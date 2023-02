Λάμψη αστέρων τον Φεβρουάριο με τελετή EE BAFTA Film Awards

Τα Novacinema, το Novastars και το Novalifε και τον Φεβρουάριο θα διατηρήσουν το άκρως λαμπερό, βραβευμένο και μοναδικό στυλ που αρμόζει στους σινεφίλ, με τελετή απονομής βραβείων, μεγάλες πρεμιέρες σειρών και ταινιών και σπέσιαλ αφιερώματα!! Το κόκκινο χαλί στρώνεται φέτος τηνκαι μεγάλοι αστέρες του κινηματογράφου διεκδικούν βραβεία σε περισσότερες από 20 κατηγορίες.. Τα EE BAFTA Film Awards είναι μια ετήσια εκδήλωση για τον εορτασμό των καλύτερων κινηματογραφικών ταινιών της περασμένης χρονιάς. Συνολικά 45 ταινίες μεγάλου μήκους έλαβαν υποψηφιότητες. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο των BAFTA εδώ συνεχίζεινα προβάλειμε τους συνδρομητές να απολαμβάνουν• Τηνθα προβληθεί το θρίλερ δράσης « The Contractor » με τουςσε σκηνοθεσία του. Φεύγοντας παρά τη θέλησή του από τον στρατό, ένας άνδρας με χρέη και χωρίς άλλη επιλογή καταφεύγει σε ένα ιδιωτικό σώμα μισθοφόρων, για να στηρίξει την οικογένειά του.• Η συνέχεια είναι τηνμε τη ρομαντική κομεντί «» και τουςστους πρωταγωνιστικούς ρόλους υπό τις σκηνοθετικής οδηγίες του. Στην Καλιφόρνια του 1973, ο 15χρονος Γκάρι Βαλεντάιν και η 25χρονη Αλάνα Κέιν γνωρίζονται και ενηλικιώνονται παρέα, ενώ προσπαθούν να διαχειριστούν την πολυπλοκότητα της πρώτης αγάπης.

• Η τελευταίαφέρνει στις οθόνες των συνδρομητών τη δραματική ταινία «» με τουςσε σκηνοθεσία του. Την ώρα που ένα κινηματογραφικό συνεργείο καταφθάνει στον πύργο για να γυρίσει μια ταινία, η οικογένεια ταξιδεύει στη Νότια Γαλλία για να επισκεφθεί τη βίλα που κληρονόμησε η γιαγιά Βάιολετ.• Από τηνθα προβάλλεται κωμική ρομαντική σειρά « Panhandle ». Ο Μπελ και η Κάμι, ένας εκκεντρικός και αγοραφοβικός ντετέκτιβ και μία απρόθυμη τροχονόμος, έρχονται αντιμέτωποι με τους προσωπικούς τους δαίμονες, με ανατροπές και με μερικούς αλιγάτορες, φροντίζοντας τους εαυτούς τους και την πόλη τους.• Ακολουθεί από το. Οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία μάθουν το The Village, μία πολυκατοικία στο Μπρούκλιν που εξωτερικά μοιάζει με όλες τις άλλες, αλλά μέσα είναι μοναδική. Οι κάτοικοι έχουν δημιουργήσει μία μεγάλη οικογένεια που αποτελείται από φίλους και γείτονες.• Παράλληλα, από τηνθα μεταδίδεται η αστυνομική σειρά «» στην οποία οι φαν των σειρών θα δουν την πραγματική ιστορία τριών γκάνγκστερ από την Ευρώπη που δημιούργησαν στη Βραζιλία ένα σημαντικό κέντρο οργανωμένου εγκλήματος, μέσω του οποίου εισήγαγαν ηρωίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη δεκαετία του ’70.Φεβρουάριος όμως σημαίνει και… Άγιος Βαλεντίνος! Τοκαι κρατά συντροφιά στους συνδρομητές με ένα απολαυστικό αφιέρωμα (από το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα), παρουσιάζοντας μεγάλους έρωτες στη μεγάλη οθόνη, μέσα από υπέροχες ταινίες, όπωςΤο αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας και διασκέδασης, τοσυνεχίζει να αποτελεί αγαπημένο προορισμό.η νέα ζώνη «Ιστορίες Γυναικών» καθηλώνει τους συνδρομητές. Ιστορίες γυναικών που εμπνέουν, πρωταγωνιστούν, προκαλούν, είναι χαρισματικές και αληθινές. Στις 7/2 θα προβληθεί το ντοκιμαντέρΠαράλληλα, στο Novalifε κάνει πρεμιέρα από. Παρουσίες που έγιναν viral, νικητές και φιναλίστ από προηγούμενους κύκλους της σειράς αναβαίνουν στη σκηνή και συνεπαίρνουν με την παρουσία τους, στην πιο πρόσφατη έκδοση του επιτυχημένου σόου. Οι συνδρομητές συνεχίζουν να απολαμβάνουν στο Novalifε το «» (καθημερινά μετά την ταινία των 21:00) καθώς και τις σειρές «» (καθημερινά στις 17:00), «» (κάθε Σαββατοκύριακο στις 18:00) και «» (κάθε Τρίτη και Τετάρτη κοντά στα μεσάνυχτα) ενώ πρεμιέρα κάνει η σειρά «» (από την Τετάρτη 15/2, κάθε Τρίτη και Τετάρτη κοντά στα μεσάνυχτα).Οι ταινίες είναι διαθέσιμες και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ, μαζί με περισσότερες από 3.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Ακόμη, το πρόγραμμα των καναλιών Novacinema διατίθεται με δυνατότητα Catch up 7 ημέρων.