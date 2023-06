Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2023 Με πυξίδα τη βιώσιμη ανάπτυξη η ΔΕΗ επενδύει σε ένα πράσινο, καλύτερο μέλλον

Δεσμεύτηκε στο Science Based Targets initiative (SBTi) συμμετέχοντας στην παγκόσμια προσπάθεια για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας μέχρι 1,5°C μέσω της εκστρατείας Business Ambition for 1,5°C, με σκοπό να αναπτύξει ο Όμιλος επιστημονικά τεκμηριωμένους στόχους μείωσης των εκπομπών ΑτΘ, τόσο βραχυπρόθεσμους όσο και μακροπρόθεσμους, που θα τον οδηγήσουν στην επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα μέχρι το 2040.Συμμετείχε ως ένας από τους 330 οργανισμούς παγκοσμίως, στην πρωτοβουλία της διεθνούς συμμαχίας Business for Nature, στην εκστρατεία «Make it Mandatory» στο πλαίσιο και του COP 15 των Ηνωμένων Εθνών, για την βιοποικιλότητα, η οποία κατέληξε στην υπογραφή της λεγόμενης συμφωνίας του Κουνμίνγκ-Μόντρεαλ η οποία αποσκοπεί στην προστασία των χερσαίων εκτάσεων, των ωκεανών και των ειδών της φύσης από την μόλυνση, την υποβάθμιση και την κλιματική κρίση.Υιοθετεί ολοκληρωμένα προγράμματα για τη στήριξη των λιγνιτικών περιοχών με νέα έργα και αξιοποίηση των αποσυρομένων μέσων, όπως:υλοποίηση νέων έργων Τηλεθέρμανσης των Δήμων Δυτ. Μακεδονίας,μετατροπή του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού (ΑΗΣ) Καρδιάς σε ένα πρωτοποριακό hub, το οποίο θα φιλοξενεί σύγχρονες ενεργειακές τεχνολογίες και υπηρεσίες,εγκατάσταση αντλιοταμιευτικών συστημάτων εντός εξαντλημένων Ορυχείων της ΔΕΗ.Συνεχίζει με επιτυχία τον επανασχεδιασμό και την ανάπλαση των εκτάσεων. Στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας μέχρι σήμερα έχουν αποκατασταθεί περίπου 58.000 στρέμματα, εκ των οποίων περισσότερα από 25.000 στρέμματα αποτελούν δεντροφυτεμένες εκτάσεις με δασικά είδη.Επέκτεινε τoν σχεδιασμό, ανάπτυξη, λειτουργία και πιστοποίηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001 και ξεκίνησε και την ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης κατά ISO 50001 στους σταθμούς παραγωγής.Εξερευνά νέες τεχνολογικές λύσεις στον τομέα της έρευνας με τη συμμετοχή της σε κοινοπραξίες ερευνητικών έργων και δοκιμάζοντας πιλοτικά τεχνολογίες εξοικονόμησης νερού στη Μονάδα V του ΑΗΣ Μεγαλόπολης (έργο intelWATT).Υλοποιεί έργα αποξήλωσης καθαίρεσης παλαιών/ανενεργών μονάδων παραγωγής σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για την διατήρηση στοιχείων μνημειακού εξοπλισμού και τη διαχείριση των παραγομένων αποβλήτων με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και της προστασίας του περιβάλλοντοςΕπαναπροσδιορίζει τον ρόλο της από πάροχο και παραγωγό ενέργειας σε έναν σύμβουλο ενέργειας, που βρίσκεται δίπλα σε κάθε καταναλωτή. Με το ΔΕΗ myEnergyCoach, το ψηφιακό εργαλείο εξοικονόμησης ενέργειας βοηθάει τους καταναλωτές να κατανοήσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα και να υιοθετήσουν συνήθειες εξοικονόμησης και βιωσιμότητας που θα ωφελήσουν τόσο στη μείωση της ενεργειακής δαπάνης, όσο και την προστασία του περιβάλλοντος.Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων και αναδεικνύει τους καταναλωτές σε δυναμικούς αυτοπαραγωγούς ενέργειας με τη νέα υπηρεσία ΔΕΗ myEnergySolarNet, μειώνοντας το κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.Πρωτοπορεί προσφέροντας το myEnergy HeatPump το πιο αποδοτικό και οικονομικό σύστημα θέρμανσης με αντλίες θερμότητας. Με τη νέα υπηρεσία εκτός από τη μείωση του ενεργειακού κόστους επιτυγχάνεται: εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας έως και 80%, μείωση του κόστους θέρμανσης έως και 65% σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα και σημαντική μείωση στις εκπομπές ρύπων.Επεκτείνει το δίκτυο ΔΕΗ blue σε 49 Νομούς με 1.500 δημοσίως προσβάσιμα σημεία φόρτισης πανελλαδικά. Ενισχύει την υπάρχουσα υποδομή προσθέτοντας συνεχώς νέους φορτιστές με στόχο να φτάσουν τους 10.000 σε όλη τη χώρα μέχρι το 2027. Σήμερα διαθέτει το πιο εκτεταμένο γεωγραφικά δίκτυο δημοσίως προσβάσιμων σημείων φόρτισης με την ηλεκτρική ενέργεια στους φορτιστές του δικτύου ΔΕΗ blue να προέρχεται αποκλειστικά από ΑΠΕ.