Παγκόσμια έρευνα της Epson αποκαλύπτει ανησυχητική έλλειψη αντίληψης της κλιματικής πραγματικότητας

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Νέα έρευνα επισημαίνει ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ της αντίληψης για την κλιματική αλλαγή και της σπουδαιότητας της έκτακτης ανάγκηςΠενήντα ημέρες πριν από την έναρξη της διάσκεψης COP26 στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Νοέμβριο, η Epson ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του Βαρομέτρου Κλιματικής Πραγματικότητας. Η έρευνα της Epson αποκαλύπτει ένα δυνητικά επιζήμιο χάσμα μεταξύ της κλιματικής πραγματικότητας και της κατανόησης των καταστροφικών συνεπειών της από τους ανθρώπους.Το Βαρόμετρο Κλιματικής Πραγματικότητας της Epson δημιουργήθηκε ώστε να συμβάλει στη διαμόρφωση συζητήσεων κατά τη διάσκεψη COP26, να αυξήσει την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, να επηρεάσει τις μετασχηματιστικές επιχειρηματικές αποφάσεις και να ενημερώσει καλύτερα τους υπευθύνους χάραξης πολιτικών.Η έρευνα αποτυπώνει εμπειρίες και αντιλήψεις για την κλιματική αλλαγή από καταναλωτές σε Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Όταν ερωτήθηκαν για τις απόψεις τους σχετικά με την ικανότητα της ανθρωπότητας να αποτρέψει μια κλιματική κρίση κατά τη διάρκεια της ζωής τους, σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες (46%) δήλωσαν ότι είναι πολύ ή αρκετά αισιόδοξοι. Αυτό το ποσοστό ξεπερνά κατά πολύ τους μόλις 27%, που απάντησαν ότι είναι πολύ ή αρκετά απαισιόδοξοι. Το Βαρόμετρο υποδεικνύει ότι η αισιοδοξία μπορεί να είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας αποδοχής της κλιματικής αλλαγής και, συνεπώς, της έκτασής της.Πολλοί θεωρούν ότι η ευθύνη για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης ανήκει στο κράτος και τις βιομηχανίες. Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, πάνω από έναν στους τέσσερις (27%) θεωρούν ως πλέον υπεύθυνες τις κυβερνήσεις και το 18% τις επιχειρήσεις. Σχεδόν το 18% αναγνωρίζουν την προσωπική τους ευθύνη. Το Βαρόμετρο Κλιματικής Πραγματικότητας φανερώνει ότι, για πολλούς ανθρώπους, η κλιματική κρίση παραμένει κάτι που συμβαίνει σε κάποιον άλλον. Καθώς η έρευνα αποκαλύπτει ότι μόνο το 14% των ερωτηθέντων αναγνωρίζουν τις μεγάλες επιχειρήσεις ως τις πλέον υπεύθυνες για την αντιμετώπιση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης και μόνο το 3% τις μικρές εταιρείες (λιγότερο από το 5% των αρνητών της κλιματικής αλλαγής), αυτό δείχνει επίσης ότι ήρθε η ώρα οι εταιρείες κάθε μεγέθους να διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο. Περισσότερα ενδιαφέροντα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα θα βρείτε εδώ Οι εταιρείες μπορούν να βοηθήσουν άλλες επιχειρήσεις και τους καταναλωτές με καινοτομίες που στηρίζουν τη βιωσιμότητα. Για παράδειγμα, η Epson έχει προωθήσει πρωτοβουλίες για τη μείωση του αντίκτυπου στους πελάτες μέσω της χρήσης τεχνολογίας εκτύπωσης υψηλής ενεργειακής απόδοσης χωρίς θερμότητα, καθώς και έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα των περιβαλλοντικών τεχνολογιών, όπως υλικά φυσικής προέλευσης (μη πλαστικά).Εκτός από την καινοτομία στα προϊόντα και τα υλικά, οι επιχειρήσεις μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο προωθώντας και επιδεικνύοντας την κλιματική υπευθυνότητα. Η Epson το κάνει αυτό μέσω μετάβασης στην 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια και συμμετοχής σε πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα ανανεώσιμης ενέργειας RE100, μέσω προσπάθειας για το κλείσιμο του κύκλου πόρων, προωθώντας π.