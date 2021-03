Europa League: Η μεγάλη βραδιά του Ολυμπιακού

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το πρώτο βήμα για την πρόκρισή του στα προημιτελικά του Europa League θα προσπαθήσει να κάνει απόψε (22:00) στο Καραϊσκάκη ο Ολυμπιακός. Αντίπαλός του για δεύτερη σερί χρονιά είναι η Άρσεναλ.Πέρσι κατάφερε να την αποκλείσει. Στην πρώτη αναμέτρησή τους στο Φάληρο η Άρσεναλ κέρδισε με 0-1. Στη ρεβάνς στο Emirates ο Ολυμπιακός έκανε τη μεγάλη ανατροπή. Πήρε τη νίκη με 1-2 στην παράταση και έγραψε μία «χρυσή» σελίδα στην ευρωπαϊκή ιστορία του.Σήμερα θα διεξαχθούν 7 ακόμα παιχνίδια της φάσης των «16» του Europa League. Ξεχωρίζει ο αγώνας στο Old Trafford, ανάμεσα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Μίλαν, ο οποίος θα ξεκινήσει στις 19:55.Οι προσφορές για το ματς Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-ΜίλανΣτο Pamestoixima.gr θα βρείτε πολλές στοιχηματικές επιλογές για όλα τα παιχνίδια του Europa League.Το ντέρμπι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μίλαν παίζεται με 0% γκανιότα στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα» έως την έναρξή του, ενώ προσφέρεται και το «Money Back» για το οποίο ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.Με ενισχυμένες αποδόσεις προσφέρονται τα πολλαπλά σκορ 2-1, 1-1 και 0-1 για τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ και η τριάδα από το Europa League με τα Over 9,5 κόρνερ στο ματς Ολυμπιακός-Άρσεναλ, τα Over 2,5 γκολ στην αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μίλαν και το Goal στο παιχνίδι Ρόμα-Σαχτάρ Ντόνετσκ.Για τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ το Pamestoixima.gr προσφέρει περισσότερες από 400 επιλογές και τα ακόλουθα 10 ειδικά στοιχήματα με ενισχυμένες αποδόσεις:Τα ειδικά στοιχήματα για τον αγώνα Ολυμπιακός-Άρσεναλ· Ο Ελ Αραμπί να σκοράρει & ο Ομπαμεγιάνγκ να σκοράρει· Ο Φορτούνης να σκοράρει & ο Μπεγερίν να δεχτεί κάρτα· Ο Παπασταθόπουλος να δεχτεί κάρτα & ο Πάρτεϊ να δεχτεί κάρτα· Ο Εμβιλά να δεχτεί κάρτα & ο Μπα να δεχτεί κάρτα· Ο Καμαρά να σκοράρει & ο Σάκα να σκοράρει· Ο Μπουχαλάκης να σκοράρει 1ος & ο Ολυμπιακός να κερδίσει τον αγώνα· Ο Ελ Αραμπί να σκοράρει 1ος & Ακριβές σκορ στον αγώνα 2-1· Ο Λακαζέτ να σκοράρει 1ος & Ακριβές σκορ στον αγώνα 1-3· Ο Παπασταθόπουλος να σκοράρει 1ος & ο Λουίζ να δεχτεί κάρτα· Ο Μπρούμα να σκοράρει & ο Ελνένι να δεχτεί κόκκινη κάρτα