Η καινοτόμα λύση που αλλάζει ριζικά το eCommerce

Κλείσιμο

Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι μια μεγάλη επιστήμη, που γίνεται όλο και πιο αναλυτική και πιο εξειδικευμένη. Τα e-shops και οι έμποροι που θέλουν να εξασφαλίζουν υψηλούς τζίρους και κερδοφορία δεν γίνεται να μένουν πίσω. Πρέπει να ενημερώνονται, να εκσυγχρονίζονται, να μετασχηματίζονται. Προς τον μονόδρομο αυτό, η Simpler προσφέρει κάτι που κάθε e-shop οφείλει να διαθέτει.Συγκεκριμένα, η τεχνολογική λύση τηςδίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ολοκληρώσουν τις αγορές τους μόνο με ένα κλικ, παρακάμπτοντας χρονοβόρα και πολλές φορές δυσλειτουργικά βήματα στη διαδικασία των ηλεκτρονικών αγορών. Μέσω της Simpler, οι καταναλωτές έχουν ένα «ψηφιακό διαβατήριο αγορών». Σε αυτό το «διαβατήριο», υπάρχουν με απόλυτη ασφάλεια όλα του τα στοιχεία που είναι απαραίτητα ώστε ο καταναλωτής να ολοκληρώσει την αγορά του.Κατά συνέπεια, οι καταναλωτές μπορούν να ολοκληρώνουν τις αγορές τους σε όλα τα καταστήματα που συνεργάζονται με τη Simpler, με ένα μόνο κλικ, χωρίς να συμπληρώνουν φόρμες με τα προσωπικά τους στοιχεία ή αυτά των καρτών τους. Παράλληλα, η λύση δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ολοκληρώσουν μια αγορά απευθείας από τη σελίδα ενός προϊόντος, χωρίς να χρειάζονται να ακολουθούν τη διαδικασία προσθήκης στο καλάθι τους και να περάσουν από όλα τα επιπλέον βήματα που συνήθως απαιτούνται.Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για τον καταναλωτή; Πιο γρήγορες, πιο ασφαλείς και πιο εύκολες αγορές. Διότι, κάποιοι πελάτες δεν έχουν την υπομονή να συμπληρώνουν μακροσκελής φόρμες, άλλοι δεν θυμούνται στοιχεία πρόσβασης ή στοιχεία καρτών, κάποιοι πάλι θα ενοχληθούν αν η διαδικασία αργεί. Και καθόλου τυχαία, έρευνες αναφέρουν ότι το ποσοστό των καταναλωτών που εγκαταλείπει το καλάθι των αγορών τους μπορεί να φτάνει και το 68%.Αλλά για τους εμπόρους, τις επιχειρήσεις δηλαδή που δραστηριοποιούνται στο internet, το Simpler κάνει πραγματικά τη διαφορά.της Simpler, τα e-shops βλέπουν κατά μέσω όρο μία βελτίωση της τάξης του 26% στο ποσοστό των καταναλωτών που εντέλει ολοκληρώνουν τις αγορές τους και κατά συνέπεια μία σημαντική τόνωση και στα έσοδα τους.Ταυτόχρονα, τα e-shops τα οποία συνεργάζονται με τη Simpler στην Ελλάδα, πέραν της αύξησης των εσόδων τους, παρατηρούν και σημαντική μείωση στα ποσοστά των καταναλωτών που επιλέγουν την αντικαταβολή και άλλους τρόπους πληρωμής (όπως το Paypal π.χ.), που κοστίζουν ακριβά στους εμπόρους. Ακόμη, μέσω της Simpler ένας έμπορος μπορεί να προσφέρει διάφορους τρόπους πληρωμής στους καταναλωτές, όπως ApplePay, GooglePay, και BNPL (Buy Now Pay Later) χωρίς να χρειάζεται ξεχωριστή υλοποίηση για τον καθένα από αυτούς.Και το καλύτερο; Το Simpler μπορεί να εφαρμοστεί και στη λιανική. Οι retailers μπορούν να προσφέρουν την ίδια εμπειρία και στα φυσικά τους καταστήματα με την τεχνολογία «scan and buy». Οι λιανοπωλητές, έχουν τη δυνατότητα να τοποθετήσουν QR codes εντός των καταστημάτων. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που υπάρχει έλλειψη σε ένα προϊόν (π.χ. σε νούμερο ή χρώμα), ο καταναλωτής μπορεί να «σκανάρει» το Simpler QR code εντός του καταστήματος, και με ένα μόνο click, να παραγγείλει το προϊόν στο σπίτι του. Έτσι, πάλι, ο παρ’ ολίγον χαμένος πελάτης, γίνεται ένας πιστός πελάτης.Εύλογα, αυτή τη στιγμή η Simpler συνεργάζεται με περισσότερους από 100 εμπόρους σε Ελλάδα, Αγγλία και Ισπανία, μεταξύ των οποίων η Funky Buddha, NAK, Zakcret και άλλοι. Ενώ, έχει ήδη στο δίκτυο της περισσότερους από 95,000 καταναλωτές, οι οποίοι μπορούν να ολοκληρώσουν τις αγορές τους στα ηλεκτρονικά και φυσικά καταστήματα που συνεργάζονται με τη Simpler, με ένα μόνο κλικ.Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, πάνω από 75% των χρηστών που αγοράζουν μέσω Simpler επιλέγουν να συντομεύουν τη διαδρομή προς την ολοκλήρωση της παραγγελίας τους online, παρακάμπτοντας βήματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του χρόνου που χρειάζεται ένας χρήστης για να ολοκληρώσει την αγορά του, που φτάνει μέχρι και το 50%, καθώς επίσης και την αύξηση των συναλλαγών για τους εμπόρους μέχρι και 26%.Εάν ψάχνετε και εσείς τον τρόπο να αυξήσετε τις πωλήσεις του e-shop σας και παράλληλα να βελτιώσετε σημαντικά το experience των πελατών σας,