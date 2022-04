Μια πορεία γεμάτη διακρίσεις

2021: 1η θέση στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO

2019: Η Ομάδα «Minders» κατέκτησε την 1η θέση στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

2019: 4η θέση στην Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής





Η πρόσφατη συνάντηση της Μαθητικής Ομάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής ‘’Minders’’ της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης με τον Πρωθυπουργό, κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή την 5η θέση στην Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO 2021, αποτελεί το αποκορύφωμα μιας επιτυχημένης πορείας που στηρίζεται στη στρατηγική έμφαση που δίνεται στην καινοτομία και στην τεχνολογία στην εκπαίδευση.Αν ήθελε κάποιος να ξεχωρίσει σε αριθμούς – σταθμούς τα highlights αυτής της δωδεκαετούς πορείας προς την κορυφή, σίγουρα θα υπογράμμιζε τα παρακάτω:• 8 Διακρίσεις σε Παγκόσμιους Διαγωνισμούς• 16 Κατατάξεις στις τρεις πρώτες θέσεις σε Πανελλήνιους Διαγωνισμούς όλων των βαθμίδων• 3 Συμμετοχές σε Συνέδρια Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών• 600 Μαθητές και Μαθήτριες με εκπαίδευση στη ΡομποτικήΗ Εκπαιδευτική Αναγέννηση αντιλαμβανόμενη τη σπουδαιότητα της μύησης των μαθητών στις Νέες Τεχνολογίες και την Πληροφορική από το 2010 δημιούργησε τη Μαθητική Ομάδα ‘’Minders’’ στο πλαίσιο του. Μαθητές και μαθήτριες του Σχολείου έχουν τη δυνατότητα να τον παρακολουθήσουν από τη βαθμίδα του, έχοντας σημαντικά ερεθίσματα από το, καθώς κεντρικός στόχος είναι η ενσωμάτωση της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στο πρόγραμμα εκπαίδευσης των μαθητών του Σχολείου.Μέσα από τις συνεχόμενες και σημαντικές διακρίσεις που έχουν καταφέρει τα τελευταία χρόνια, ειδικότερα στην Κατηγορία Open, οι ‘’Minders’’ αποτελούν μία από τις πιο γνωστές ομάδες στον Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO Hellas που στοχεύει στην ανάπτυξη της τεχνολογίας στον τομέα της ρομποτικής, γεγονός το οποίο επιτυγχάνεται κάθε χρόνο από τη νέα γενιά των ‘’Minders’’.Παράλληλα, μέσω της ενσωμάτωσης της ανθρώπινης λογικής στα ρομποτικά συστήματα που κατασκευάζει και την εφαρμογή κάθε project σε πραγματικές συνθήκες, στοχεύει στη βελτίωση της ζωής σε ποικίλους τομείς.Τα Μέλη της Μαθητικής Ομάδας ‘’Minders’’ έχουν κερδίσει έξι φορές την 1η θέση στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής WRO Hellas και έχουν συμμετάσχει σε 6 Παγκόσμιες Ολυμπιάδες Εκπαιδευτικής Ρομποτικής με κορυφαίες παγκόσμιες διακρίσεις, φτάνοντας τρεις φορές στη δεκάδα των καλύτερων ομάδων του κόσμου.Από το 2010 έως και σήμερα οι ‘’Minders’’ έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν σεόπως:• Παγκόσμια Έκθεση Νεανικής Επιχειρηματικότητας (2018 – Shanghai)2οΒραβείο - ‘’Popular Project’’3οΒραβείο – ‘’Science & Technology Stars of Tomorrow’’• Παγκόσμια Έκθεση Ρομποτικής και Αυτοματισμού (2014 – Padova)• 1ο Συνέδριο TEDx για νέους στην Ελλάδα (2015 – TEDxYouthBenakiMuseum)Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών η Μαθητική Ομάδα ‘’Minders’’ έχει διακριθεί στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής:• 5η θέση – 2021 (πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά)• 4η θέση – 2019 (Γκιούρ, Ουγγαρία)• 7η θέση – 2014 (Σότσι, Ρωσία)• 11η θέση – 2017 (Σαν Χοσέ, Κόστα Ρίκα)• 12η θέση – 2013 (Τζακάρτα, Ινδονησία)• 22η θέση – 2015 (Ντόχα, Κατάρ)Η εμπειρία της συμμετοχής στον Όμιλο Ρομποτικής και η ευκαιρία που έχουν οι μαθητές να συμμετέχουν σε ομαδικά projects, να διακριθούν σε πανελλαδικό και σε διεθνές επίπεδο, να καλλιεργήσουν τις ατομικές τους δεξιότητες, να συνεργαστούν και να αναπτύξουν τις γνώσεις τους, εκτός από ένα σπουδαίο και συναρπαστικό ταξίδι, αποτελεί και την ευκαιρία να εισαχθούν σε κορυφαία Πανεπιστήμια της Ευρώπης και του Κόσμου, σε Σχολές της πρώτης τους επιλογής.Τους αποφοίτους της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης, που ως μαθητές έχουν υπάρξει μέλη των ‘’Minders’’, θα τους συναντήσουμε σε Πανεπιστήμια όπως το University of Cambridge, το Imperial College London, το Delft University of Technology (TU Delft), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο κ.ά.