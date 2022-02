Flag of Greece: One Symbol - 200 Objects «‘Ενα Σύµβολο - 200 Αντικείµενα»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η έκθεση «Flag of Greece: One Symbol - 200 Objects» παρουσιάζει υπό την αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», στο Θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών, στο Ψυχικό, την Ελληνική Σημαία ως πηγή έμπνευσης και ως ιστορικό σύμβολο στον χώρο των εικαστικών τεχνών, της μουσικής, της μόδας και του design. Η έκθεση είχε παρουσιαστεί στην καλντέρα της Σαντορίνης το καλοκαίρι 2021.Πρόκειται για ένα πραγματικό ταξίδι στην ελληνική ιστορία με επίκεντρο το εικαστικό ενδιαφέρον της γαλανόλευκης. Περιλαμβάνονται από αφίσες, πλακάτ, περιοδικά και καρτ ποστάλ άγνωστων δημιουργών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, παιχνίδια του μεσοπολέμου, συλλεκτικές αναμνηστικές εκδόσεις γραμματοσήμων, καρφιτσών και μεταλλίων του προηγούμενου αιώνα, έως σύγχρονα έργα ζωγραφικής, κεραμικής και φωτογραφίας, καθώς και γλυπτά μοντέρνας τέχνης από καταξιωμένους καλλιτέχνες. Μαζί με τα έργα καλλιτεχνών της μόνιμης συλλογής, όπως των Παύλου Διονυσόπουλου, Γιάννη Τσαρούχη, Γιάννη Μόραλη, Αλέξη Ακριθάκη, Micha Cattaui, Ζέττας Αντσακλή, Αλέκου Φασιανού, Στέλλας Κουκουλάκη, Τάσου Νικάκη, Dimitris the Athens, Ιωάννη Γουδέ, Phil Pebbington, Antonio Jorge Concalves, Bost, Έλλης Σολωμονίδου-Μπαλάνου, καθώς και numérotés αντικείμενα των οίκων Cartier, Omega, Corum, Jaeger LeCoultre, Swatch, Superga, παρουσιάζονται και νέα έργα πολλών καλλιτεχνών που συνέπραξαν στη στήριξη της Flag of Greece, όπως οι: Έλενα Βότση, B216, Venetia Vildiridi, Grecian Chic, Κατερίνα Ροβύθη, Χρήστος Ευθυμίου, Averel, Zoozoocrochet, Χλόη Ακριθάκη, Χαρά Σκλήκα, Nicky Economou, Αθηνά Χατζή. Στην έκθεση θα ενταχθούν και αντικείμενα, φωτογραφικό/εικαστικό και άλλο υλικό από το Κολλεγιακό «Αφιέρωμα στα 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης του 1821».Ο πρωταρχικός στόχος της Flag of Greece είναι η ανάδειξη της Ελληνικής Σημαίας ως συμβόλου της ελληνικής ταυτότητας και διαχωρίζεται από οποιονδήποτε εθνικιστικό συσχετισμό που προάγει φυλετικές διακρίσεις, κυριαρχικά μοντέλα ή αποκλεισμούς μελών της κοινωνίας. Flag of Greece: One Symbol - 200 Objects «‘Ενα Σύµβολο - 200 Αντικείµενα» Το Κολλέγιο Αθηνών, στο πλαίσιο του δικού του «Αφιερώματος στα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821», φιλοξενεί με χαρά την έκθεση «Flag of Greece: One Symbol - 200 Objects» συμμετέχοντας με μικρό δείγμα εκθεμάτων από τον δικό του εορτασμό. Τιμά έτσι τους αγωνιστές του 1821, που θυσιάστηκαν για να μας παραδώσουν μια ελεύθερη πατρίδα, και τους ιδρυτές του, που «Ονειρεύουνταν σχολείο που να βγάζη στην κοινωνία μας άνδρες με πατριωτισμό αλλά και με ανθρωπισμό, τίμιους χαρακτήρες, παλληκάρια σωματικώς και πνευματικώς καταρτισμένα για τον αγώνα του βίου….» (Στέφανος Δέλτα, 1932).Το ρητό του διάσημου Γάλλου συγγραφέα Romain Gary, αναδεικνύει το πατριωτικό αίσθημα, με την πεποίθηση ότι και οι νεότερες γενιές όλων των Ελλήνων θα αγκαλιάζουν την Ελληνική Σημαία ως σύμβολο ενότητας, δημοκρατίας και ελευθερίας, σε μία Ελλάδα κοινωνικής και φυλετικής ισότητας: «Πατριωτισμός είναι η αγάπη για τους δικούς μας. Εθνικισμός είναι το μίσος για τους άλλους» (Romain Gary, 1914-1980).Ο εικαστικός πλούτος μιας ιδιωτικής συλλογής και ο ιστορικός ενός από τα παλαιότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας συναντιούνται κάτω από τη συγκυρία της επετείου 1821-2021 και ενώνονται με μία πολιτιστική δράση για τους απανταχού Έλληνες, που εντάσσεται απόλυτα στον απώτερο στόχο της αγάπης για την πατρίδα και της δια βίου μάθησης.21 Δεκεμβρίου 2021 έως 30 Μαρτίου 2022Θέατρο Κολλεγίου Αθηνών | Στεφάνου Δέλτα 15, Π. Ψυχικό 15452 ΑθήναΤρίτη & Πέμπτη: 18:00 – 21:00, Σάββατο: 14:00 – 19:00, Κυριακή: 10:00 – 16:00Επισκέψεις μόνο κατόπιν προκρατήσεων διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδαςΚαθώς η πανδημία του νέου κορωνοϊού είναι ακόμη σε εξέλιξη και για την προστασία της δημόσιας υγείας, η είσοδος στις εγκαταστάσεις του Ε.Ε.Ι. επιτρέπεται μόνον με την επίδειξη του πιστοποιητικού πλήρους εμβολιασμού ή βεβαίωσης πλήρους κάλυψης - ανάρρωσης και εμβολιασμού SARS-Cov-2 εφόσον έχουν παρέλθει 14 ημέρες από την ολοκλήρωσή του (από τη μοναδική δόση μονοδοσικού εμβολίου ή τη δεύτερη δόση όταν πρόκειται για εμβολιασμό που ολοκληρώνεται σε δύο δόσεις ή τη μία δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό) ή πιστοποιητικού νόσησης, που εκδίδεται και ισχύει σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως δεκαεπτά (17) ετών που επισκέπτονται την Έκθεση εκτός πλαισίου οργανωμένης διδακτικής επίσκεψης με τη σχολική τους μονάδα, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self – test) που έχει πραγματοποιηθεί έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την επίσκεψη στο χώρο. Για τις οργανωμένες ξεναγήσεις σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τυγχάνουν εφαρμογής τα κατά περίπτωση ισχύοντα μέτρα προστασίας κατά του κορωνοϊού και της περαιτέρω διασποράς του, που αφορούν στα σχολεία και τις λοιπές εκπαιδευτικές δομές. Η σχετική εσωτερική πολιτική του Ε.Ε.Ι. προσαρμόζεται διαρκώς, σύμφωνα με την πορεία των επιδημιολογικών δεδομένων και τις εκάστοτε οδηγίες και κατευθύνσεις της Πολιτείας.Για περισσότερες πληροφορίες:τηλ. 210 6798217, contact@•agofgreece.gr, Facebook page:Instagram page: