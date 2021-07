L'Oréal For The Future: Στρέφοντας το βλέμμα στο Βιώσιμο Μέλλον της Ομορφιάς

Οι φιλόδοξοι στόχοι της L'Oréal για τη βιωσιμότητα προς το 2030 και μια σειρά από παραδείγματα για το πως οι στόχοι αυτοί ζωντανεύουν μέσα από τα προϊόντα μας





Στο πλαίσιο των αυξανόμενων περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων, ο Όμιλος L’Oréal έχει επιταχύνει τομετασχηματισμό του προς ένα μοντέλο λειτουργίας, που σέβεται τα όρια του πλανήτη, ενώ παράλληλα ενισχύει τιςδεσμεύσεις για βιωσιμότητα και κοινωνική ενσωμάτωση.Θέτοντας ως έτος ορόσημο το 2030, η L’Oréal έχει δεσμευτεί να φέρει εις πέρας μια γενιά φιλόδοξων στόχων για τηβιωσιμότητα, μέσα από το πρόγραμμα L’Oréal for the Future.Η στρατηγική μας βασίζεται σε τρεις πυλώνες:1. Μετασχηματιζόμαστε και σεβόμαστε τα όρια του πλανήτη2. Ενδυναμώνουμε το επιχειρηματικό μας οικοσύστημα, βοηθώντας τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο κόσμο3. Συμβάλλουμε στην επίλυση των προκλήσεων του κόσμου, υποστηρίζοντας επείγουσες κοινωνικές καιπεριβαλλοντικές ανάγκεςΠιο συγκεκριμένα, δεσμευόμαστε ότι:o Μέχρι το 2025, όλες οι εγκαταστάσεις της L’Oréal θα έχουν επιτύχει ουδετερότητα άνθρακα, μέσα από τη βελτίωσητης ενεργειακής απόδοσης και τη χρήση 100% ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.o Μέχρι το 2030, το 100% των πλαστικών που χρησιμοποιούνται στις συσκευασίες των προϊόντων της L’Oréal θαπροέρχονται είτε από ανακυκλωμένες πηγές είτε από πηγές βιολογικής προέλευσης.o Μέχρι το 2030, η L’Oréal θα μειώσει κατά 50% ανά τελικό προϊόν, σε σύγκριση με το 2016, τις συνολικές εκπομπέςτης σε αέρια του θερμοκηπίουΣυμβάλλοντας στην επίλυση των προκλήσεων του κόσμου, η L’Oréal θα διαθέσει επίσης 150 εκατομμύρια ευρώ γιατην αντιμετώπιση επειγόντων κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων.Με αυτούς τους στόχους, θέλουμε να είμαστε καταλύτες αλλαγής, αφοσιωμένοι περισσότερο από ποτέ στοπεριβάλλον και την κοινωνία.Τα προϊόντα μας κατέχουν καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή – ας δούμε κάποια από τα πιο δυνατάπαραδείγματα του πως οι στόχοι βιωσιμότητας του Ομίλου L’Oréal ζωντανεύουν μέσα από τα προϊόντα μας.Tο νέο γυναικείο άρωμα My Way του Giorgio Armani είναι ένα κομψό Eau De Parfum που μας προσκαλεί ναανοίξουμε τους ορίζοντες μας και να ζήσουμε ουσιαστικές εμπειρίες και συναναστροφές ταξιδεύοντας στον κόσμο. Γιαπρώτη φορά στον κλάδο της υψηλής αρωματοποιίας, παρουσιάζεται ένα πρωτοποριακό και καθαρό σύστημαεύκολου refill, χωρίς τη χρήση χωνιού. Ο οίκος ομορφιάς Giorgio Armani, προσφέρει συνδυαστικά, ένα μπουκάλιαρώματος MY WAY των 50ml και ένα ανταλλακτικό μπουκάλι των 150ml. Έτσι, εξασφαλίζεται 55% μείωση τηςχρήσης γυαλιού, 64% μείωση της χρήσης πλαστικού, 75% μείωση της χρήσης μετάλλου και 32% μείωση της χρήσηςχαρτονιού, σε σύγκριση με τη χρήση τεσσάρων μπουκαλιών αρώματος των 50ml.