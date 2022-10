Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ ενώνει τις δυνάμεις του με τη Science For You για την ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για παιδιά με αναπηρία

Κλείσιμο

Πιστός στη δέσμευσή του να συμβάλει στην ενίσχυση του κοινωνικού ιστού και να βρίσκεται σταθερά δίπλα στους συνανθρώπους μας, ιδίως στα παιδιά, που έχουν ανάγκη, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ προχωρά σε συνεργασία με τον οργανισμό Science For You (SciFY), με στόχο την ουσιαστική στήριξη των παιδιών με αναπηρία και την ισότιμη συμμετοχή τους στην ψυχαγωγία, την εκπαίδευση και κάθε πτυχή της ζωής.Προασπίζοντας το δικαίωμα κάθε παιδιού στο παιχνίδι και την πλήρη ανάπτυξη των δεξιοτήτων του, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αναλαμβάνει την πρωτοβουλία χρηματοδότησης ηλεκτρονικού παιχνιδιού για παιδιά με αναπηρίες, που θα φέρει την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.Ειδικότερα, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Ένας άθλος ακόμα», ο Όμιλος ενώνει τις δυνάμεις του με τη SciFY, με στόχο να δημιουργήσουν και να προσφέρουν δωρεάν ειδικά διαμορφωμένο ηλεκτρονικό παιχνίδι για παιδιά με αναπηρία. Η ανάπτυξη του παιχνιδιού θα γίνει σε συνεργασία με καταξιωμένους φορείς και Ειδικά Σχολεία (ΕΛΕΠΑΠ, Χατζηπατέρειο Κ.Α.Σ.Π., Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, Ειδικό Σχολείο Αγριάς στην Μαγνησία κ.ά.). Στόχος του προγράμματος αυτού είναι τόσο η ψυχαγωγία όσο και η σωματική, κοινωνική, πνευματική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών με αναπηρία.Η κα Ζέττα Μακρή, Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων δήλωσε σχετικά: «Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ και ο οργανισμός Science For You για τα παιδιά με αναπηρία συνεργάζονται και μας δίνουν ένα εξαιρετικό παράδειγμα ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε σημαντικά θέματα, όπως στον ευαίσθητο τομέα της ειδικής αγωγής και της εκπαίδευσης παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και αναπηρία.Ως Υφυπουργός Παιδείας, αρμόδια για την ειδική αγωγή, επιβραβεύω αυτήν την πρωτοβουλία, η οποία θα τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και προάγει τις έννοιες της συμπερίληψης και της ψηφιακής προσβασιμότητας και τις υποστηρίζει με ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι, που απευθύνεται σε παιδιά με αναπηρία. Αυτή η ψηφιακή εφαρμογή έρχεται να επισφραγίσει την αμοιβαία δέσμευση στην ισότιμη συμμετοχή όλων των παιδιών σε κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής, στην τεχνολογία και στη γνώση και εδραιώνει την προοπτική για την ανάπτυξη ψηφιακών προγραμμάτων για την ψυχαγωγία, την μάθηση και την έκφραση μέσω ειδικών επιστημονικών εργαλείων. Η ειδική αγωγή άλλωστε αναδεικνύει το παιχνίδι ως μέσο ψυχαγωγίας, μετάδοσης της πληροφορίας και αφομοίωσης της γνώσης».Η κα Εύη Ιωαννίδου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, επισήμανε «Για όλους εμάς στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ, η κοινωνική προσφορά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εταιρική μας κουλτούρα. Μέσω της συνεργασίας μας με τον οργανισμό SciFY, προσφέρουμε ουσιαστικό κοινωνικό έργο σε παιδιά με αναπηρία και κάνουμε πράξη το όραμα που έχουμε για ισότιμη πρόσβαση όλων των παιδιών στη γνώση και την τεχνολογία. Με την πρωτοβουλία αυτή δίνουμε την ευκαιρία στους μικρούς αυτούς ήρωες της καθημερινότητας να κάνουν το αυτονόητο για κάθε άνθρωπο στην ηλικία τους…να παίξουν. Στεκόμαστε δίπλα τους περήφανοι για τη διαδρομή τους και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε την πολύπλευρη κοινωνική μας δράση, με στόχο να χτίσουμε έναν κόσμο πιο ανθρώπινο και πιο βιώσιμο για να ζει και να ονειρεύεται κάθε παιδί».Ο κ. Βασίλης Γιαννακόπουλος, Marketing and Social Impact Manager της SciFY, δήλωσε «Σκεφτείτε κάποιος να απαγόρευε στο παιδί σας ή το ανίψι σας να παίξει. Ή να του επέτρεπε να παίζει το πολύ 2 ώρες την εβδομάδα. Κι αυτό να κρατούσε χρόνια. Σας φαίνεται υπερβολικό; Κι όμως, αυτή είναι η πραγματικότητα για τα περισσότερα παιδιά με αναπηρίες, όπως η εγκεφαλική παράλυση, η τετραπληγία κλπ. Η ανάγκη τους για παιχνίδι είναι πολύ μεγάλη και δυστυχώς ανικανοποίητη. Χάρη στη στήριξη του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ αλλά και του δικτύου συνεργατών μας, μπορούμε επιτέλους να δημιουργήσουμε ένα παιχνίδι που θα τους προσφέρει χαρά, διασκέδαση και δυνατότητες ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους, πάντα σε συνεργασία με τους φροντιστές τους».Σημειώνεται ότι η βραβευμένη Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία SciFY από το 2012 φέρνει μέσω των τεχνολογικών εξελίξεων καινοτόμες λύσεις στην καθημερινή ζωή. Με στόχο να ενισχύσει την προσβασιμότητα των παιδιών με αναπηρία στην τεχνολογία, η SciFY διαθέτει την τεχνογνωσία της προκειμένου να φέρει όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά σε επαφή με τον ψηφιακό κόσμο και τις αναρίθμητες δυνατότητες που προσφέρει.