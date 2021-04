Τα decks των Yucatan αντηχούν στις εγκαταστάσεις της Βίκος!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η Βίκος Cola Zero Sugar υποδέχεται τους Yucatan και προσφέρει ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι που ξεκινά από τις βιομηχανικές της εγκαταστάσεις στο Καλπάκι Ιωαννίνων και αντηχεί στη φαντασία όλων!Στις 21.4.2021 oι Yucatan, ένα από τα κορυφαία ελληνικά brands της ηλεκτρονικής μουσικής προσέφεραν μία μοναδική και πρωτότυπη μουσική εμπειρία μέσα από το εργοστάσιο της Βίκος ενώ θα ακολουθήσει και δεύτερη μέσα στο Μάιο. Το πρώτο DJ set με τίτλο VIKOS FACTORY έφερε τη σφραγίδα του DJ Frankie LLuc ενώ στο επόμενο θα έχει τα ηνία ο DJ Nick Jojo.Η Βίκος Cola Zero Sugar συναντά τους Yucatan με κοινό σημείο το μηδέν, που συμβολίζει τη στιγμή της δημιουργίας, και σηματοδοτεί την κάθε νέα αρχή! Στη χερσόνησο του Yucatan βρίσκεται ο κρατήρας του αστεροειδούς που συγκρούστηκε με τη γη προκαλώντας αλλαγές στον πλανήτη. Είναι εκείνο το σημείο μηδέν από το οποίο δημιουργήθηκε νέα ζωή!Η νέα Βίκος Cola Zero Sugar είναι εδώ για να συνοδεύσει κάθε νέο μας ξεκίνημα, κάθε μικρή ή σπουδαία στιγμή της ζωής μας. Και είναι εδώ γα να προσφέρει ένα ανατρεπτικό μουσικό βίωμα ηλεκτρονικής μουσικής για τους λάτρεις του είδους και όχι μόνο! Γιατί, άλλωστε, πάντα, κάθε Ζero είναι και μια νέα αρχή!