Το μπουκάλι του αρώματος MY WAY των 50ml, και το refill μπουκάλι των 150ml, επιτυγχάνουν 64% μείωση τουανθρακικού τους αποτυπώματος, έναν από τους βασικούς παράγοντες περιβαλλοντικής επίπτωσης.Η οικολογική αντίληψη του αρώματος MY WAY αντικατοπτρίζεται, επίσης, στα εκλεκτά συστατικά του, αλλά και σταυλικά της συσκευασίας του. Τα συστατικά είναι κυρίως φυσικής προέλευσης και αποτελούν προϊόν υπεύθυνηςπρομήθειας.Στη συσκευασία του αρώματος MY WAY αλλά και του ανταλλακτικού μπουκαλιού, χρησιμοποιούνται ανακυκλωμέναυλικά μετά από την κατανάλωση (PCR), γυαλί, πλαστικό και μέταλλο, ενώ τα μέρη του αρχικού αρώματος μπορούννα διαχωριστούν, προκειμένου τα στοιχεία από μέταλλο και γυαλί να ανακυκλώνονται στα αντίστοιχα εργοστάσια.Πέρα από το ίδιο το άρωμα MY WAY, το σχέδιο του οίκου Giorgio Armani Beauty για τη μείωση της περιβαλλοντικήςτου επίπτωσης περιλαμβάνει την ενσωμάτωση βιώσιμων αξιών στη σχεδίαση και στα υλικά των σημείωνπώλησης και των καταστημάτων λιανικής, με τη χρήση πιστοποιημένου χαρτιού και χαρτονιού από δάσηβιώσιμης διαχείρισης (FSC/PEFC), ανακυκλωμένων υλικών, και την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσηςενέργειας.Το 1ο οικολογικά σχεδιασμένο αντιηλιακό, φιλικό προς την υδρόβια ζωή, είναι το Biotherm Waterlover Sun MilkSPF30 της Biotherm. Αυτό αποτελεί ένα εξαιρετικό επίτευγμα: την πιστοποίηση του Waterlover SunMilk SPF30 καιSPF50 με το οικολογικό σήμα Nordic Swan Ecolabel. Ο οργανισμός Nordic Swan Ecolabel αξιολογεί τηνπεριβαλλοντική επίπτωση ολόκληρου του κύκλου ζωής ενός προϊόντος, διασφαλίζοντας ότι τα πιστοποιημέναπροϊόντα πληρούν πολύ αυστηρές περιβαλλοντικές και χημικές απαιτήσεις. Το οικολογικό σήμα διευκολύνειτους καταναλωτές στην επιλογή προϊόντων, παρέχοντάς τους ανεξάρτητες, αξιόπιστες οδηγίες και βοηθώντας τουςνα εντοπίζουν τα προϊόντα με τις καλύτερες περιβαλλοντικές επιδόσεις.Η σειρά Waterlover Sun Milk πληροί, επίσης, ένα από τα αυστηρότερα πρότυπα οικολογικής πιστοποίησης γιατα αντηλιακά προϊόντα, προσφέροντας παράλληλα κορυφαία προστασία από τις ακτίνες UVA & UVB. Έτσι, όχι μόνοπροστατεύουν την επιδερμίδα, αλλά σέβονται και τον ωκεανό. Με φόρμουλα από 97% βιοδιασπώμενη βάσηκαι προσεκτικά επιλεγμένα ηλιακά φίλτρα, έχουν σχεδιαστεί για να ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις στο νερό καιτην υδρόβια ζωή.Παράλληλα, το 2021 η Biotherm παρουσιάζει την πρώτη συσκευασία αντηλιακού από χαρτόνι. Η νέα αυτήσυσκευασία περιέχει 45% λιγότερο πλαστικό και είναι διαθέσιμη για τα αντηλιακά Waterlover Hydrating Sun MilkSPF30 & SPF50.