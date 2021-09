Διπλή Διάκριση για τα Baby Planet της ROLCO

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η Rolco και τα Baby Planet βραβεύτηκαν στην κατηγορία Clothes & Outdoor Wear of the Year, για Best Cleaning Product για το υγρό πιάτων Baby Planet Bottle, Toy & Dish Wash και το Baby Planet Υγρό Πλυντηρίου Βρεφικών Ρούχων.Τα baby planet, με απόλυτη ειλικρίνεια και αίσθημα ευθύνης, περιγράφουν τα συστατικά της σύνθεσης των προϊόντων για το μωρό σας και είναι υπερήφανα όχι μόνο για τα συστατικά που περιέχουν αλλά κυρίως γι’ αυτά που δεν έχουν. Δηλαδή αλλεργιογόνες ουσίες και άλλα περιττά χημικά που θα μπορούσαν να είναι επιβλαβή για την υγεία.Με τα baby planet κανένας γονιός πια δεν χρειάζεται να ανησυχεί.