Προωθεί τη βιώσιμη κινητικότητα και αναδεικνύει το ηλεκτρικό ποδήλατο ως το πιο δημοφιλές μέσο βιώσιμης μετακίνησης, με τη διοργάνωση για δεύτερη συνεχή χρονιά του ΔΕΗ e-bike festival σε δεκάδες μεγάλες και μικρότερες πόλεις της Ελλάδας, συγκεντρώνοντας χιλιάδες φίλους του ποδηλάτου.Στηρίζει το Athens Bike Festival, τη γιορτή του ποδηλάτου με περισσότερους από 35.000 επισκέπτες. Δίνει την ευκαιρία σε όλους, να κάνουν virtual δοκιμές ηλεκτρικών ποδηλάτων, προσφέρει δωρεάν μαθήματα ποδηλάτου σε μικρούς και μεγάλους και αναδεικνύει την εκπαιδευτική δράση της ΔΕΗ στην εξοικονόμηση ενέργειας και τις υπεύθυνες επιλογές για τον πλανήτη.Συμμετέχει για τρίτη συνεχή χρόνια στην Παγκόσμια Ημέρα της Γης, ηλεκτροδοτώντας 4.300.000 νοικοκυριά για 24 ώρες, με ενέργεια δεσμευμένη αποκλειστικά από ΑΠΕ, διαθέτοντας δωρεάν την υπηρεσία GreenPass σε όλους τους οικιακούς καταναλωτές. Οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από οικιακή χρήση μειώθηκαν κατά 13.000 τόνους μέσα σε μία μόνο ημέρα.Στηρίζει ως Μεγάλος Χορηγός την πρωτοβουλία «Ξαναφυτεύουμε τους Καμένους Δελφικούς Ελαιώνες», το οποίο έχει ως στόχο την αναγέννηση του Ελαιώνα της Άμφισσας. Ως μέρος της πρωτοβουλίας, θα φυτευτούν 40.000 δενδρύλλια ελιάς, τα οποία θα αποδοθούν ως δωρεά στους 438 πληγέντες ελαιοπαραγωγούς της περιοχής. Η δενδροφύτευση θα συμβάλλει στην ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής της περιοχής, αλλά και την συνολική αποκατάσταση του Παραδοσιακού Ελαιώνα της Άμφισσας, ο οποίος από το 1981 αποτελεί ιστορικό μνημείο της UNESCO και αναπόσπαστο κομμάτι του Δελφικού τοπίου.Συμμετέχει στην εθνική προσπάθεια για την ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών. Συγκεκριμένα, στηρίζει την πρωτοβουλία «Ξαναφυτεύουμε τους Ελαιώνες της Αρχαίας Ολυμπίας» μεταφέροντας και παραδίδοντας 80.000 νέα δενδρύλλια ελιάς. Ως ανάδοχος αποκατάστασης στη Βόρεια Εύβοια, με συνολική δωρεά 3.000.000€ ανέλαβε την υλοποίηση αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων στην περιοχή της Λίμνης Ευβοίας και αρκετές αναδασώσεις σε συνεργασία με τους τοπικούς Δασικούς Συνεταιρισμούς.Προχώρησε, σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό We4all σε δράσεις δενδροφυτεύσεων και αναδασώσεων στη Βόρεια Εύβοια, την Κοζάνη και τη Βαρυμπόμπη, καθώς και εκπαίδευσης μαθητών σε περιβαλλοντικά θέματα σε δημοτικά σχολεία σε όλη τη χώρα. Στη Βόρεια Εύβοια, η ΔΕΗ και η We4all φρόντισαν για την φύτευση 2.500 ελαιόδενδρων τα οποία θα βοηθήσουν αποτελεσματικά τους αγρότες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.Αναλαμβάνει την εκπαίδευση μαθητών από σχολεία της Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων carbon farming schools που υλοποίησε η Open Farm με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Μαθητές και καθηγητές παρακολούθησαν σεμινάρια από τους γεωπόνους της Open Farm και δημιούργησαν τους δικούς τους σχολικούς λαχανόκηπους με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα και εφαρμογή πρακτικών βιολογικής και αναγεννητικής γεωργίας.Συμμετείχε για δεύτερη χρονιά στην πρωτοβουλία Project Paralies με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον μας, υιοθετώντας δύο τμήματα της παραλίας του Σχοινιά, συνολικού μήκους 1.5 χλμ. Καθ’ όλη τη θερινή περίοδο, η ακτή παρέμεινε καθαρή με καθημερινή συλλογή και προτροπή στους λουόμενους να ανακυκλώνουν τα απορρίμματά τους. Με τη συμβολή της ΔΕΗ μαζεύτηκαν δύο τόνοι από πλαστικό, χαρτί, αλουμίνιο και γυαλί, τα οποία και ανακυκλώθηκαν στο ΚΔΑΥ Κορωπίου.Στηρίζει την πρώτη μόνιμη διαδραστική έκθεση «Κλιματική Αλλαγή και Εμείς» του Μουσείου Γουλανδρή για την κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα, η όποια έχει ως στόχο να εξοικειώσει μικρούς και μεγάλους με έννοιες όπως το φαινόμενο του θερμοκηπίου, την κυκλική οικονομία, τα μικροπλαστικά και τις ανανεώσιμες πηγές. Στο έκθεμα της ΔΕΗ, η οποία είναι και Χορηγός της έκθεσης, οι επισκέπτες καλούνται να φωταγωγήσουν μια ολόκληρη πόλη, παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ (αιολική, ηλιακή, υδροηλεκτρική και γεωθερμική), γνωρίζοντας έτσι με βιωματικό και ψυχαγωγικό τρόπο τη δύναμη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.