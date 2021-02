Χρυσό και Ασημένιο Βραβείο για το βιταμινούχο νερό SUPERFRUITS WATER στα Healthy Diet Awards 2021

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Tο ‘‘SUPERFRUITS WATER’’ βραβεύτηκε στην ενότητα “Best Healthy Beverage Product”, με Χρυσό στην κατηγορία “Functional Beverages” και με Ασημένιο στην κατηγορία "Free From or Low" Beverage Products. H ενότητα “Best Healthy Beverage Product” αφορά σε καινοτόμα ποτά που με την περιοδική τους κατανάλωση πρεσβεύουν έναν υγιεινό τρόπο διατροφής. Τα κριτήρια βράβευσης των προϊόντων είναι τα συστατικά και η περιεκτικότητα, η διατροφική αξία, η διαδικασία παραγωγής και η καινοτομία τους.Ο θεσμός των βραβείων “Healthy Diet Awards 2021 – Innovative Products of the Year” τελεί υπό την αιγίδα του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων – Διατροφολόγων και του Ελληνικού Κολλεγίου Μεταβολικών Νοσημάτων. Σκοπός των βραβείων είναι η ανάδειξη καινοτόμων προϊόντων που προάγουν την ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή.Το “SUPERFRUITS WATER” είναι βιταμινούχο νερό, εμπλουτισμένο με επιλεγμένους συνδυασμούς βιταμινών και ιχνοστοιχείων, χυμό φρούτων και φυσικών αρωμάτων, χωρίς ζάχαρη και συντηρητικά, σε 3 μοναδικές γεύσεις:Lemon Bliss, με χυμό λεμόνι για πνευματική και σωματική ευεξία, Red Boost, με χυμό κεράσι, ρόδι και σμέουρο, αντιοξειδωτική δράση, για ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού, Ready 4 Action, με χυμό λεμόνι, ροδάκινο, φρούτα του πάθους και γκουάβα για ενίσχυση της ενέργειας του οργανισμού.Κάθε μια από τις 3 γεύσεις αποτελεί μια υγιεινή, απολαυστική επιλογή με ελάχιστες θερμίδες, που προσφέρει ενέργεια και τόνωση στον οργανισμό, προκειμένου να ανταπεξέλθει στην απαιτητική καθημερινότητα.