πανεπιστήμια του Εξωτερικού• Νοσηλευτική Υπηρεσία• Σίτιση• Μετακίνηση με ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία• Ηλεκτρονική πλατφόρμα E-School• Ασφάλεια Μαθητών• Εκπαιδευτικά ΒοηθήματαΣημαντικοί ευρωπαϊκοί και διεθνείςόπως, έχουν αναγνωρίσει το ουσιαστικό εκπαιδευτικό έργο στο οποίο επενδύει καθημερινά η Εκπαιδευτική Αναγέννηση.Η Εκπαιδευτική Αναγέννηση παρέχει ποικίλα προγράμματα, καθένα σχεδιασμένο σύμφωνα με τις ηλικιακές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών κάθε βαθμίδας. Το Πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε μαθητές του Σχολείου όσο και σε μαθητές άλλων σχολείων.