Η Οδοντιατρική στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει ένα ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων που σχετίζονται με τις επιστήμες υγείας και που αποβλέπουν στην πρόληψη, κλινική διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου.O καθηγητής Aθανάσιος E. Aθανασίου θεωρεί την Οδοντιατρική Επιστήμη αναπόσπαστο τμήμα και για τους λόγους αυτούς η παρουσία του Προγράμματος Οδοντιατρικής ενδυναμώνει την ενότητα των προσφερομένων ιατροβιολογικών σπουδών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και προσφέρει την δυνατότητα φοίτησης στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική διεθνώς, όσον αφορά την εισδοχή για σπουδές, Οδοντιατρική Επιστήμη.O καθηγητής Aθανάσιος E. Aθανασίου αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, πραγματοποίησε σπουδές ειδικότητας στην Ορθοδοντική στο Πανεπιστήμιο Temple, στις ΗΠΑ και είναι Διδάκτωρ Οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πριν αναλάβει Εκτελεστικός Κοσμήτορας στο Τμήμα Οδοντιατρικής της Ιατρικής Σχολής διετέλεσε Καθηγητής Ορθοδοντικής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ορθοδοντικής και Πρόεδρος της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ακολούθως Κοσμήτορας και Καθηγητής Ορθοδοντικής του Mohammed Bin Rashid University of Medicine and Health Sciences, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ορθοδοντικής στο Πανεπιστήμιο Aarhus στη Δανία.Το Πρόγραμμα Οδοντιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου , που διδάσκεται στην Αγγλική, βασίζεται στα αντίστοιχα των καλύτερων πανεπιστημίων της Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής, είναι σύμφωνο με τις οδηγίες του Συμβουλίου Οδοντιάτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εφαρμόζει τις κατευθύνσεις του Association for Dental Education in Europe.Σήμερα, έχει 225 φοιτητές από τουλάχιστον 27 χώρες προέλευσης κυρίως απο κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Η ακαδημαϊκή διοίκηση του Τμήματος απαρτίζεται από καθηγητές με μεγάλη και μακρόχρονη εμπειρία στην οδοντιατρική εκπαίδευση σε διεθνές περιβάλλον.Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με αίθουσες σεμιναρίων και εργαστήρια βασικών ιατρικών επιστημών ή οδοντιατρικής κλινικής προσομοίωσης, όπου η μαθησιακή διαδικασία υποστηρίζεται από διαδραστικότητα και νέες τεχνολογίες διδασκαλίας.Η κλινική εκπαίδευση πραγματοποιείται στην Οδοντιατρική Κλινική όπου οι φοιτητές πραγματοποιούν διαγνωστικές και θεραπευτικές οδοντιατρικές πράξεις υπό την επίβλεψη έμπειρων και υψηλών προσόντων οδοντιάτρων, κατόχων οδοντιατρικών ειδικοτήτων ή εξειδικεύσεων, και πανεπιστημιακών καθηγητών.Κατά τα τελευταία χρόνια, το US News & World Report “100 Best Jobs” συνεχώς περιλαμβάνει τον οδοντίατρο μεταξύ των καλύτερων επαγγελμάτων. Μεταξύ των πλεονεκτημάτων του επαγγέλματος του οδοντιάτρου περιλαμβάνονται τα εξής: Έχει μία ανεξάρτητη σταδιοδρομία και μπορεί να ξεκινήσει το δικό του ιατρείο αμέσως μετά την αποφοίτησή του. Έχει ένα καλό εισόδημα, την επιλογή να εργαστεί στον ιδιωτικό αλλά και τον δημόσιο τομέα. Μπορεί να διατηρεί ένα ευέλικτο τρόπο ζωής και ωράριο εργασίας. Απολαμβάνει την εκτίμηση στο κοινωνικό περιβάλλον του. Η επαγγελματική δραστηριότητά του χαρακτηρίζεται από δημιουργικότητα επειδή στην καθημερινή εργασία του συνδυάζει την επιστήμη με τεχνικές δεξιότητες.