Οι δεσμεύσεις της Biotherm υπερβαίνουν τις συνθέσεις της. Για να στηρίξει τη δέσμευση της μάρκας να μειώνει τηχρήση παρθένου πλαστικού και να ελαχιστοποιεί τα μη ανακυκλώσιμα πλαστικά απόβλητα, το μπουκάλι του eco-labelled WATERLOVER SUN MILK SPF30 & SPF50 κατασκευάζεται από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό καιείναι ανακυκλώσιμο.Η LIPIKAR, η N°1 σειρά περιποίησης και καθαρισμού σώματος στα φαρμακεία στην Ευρώπη, επανασχεδιάζει τοεμβληματικό προϊόν της, το μαλακτικό βάλσαμο BAUME AP+, με μια νέα τεχνολογία που περιορίζει τονπολλαπλασιασμό και την ανθεκτικότητα του βακτηρίου Staph που εμπλέκεται στο έκζεμα, ενισχύοντας έτσι τηνισορροπία του μικροβιώματος.ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Οι 32 κλινικές μελέτες που διενεργήθηκαν σε πάνω από 14.000ασθενείς έδειξαν ότι η σύνθεση του LIPIKAR BAUME είναι αποτελεσματική ενάντια σε όλα τα προβλήματα του ξηρούδέρματος. Στη Γαλλία, μάλιστα, 50 μαιευτήρια άρχισαν να χρησιμοποιούν το LIPIKAR BAUME λόγω τηςαποδεδειγμένης ασφάλειας και ανοχής του ακόμα και για τα νεογνά. H νέα σύνθεσή του είναι ειδικά σχεδιασμένη ναπροσφέρει τριπλή επανορθωτική δράση προσφέροντας αμέσως καταπράυνση, μείωση του κνησμού, και πρόληψηυποτροπής εξασφαλίζει 69% βελτίωση της ποιότητας ύπνου.ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΡΙΣΜΟΣ: Πάνω από 15.000 συλλέκτριες καρπών στην Μπουρκίνα Φάσο λαμβάνουν άμεση καιδίκαιη αμοιβή μέσω του προγράμματος υπεύθυνου πορισμού του βουτύρου shea, το οποίο είναι βασικό συστατικόόλων των προϊόντων LIPIKAR. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα υπεύθυνου πορισμού του Ομίλου L’Oréal,από το οποίο επωφελούνται πάνω από 26.000 γυναίκες. Το πρόγραμμα αυτό προστατεύει επίσης το περιβάλλονμέσω της προστασίας των δέντρων shea.ΒΙΩΣΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Το LIPIKAR επωφελείται από μια πρωτοποριακή καινοτομία στον τομέα των συσκευασιώνκαλλυντικών προϊόντων: το πρώτο σωληνάριο καλλυντικής χρήσης με βάση το χαρτόνι, όπου το μεγαλύτερο μέροςτου πλαστικού αντικαθίσταται από πιστοποιημένο βιολογικό υλικό σαν χαρτί. Ως αποτέλεσμα, αποτελείται από -45%λιγότερο πλαστικό σε σύγκριση με τα συνήθη πλαστικά σωληνάρια.Το CAPITAL SOLEIL SOLAR MILK αποτελεί τον πιο βιώσιμο τρόπο για την προστασία των αμυντικών αποθεμάτωντου δέρματος από την ηλιακή ακτινοβολία. Εμπεριέχει το σύστημα φίλτρων ευρέος φάσματος Meroxyl και παρέχειπολύ υψηλή προστασία και 24ωρη ενυδάτωση, σε μια ασφαλή και οικολογική σύνθεση. Προσφέροντας βέλτιστηανοχή και ασφάλεια, είναι υποαλλεργικό και δερματολογικά ελεγμένο για το ευαίσθητο δέρμα.ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Ο οικολογικός σχεδιασμός του Capital Soleil SOLAR ECO MILK είναι ολιστικός. Ησυσκευασία έχει -45% λιγότερο πλαστικό και η σύνθεσή του έχει 94% βιοδιασπώμενη βάση που σέβεται τοπεριβάλλον και δεν βλάπτει την υδρόβια βιοποικιλότητα. Τα φίλτρα και οι νέες συνθέσεις δοκιμάζονται σε συνθήκεςζωής τόσο των γλυκών νερών όσο και της θάλασσας.ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Οι σύνθεσή του Capital Soleil SOLAR ECO MILK δοκιμάζεται σε 7 πλαγκτονικούςοργανισμούς και οργανισμούς που διαβιούν στα ιζήματα, αντιπροσωπευτικούς των υδρόβιων τροφικών αλυσίδων.Πρόκειται για οργανισμούς όπως βακτήρια, ασπόνδυλα, μικροάλγες και κοράλλια. Η VICHY ανέπτυξε και δημοσίευσεμια συγκεκριμένη μέθοδο από κοινού με το Επιστημονικό Κέντρο του Μονακό, το οποίο βρίσκεται στην πρώτηγραμμή της διεθνούς έρευνας πάνω στη βιολογία των κοραλλιών, δημιουργώντας ένα νέο λογότυπο. Το λογότυποαυτό δείχνει ότι το προϊόν έχει περάσει επιτυχώς τις εν λόγω δοκιμές αποδεικνύοντας ότι δεν έχει αρνητικό αντίκτυποστην υδρόβια ζωή, συμπεριλαμβανομένων των κοραλλιών, ακόμα και σε υψηλότερες συγκεντρώσεις αντιηλιακώνφίλτρων από αυτές που παρατηρούνται στο φυσικό περιβάλλον.Η βιωσιμότητα αποτελεί δέσμευση της Garnier εδώ και πολλά χρόνια· αναπτύσσοντας πιο φυσικές συνθέσεις,χρησιμοποιώντας συστατικά από βιώσιμους πόρους και δίκαιου εμπορίου, ακόμα και φέρνοντας, για πρώτη φορά,προϊόντα βιολογικής πιστοποίησης στη μαζική αγορά της περιποίησης. Τώρα, η Garnier θέλει να κάνει ένα βήμαακόμα πιο πέρα, να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί η βιομηχανία της ομορφιάς και να ανοίξει τον δρόμο για όλουςμας. Στόχος είναι να μετασχηματιστεί κάθε στάδιο της αλυσίδας αξίας της Garnier, μειώνοντας ή εξαλείφοντας τονπεριβαλλοντικό αντίκτυπο.Η Garnier Ambre Solaire βελτιώνει συνεχώς τα προϊόντα της, δημιουργώντας πιο βιώσιμες συσκευασίες καιενσωματώνοντας τεχνολογίες που παρέχουν μέγιστη προστασία ενάντια στην ηλιακή ακτινοβολία.Η αντιηλιακή σειρά προσώπου, SUPER UV, χρησιμοποιεί ένα νέο είδος σωληνάριου, στο οποίο ένα μεγάλο κομμάτιπλαστικού έχει αντικατασταθεί από πιστοποιημένη χάρτινη πρώτη ύλη. Συγκεκριμένα, η ποσότητα του πλαστικούέχει μειωθεί κατά 48% και προωθείται η χρήση χαρτονιού, το οποίο αποτελεί ανανεώσιμη πρώτη ύλη. Το σωληνάριοπου είναι εν μέρη κατασκευασμένο από χαρτόνι υψηλής ποιότητας είναι το ίδιο αξιόπιστο με ένα αντίστοιχοσωληνάριο φτιαγμένο από πλαστικό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στην πισίνα είτε στην παραλία. Το προϊόν στοεσωτερικό του σωληνάριου παραμένει αναλλοίωτο και διατηρεί την φρεσκάδα του, ακόμη και όταν το σωληνάριοπαραμένει εκτεθειμένο στον ήλιο.