χ. την ανανέωση και την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, και μέσω συμμετοχής σε συνεργασίες υψηλού κύρους, όπως η συνεργασία της με το National Geographic για την προστασία του permafrost.Η Epson ένωσε τις δυνάμεις της με το National Geographic για να προωθήσει την προστασία του permafrost –του παγωμένου εδάφους κάτω από τις πολικές περιοχές του πλανήτη– στη νέα της καμπάνια « Turn Down the Heat ». Εκπρόσωπος της καμπάνιας «Turn Down the Heat» είναι η Εξερευνήτρια του National Geographic Δρ Katey Walter Anthony, η οποία επιβλέπει τα αρκτικά παρατηρητήρια στην Αλάσκα και τη Ρωσία και παρακολουθεί τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής.Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι βασική στον αγώνα κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη, όμως, πολλές τεχνολογίες καταναλώνουν σημαντική ενέργεια και χρησιμοποιούνται σε εταιρικά περιβάλλοντα κάθε δευτερόλεπτο. Η πρωτοποριακή σειρά εκτυπωτών με τεχνολογία χωρίς θερμότητα της Epson πηγαίνει ενάντια σε αυτήν την τάση, καθώς απαιτεί λιγότερη ενέργεια και λιγότερα ανταλλακτικά και έχει μικρότερη περιβαλλοντική επίπτωση.Οι εκτυπωτές laser και inkjet μπορεί να μοιάζουν ίδιοι εξωτερικά όμως στο εσωτερικό τους έχουν σημαντικές διαφορές. Η τεχνολογία χωρίς θερμότητα της Epson δεν απαιτεί την ανάπτυξη θερμότητας στη διαδικασία εκτόξευσης μελανιού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την έως 83% μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, επειδή δεν απαιτεί προθέρμανση. Παράλληλα, οι εκτυπωτές laser συνήθως χρησιμοποιούν περισσότερα αναλώσιμα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις απαιτούν και περιοδική αντικατάσταση του τυμπάνου, του ιμάντα μεταφοράς και της μονάδας τήξης. Οι inkjet εκτυπωτές της Epson, χάρη στην τεχνολογία χωρίς θερμότητα, παράγουν έως και 96% λιγότερα απορρίμματα αναλώσιμων από ό,τι οι εκτυπωτές laser. Περισσότερα για την σειρά των εκτυπωτών χωρίς θερμότητα μπορείτε να διαβάσετε εδώ Η Δρ Anthony δήλωνει: «Η Αρκτική κυριολεκτικά λιώνει μπροστά στα μάτια μας. Εκτιμάμε ότι έως και 10% της υπερθέρμανσης του πλανήτη που προβλέπεται να λάβει χώρα αυτόν τον αιώνα μπορεί να προέλθει από την απόψυξη permafrost, και αυτό επηρεάζει ολόκληρη τη Γη. Οι επιλογές που κάνουμε στη δουλειά και την προσωπική μας ζωή έχουν μεγάλη σημασία. Όταν οι επιχειρήσεις και οι άνθρωποι παίρνουν έξυπνες αποφάσεις σχετικά με την τεχνολογία που χρησιμοποιούν, αυτό επίσης θα κάνει θετική διαφορά για το περιβάλλον μας.»Ο Yasunori Ogawa, παγκόσμιος πρόεδρος της Epson, σχολίαζει: «Η ανακάλυψη της έλλειψης αντίληψης για την κλιματική πραγματικότητα δείχνει ότι η ευαισθητοποίηση, σε συνδυασμό με τη δράση, θα έχουν καθοριστική σημασία για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης. Στόχος της Epson είναι να βοηθήσει ώστε αυτή η ευαισθητοποίηση και οι απαιτούμενες τεχνολογίες –τόσο από την εταιρεία μας και άλλες επιχειρήσεις όσο και από τους καταναλωτές– να οδηγήσουν στην επίτευξη μετασχηματιστικών αλλαγών. Η βιωσιμότητα αποτελεί βασικό στοιχείο του επιχειρηματικού σχεδίου μας και υποστηρίζεται από σημαντικούς πόρους, γιατί, παρόλο που ξέρουμε ότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας, πιστεύουμε ότι μπορούμε να χτίσουμε ένα καλύτερο αύριο».