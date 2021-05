Η BSB κι ο Άκης Πετρετζίκης στη νέα ανατρεπτική εκπομπή “Style Your Food with Akis Petretzikis & BSB”

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Εάν αγαπάς τη μόδα και θέλεις να είσαι πάντα ενημερωμένη για τα latest trends, ενώ ταυτόχρονα απολαμβάνεις το καλό φαγητό και θαυμάζεις τις δημιουργίες των καλύτερων σεφ, τότε σίγουρα η εκπομπή “Style Your Food with Akis Petretzikis & BSB” είναι για σένα!Πρώτη καλεσμένη του Άκη η δημοφιλής, πανέμορφη Ελληνίδα παρουσιάστρια και μητέρα δύο παιδιών… η Φαίη Σκορδά! Ντυμένη με τα αγαπημένα της outfits από τη συλλογή της BSB, γίνεται η “βοηθός” του Άκη και φτιάχνουν παρέα ένα υπέροχο φαγητό που θα λατρέψουν μικροί και μεγάλοι!Το πρώτο επεισόδιο είναι ήδη στον αέρα και μπορείς να το απολαύσεις στο επίσημο κανάλι του Άκη στο YouTube και της BSB. ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO ΕΔΩΟ Άκης υποδέχεται κάθε φορά μία διαφορετική και πολύ stylish καλεσμένη στην κουζίνα του, λένε τα νέα τους και μαγειρεύουν μαζί υπέροχα πιάτα που αντιπροσωπεύουν το life style, το γούστο και τις δικές της διατροφικές ανάγκες!Μείνετε συντονισμένοι στο Instagram της BSB (@bsbofficial) και του Άκη (@akis_petretzikis) για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της νέας εκπομπής “Style Your Food with Akis Petretzikis & BSB”!Όταν η μόδα συναντά τη μαγειρική το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ νόστιμο και έχει στυλ!