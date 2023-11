Η υπηρεσία διανομής του efood, διαθέσιμη στην πόλη των Σερρών

Η υπηρεσία διανομής του efood -delivered by efood-, επεκτείνει τη λειτουργία της στις Σέρρες. Οι χρήστες έχουν πλέον τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους εύκολα και γρήγορα, επιλέγοντας ανάμεσα σε επιχειρήσεις, στις κατηγορίες που είναι σε πρώτη φάση διαθέσιμες στην εφαρμογή στην πόλη και να παραλάβουν μέσα από την υπηρεσία που αξιοποιεί το στόλο του efood.H εταιρεία υλοποιεί ένα δυναμικό πλάνο γεωγραφικής επέκτασης της υπηρεσίας delivered by efood, η οποία είναι πλέον διαθέσιμη σε 18 πόλεις ανά την Ελλάδα: Αγρίνιο, Αλεξανδρούπολη, Χαλκίδα, Χανιά, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ηράκλειο Κρήτης, Καλαμάτα, Καβάλα, Κομοτηνή, Λάρισα, Πάτρα, Ρέθυμνο, Ρόδος, Βόλος, Ξάνθη, Σέρρες.Στόχοι του efood για την υπηρεσία delivered by efood, είναι η ενδυνάμωση της γεωγραφικής της κάλυψης, με την προσθήκη νέων πόλεων, καθώς και η αύξηση του αριθμού των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στις πόλεις που η υπηρεσία ξεκίνησε πρόσφατα τη λειτουργία της.Για την αγορά των Σερρών, ο αριθμός των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων προβλέπεται να αυξηθεί σταδιακά, το άμεσο, επόμενο διάστημα ενώ ήδη, στην πλατφόρμα, οι χρήστες μπορούν να κάνουν τις αγορές τους και από επιλεγμένες επιχειρήσεις λιανικής.