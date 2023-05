The Wailers: «Οι προτεινόμενοι για γκράμυ πρωτοπόροι της ρέγκε» την Τετάρτη 10 Ιουλίου στο CT GARDEN by Christmas Theater

Κλείσιμο

Έχουν περάσει κιόλας 42 χρόνια από τον θάνατο του «Βασιλιά της Ρέγκε» και «νονό του χιπ χοπ» όπως πολλοί τον αποκαλούν όμως η μουσική του παραμένει παρούσα χωρίς να χάνεται στην πάροδο του χρόνου. Ο Bob Marley τραγούδησε για τον έρωτα, την αγάπη αλλά και την καταπίεση των μαύρων από τους λευκούς. Έγινε λαϊκό είδωλο με την ημερομηνία γέννησής του να τιμάται ως εθνική εορτή στην Τζαμάικα.Το 1963 οι Μάρλεϊ, Λίβινγκστον (γνωστός ως Μπάνι Γουέιλερ) και Μάκιντος σχημάτισαν το συγκρότημα The Wailers που έπαιζε σκα και ροκστίντι μουσική (πρώιμες μορφές ρέγγε). Από το 1968 έως το 1972 οι Γουέιλερς ξαναηχογράφησαν κάποια από τα παλιά τους κομμάτια, εμπορικοποίησαν τον ήχο τους και χτύπησαν τις πόρτες των δισκογραφικών εταιρειών. Το 1972 κυκλοφορούν το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο 'Catch a fire' και ένα χρόνο αργότερα το Burnin' με τραγούδια όπως το Get Up, Stand Up και το I shot the Sheriff.Μετά τον θάνατο του Bob Marley το 1981, οι Wailers συνέχισαν, με επικεφαλής τον Aston Barrett και τον Junior Marvin. Το συγκρότημα συνέχισε να παρασέρνει το κοινό με τη μουσική του με παγκόσμιες περιοδείες και ηχογράφησε με πολλούς καταξιωμένους καλλιτέχνες. Ο Carlton "Carly" Barrett, 36, δολοφονήθηκε στο σπίτι του στην Τζαμάικα το 1987. Το 1989, ο Aston Barrett σχημάτισε το Wailers Band, κυκλοφορώντας το άλμπουμ I.D., και συνέχισε να χρησιμοποιεί το όνομα Wailers όταν συνεργαζόταν με άλλους καλλιτέχνες. Ο πρώην Wailer Marvin προσχώρησε στο συγκρότημα στις αρχές της δεκαετίας του 1990.Το 2014, οι The Wailers Band ξεκίνησαν την παγκόσμια περιοδεία "Legend Tour", σηματοδοτώντας την 30ή επέτειο από την κυκλοφορία του άλμπουμ ρέγκε με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών.