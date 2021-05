6ο Συμπόσιο Έρευνας και Καινοτομίας Φοιτητών από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στο Συμπόσιο Έρευνας και Καινοτομίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου παρουσιάζονται ερευνητικές εργασίες και καινοτόμες ιδέες φοιτητών και αποφοίτων με ερευνητικό ή πρακτικό/καινοτόμο περιεχόμενο, όπως κάποια δημιουργία, application, video game, ιδέα προϊόντος ή υπηρεσίας κλπ. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις θεματικές συνεδρίες και παρουσιάσεις των φοιτητών στα ευρύτερα επιστημονικά πεδία των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, των Επιστημών Υγείας, των Πολυτεχνικών Επιστημών, των Επιστημών Πληροφορικής, Πολιτισμού και Επικοινωνίας, καθώς και των Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών.Στη φετινή διοργάνωση θα φιλοξενηθούν εξέχοντες κεντρικοί ομιλητές, με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στα θέματα που θα παρουσιάσουν. Αναλυτικότερα:• Tην Κεντρική Στρογγυλή Τράπεζα του Συμποσίου, με θέμα «Η διαδρομή από την Ακαδημαϊκή Έρευνα, στην Καινοτομία και στο Επιχειρείν», απαρτίζουν οι:◦ Δρ. Ευάγγελος Κονταξάκης, Vice Principal Research and Innovation, Dean of Graduate School, Μητροπολιτικό Κολλέγιο, Διευθυντής Campus Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος Συμποσίου Έρευνας και Καινοτομίας Φοιτητών◦ Δρ. Γεώργιος Π. Χάλκος, Μεταδιδακτορικός ερευνητής επιχειρηματικότητας – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέλος ακαδημαϊκού προσωπικού Μητροπολιτικού Κολλεγίου, Campus Αμαρουσίου◦ Ελένη Κολτζή, Chief Scientist Οffice-Retouch Health Solutions, απόφοιτη BSc (Hons) Physiotherapy (International) Μητροπολιτικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης◦ Γιώργος Καραντώνης, Partner, Metavallon.vc◦ Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Συνιδρυτής και Αντιπρόεδρος MIT Enterprise Forum, GreeceΒούλα Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης & Πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης.Δημήτρης Λίτος, Πρόεδρος Κοιν.Σ.Επ. ένταξης «CORINTIANA»▪ Professor Nick Stergiou, Department of Environmental Agricultural and Occupational Health, University of Nebraska Medical Center, Assistant Dean and Director of the Division of Biomechanics and Research Development, University of Nebraska at Omaha, President, American Society of Biomechanics▪ Σπύρος Γιγουρτάκης, Φυσικοθεραπευτής - Ιδιοκτήτης & Διευθυντής Φυσικοθεραπευτηρίου, μέλος του Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Μ. Βρετανίας▪ Ιωάννης Σμάνης, CΕΟ & Founder at Modihive▪ Μαρία Τσαγιοπούλου, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Βιοπληροφορικός Ινστιτούτο εφαρμοσμένων βιοεπιστημών, Εθνικό κέντρο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ), μέλος ακαδημαϊκού προσωπικού Μητροπολιτικού Κολλεγίου, Campus ΘεσσαλονίκηςΣόνια Χαϊμαντά, Δημοσιογράφος, Διδάσκουσα στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών▪ Χρήστος Χέλμης, Creative Director, CEO, Colibri Branding & Design▪ Τόνια Τσιρογιάννη, Business Coach – Lecturer, μέλος ακαδημαϊκού προσωπικού Μητροπολιτικού Κολλεγίου, Campus ΑμαρουσίουΤο αναλυτικό πρόγραμμα του Συμποσίου μπορείτε να το δείτε εδώ Η συμμετοχή στο Συμπόσιο είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται δήλωση συμμετοχής, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ Με ιστορία από το 1982, είναι σήμερα είναι το μεγαλύτερο Κολλέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 7 διακεκριμένα Διεθνή Πανεπιστήμια, διαθέτει 10 Ακαδημαϊκές Σχολές, περισσότερες από 30 πιστοποιήσεις διεθνών οργανισμών και προσφέρει 66 Bachelors, Masters & PhDs, σε υπερσύγχρονα campus σε 7 σημεία της χώρας [Αθήνα, Μαρούσι, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Ρόδος, Λάρισα].Περισσότερα στο: www.mitropolitiko.edu.gr