Είναι λογικό και αναμενόμενο η εκπαιδευτική, διοικητική και ακαδημαϊκή εμπειρία των πρώτων ετών να αξιολογείται και να πραγματοποιούνται αντίστοιχες αλλαγές και τροποποιήσεις σε όλους τους τομείς.Με την πραγματοποίηση όλο και περισσοτέρων μαθημάτων, με την πρόοδο του προγράμματος σπουδών στα μεγαλύτερα έτη, έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός του ακαδημαϊκού προσωπικού και των επιστημονικών συνεργατών του Τμήματος Οδοντιατρικής . Αυτός πλέον υπερβαίνει τους 50 και συνεχώς πραγματοποιούνται προκηρύξεις νέων θέσεων διδακτικού αλλά και τεχνικού προσωπικού. Η αξιολόγιση του Προγράμματος Οδοντιατρικής είναι συνεχής και πραγματοποιείται με εσωτερικές διαδικασίες του πανεπιστημίου, αλλά και με εξωτερική αξιολόγηση.Στόχος του προγράμματος είναι η προετοιμασία και εκπαίδευση του φοιτητή ώστε μετά τα 5 χρόνια σπουδών να είναι έτοιμος να εργαστεί σαν γενικός οδοντίατρος, με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Με σκοπό την προετοιμασία των φοιτητών για την κλινική άσκησή τους στα δύο τελευταία έτη σπουδών, αυτοί στο 2ο και 3ο έτος εκπαιδεύονται στα εργαστήρια οδοντιατρικής κλινικής προσομοίωσης, σε διάφορες οδοντιατρικές εργασίες, τεχνικές και πρακτικές.Ο χρόνος αυτός είναι πολύ σημαντικός ώστε οι φοιτητές, όταν θα είναι στο 4ο και 5ο έτος στην Οδοντιατρική Κλινική του πανεπιστημίου, να μπορέσουν να προσφέρουν ασφαλείς, προβλέψιμες και επιτυχείς θεραπείες στους ασθενείς τους.Η κλινική άσκηση των φοιτητών, που πραγματοποιείται πάντα υπό την επίβλεψη των καθηγητών, καλύπτει όλο το φάσμα της Γενικής Οδοντιατρικής. Οι φοιτητές μας πραγματοποιούν στους ασθενείς τους θεραπευτικές πράξεις που περιλαμβάνουν στοματικό έλεγχο, οδοντιατρικές ακτινογραφικές εξετάσεις, αποκαταστάσεις (εμφράξεις), αποτρύγωση δοντιών και οδηγίες στοματικής υγιεινής, απλές εξαγωγές δοντιών, επείγουσα φροντίδα, στεφάνες και γέφυρες, οδοντοστοιχίες, ενδοδοντική θεραπεία, θεραπεία περιοδοντίτιδας, χειρουργική στοματικής κοιλότητας, εξαγωγή φρονιμητών και διάγνωση στοματικών νοσημάτων.Το 5ετές πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 3 μαθησιακές ενότητες. Η 1η ενότητα περιλαμβάνει τις Βάσεις των Ιατροβιολογικών Επιστημών με Αναφορά στην Στοματική Υγεία, η 2η ενότητα τις Βάσεις της Κλινικής Οδοντιατρικής και η 3η ενότητα την Συνολική Κλινική Οδοντιατρική Φροντίδα.Από τα περιεχόμενα των περίπου 90 μαθημάτων που διδάσκονται στο πρόγραμμα, καθώς επίσης και την φύση της Οδοντιατρικής Επιστήμης, ο συνδυασμός θεωρητικής, πρακτικής/τεχνικής και κλινικής εκπαίδευσης είναι απαραίτητος. Το Πτυχίο Οδοντιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου αναγνωρίζεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ.Ο απόφοιτος του προγράμματος μπορεί να εργαστεί ως γενικός οδοντίατρος στο δικό του ιατρείο ή σε κάποιο άλλο ή σε οδοντιατρικό κέντρο, και μπορεί να προσληφθεί και στον δημόσιο τομέα ή εάν το επιθυμεί, μπορεί να συνεχίσει την εκπαίδευσή του πραγματοποιώντας μεταπτυχιακές σπουδές για την απόκτηση οδοντιατρικής ειδικότητας ή εξειδίκευσης.