Ο υψηλός δείκτης προστασίας SPF50 ενισχύεται από την επαναστατική τεχνολογία NETLOCK TM . Η τεχνολογίαNETLOCK TM αιχμαλωτίζει τα έλαια και τις ακτίνες UV σε μικροκρυστάλλους οι οποίοι δημιουργούν ένα πλέγμα στηνεπιδερμίδα βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα του προϊόντος και προσφέροντας παράλληλα υψηλή UVB & UVAπροστασία. Οι μικροκρύσταλλοι σχηματίζουν ένα εξαιρετικά λεπτό πλέγμα το οποίο μεγιστοποιεί τηναποτελεσματικότητα του προϊόντος και προσφέρει κάλυψη μακράς διαρκείας, ενώ αφήνει την επιδερμίδα να«αναπνέει».Επιπλέον, η αντηλιακή προστασία συναντά την περιποίηση προσώπου, καθώς οι συνθέσεις εμπλουτίζονται μεενεργά συστατικά όπως το Υαλουρονικό Οξύ, που γεμίζει τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες εκ των έσω, ηΝιασιναμίδη που δρα κατά των καφέ κηλίδων και η αντιοξειδωτική Βιταμίνη Ε που καταπολεμά τη δράση τωνελευθέρων ριζών. Αέρινη στην υφή, απορροφάται σε δευτερόλεπτα, δημιουργεί μια απολαυστική αίσθηση άνεσης καιάμεσης ενυδάτωσης, χωρίς να αφήνει την παραμικρή υποψία λιπαρότητας στην επιδερμίδα.Τέλος όλα τα προϊόντα της Garnier Ambre Solaire χρησιμοποιούν οικολογικά σχεδιασμένες και πλήρωςανακυκλώσιμες συσκευασίες από PCR, ενώ έχει ενσωματωθεί ελαφρύτερο καπάκι με λιγότερο πλαστικό.Με τις νέες Ampoule Tissue Masks από την Garnier η βαθιά ενυδάτωση και η εξατομικευμένη περιποίηση γίνονταιδυνατές χάρη στο συνδυασμό Ενεργών Συστατικών με Superfoods. Κάθε υφασμάτινη μάσκα είναι εμπλουτισμένη μετη δύναμη μιας αμπούλας, και υπόσχεται να καλύψει σε 5 μόλις λεπτά την κάθε ανάγκη της επιδερμίδας!Οι Ampoule Tissue Masks έχουν Vegan σύνθεση, ενώ Vegan είναι και το ύφασμα της κάθε μάσκας. Τέλος, ημικρότερη συσκευασία επιτρέπει τη μείωση του αποτυπώματος σε διοξείδιο του άνθρακα, ενώ οδηγεί τη μείωση τωναπορριμμάτων κατά 45% σε σχέση με τις προηγούμενες συσκευασίες Υφασμάτινων Μασκών.Υφασμάτινη Μάσκα Σύσφιξης με 1% Υαλουρονικό Οξύ & ΚαρπούζιTo Υαλουρονικό Οξύ, ενεργό συστατικό που βοηθάει στην ενυδάτωση και την επαναφορά της ελαστικότητας τηςεπιδερμίδας, μπορεί να σηκώσει έως και 1.000 φορές το βάρος του σε νερό. Το Καρπούζι είναι πλούσιος σε βιταμίνεςκαι αντιοξειδωτικά.Πότε να τη χρησιμοποιήσετε: Όταν η επιδερμίδα μοιάζει κουρασμένη, θαμπή και χρειάζεται επιπλέον λάμψη.Αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα σε 5 λεπτά: επιδερμίδα ενυδατωμένη, με ορατή μείωση των λεπτώνγραμμών.Η Redken με υπερηφάνεια ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο των συνεχών προσπαθειών βιωσιμότητας της, 142 προιόνταRedken έχουν βραβευτεί με πιστοποίηση Cradle to Cradle™ Product.Το Ινστιτούτο Καινοτομίας Cradle to Cradle και το Πρόγραμμα Προϊόντων Cradle to Cradle Certified ™ ακολουθούν μιααυστηρή και ολιστική προσέγγιση για την πιστοποίηση βιώσιμων προϊόντων. Αυτή η παγκόσμια αναγνωρισμένηπιστοποίηση βιωσιμότητας προϊόντων θέτει τις υψηλότερες προδιαγραφές στη βιωσιμότητα, επεκτείνοντας πέραν τηςελαχιστοποίησης των αποβλήτων και της ρύπανσης ώστε τα υλικά σε προϊόντα να είναι σε διαρκή χρήση, μεγιστοποιώνταςτους πόρους και διασφαλίζοντας ότι τα προϊόντα γίνονται όσο το δυνατόν ασφαλέστερα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.Η Redken ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή της επιστημονικής ανάπτυξης στη βιομηχανία περιποίησης μαλλιών και τώρακατάφερε να δημιουργήσει βιώσιμες επιστημονικές διαδικασίες, διατηρώντας παράλληλα το ποιοτικό προϊόν που αναμένεταιαπό τη μάρκα Redken.Η Redken επενδύει σε μεγάλο βαθμό στην καινοτομία, την παραγωγή και την ανάπτυξη βιώσιμων προϊόντων που σέβονταιτο περιβάλλον και την υπεύθυνη διαχείριση των πόρων που χρησιμοποιούνται. Η πιστοποίηση Cradle to Cradle δείχνει πώςτα προϊόντα Redken ενσωματώνουν την αποστολή βιωσιμότητας που μοιράζονται οι ηγέτες, οι εργαζόμενοι και οι πελάτεςτης.Πιο επαγγελματική, πιο αποτελεσματική και πιο βιώσιμη από ποτέ, η νέα Serie Expert της L’Oréal Professionnel Parisεπαναπροσδιορίζεται μέσα από συσκευασίες από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό που παράγονται στο εργοστάσιο τηςL’Oréal στο Μπούργκος στην Ισπανία -το πρώτο εργοστάσιο του ομίλου L’Oreal, στο οποίο 100% του νερού βιομηχανικήςχρήσης καθαρίζεται, ανακυκλώνεται και επαναχρησιμοποιείται.Ακολουθώντας τις δεσμεύσεις του προγράμματος βιωσιμότητας L’Oréal For the Future, η L’Oréal Professionnel Paris μέσααπό τη νέα Serie Expert μειώνει δραστικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα άνθρακα, φροντίζοντας με αυτόν τον τρόπο όχιμόνο την υγεία των μαλλιών, αλλά και την ομορφιά του πλανήτη.Η νέα σειρά Serie Expert PRO LONGER είναι εμπλουτισμένη με Αμινοξέα, καθώς και με FILLER-A100 –ένα πατενταρισμένομόριο, αποκλειστικότητα της L’Oréal Professionnel. Επανορθώνει τα μήκη και γεμίζει τις άκρες, για πιο μακριά, πιο γεμάτα,όμορφα μαλλιά. Τώρα, μπορείτε να κρατήσετε τα μακριά σας μαλλιά που τόσο αγαπάτε.Το Serie Expert Pro Longer Σαμπουάν Κατά της Ψαλίδας, με τη δύναμη του FILLER-A100 και των Αμινοξέων, αποτελεί τηνιδανική περιποίηση για μαλλιά με λέπτυνση και τάση για ψαλίδα στις άκρες. Όταν χρησιμοποιείται με τις ΑμπούλεςΣυμπυκνωμένου Ορού Κατά τις Ψαλίδας, προσφέρει ενδυνάμωση και λάμψη στα μήκη, αλλά και μεγαλύτερη πυκνότηταμακράς διάρκειας στις άκρες. Η Serie Expert Pro Longer Μάσκα Κατά της Ψαλίδας, με τη δύναμη του FILLER-A100 και τωνΑμινοξέων, είναι η ιδανική θεραπεία για τα μαλλιά με λέπτυνση στις άκρες. Η τρίχα επανορθώνεται αμέσως, και τα μαλλιάμένουν πιο δυνατά και πιο λαμπερά