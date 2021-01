Οι «Best Performer in Greece by bwin» του Δεκεμβρίου στη EuroLeague!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στο τέλος κάθε εβδομάδας η bwin, Επίσημος Εθνικός Χορηγός της EuroLeague , αναδεικνύει τους «Best Performer in Greece by bwin» με βάση το σύστημα αξιολόγησης της κορυφαίας ευρωπαϊκής Λίγκας. Oι παίκτες που ξεχώρισαν για τον Δεκέμβριο ήταν οι: Κώστας Σλούκας, Νεμάνια Νέντοβιτς, Ιωάννης Παπαπέτρου, Γιώργος Παπαγιάννης και Ντίνος Μήτογλου.Δείτε τις καλύτερες στιγμές των «Best Performer in Greece by bwin» του Δεκεμβρίου!O πάουερ φόργουορντ του Παναθηναϊκού ήταν ο παίκτης που συνέβαλε τα μέγιστα για να φύγουν οι «πράσινοι» με τη νίκη από το «Mediolanum Forum». Συγκεκριμένα, ο Ντίνος Μήτογλου σε 17:19 λεπτά που έμεινε στο παρκέ στο 77-80 επί της Μιλάνο σημείωσε 14 πόντους με 7/7 δίποντα, μάζεψε 6 ριμπάουντ και το ranking του «έγραψε» 21!Τις… υψηλές πτήσεις στη φετινή EuroLeague συνέχισε και επί της Ζαλγκίρις Κάουνας στο ΟΑΚΑ, ο σέντερ του Παναθηναϊκού. Μπορεί η ομάδα του να ηττήθηκε από τους Λιθουανούς, ωστόσο εκείνος «σκέπασε» τα καλάθια στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, σημειώνοντας double double! Ο Γιώργος Παπαγιάννης χρειάστηκε 26:20 λεπτά, για να συγκεντρώσει στο σύστημα αξιολόγησης 20 μονάδες με: 10 πόντους και 11 ριμπάουντ.Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του και αναδείχθηκε «Best Performer in Greece by bwin», στις αναμετρήσεις με Ρεάλ Μαδρίτης και Άλμπα Βερολίνου. Κι αν με την «βασίλισσα» οι «πράσινοι» δεν τα κατάφεραν, ο Ιωάννης Παπαπέτρου, ήταν εκείνος που «έδειξε» τον δρόμο της νίκης με τους Γερμανούς.Ο Σέρβος γκαρντ του Παναθηναϊκού στο Τελ Αβίβ, απέδειξε ότι είναι ένας από τους πλέον δεινούς σκόρερ των ευρωπαϊκών παρκέ. Σε μία παράσταση για… έναν ρόλο, διατήρησε τους «πράσινους» στην διεκδίκηση του ματς κόντρα στην Μακάμπι, αν και στο τέλος η νίκη κατέληξε στους γηπεδούχους. Με 39 πόντους, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 45 μονάδες στο ranking, ο Νεμάνια Νέντοβιτς ήταν ο «Best Performer in Greece by bwin», της 13ης εβδομάδας.Ο Κώστας Σλούκας ήταν ο… μαέστρος της νίκη του Ολυμπιακού στα περίχωρα της Μόσχας, απέναντι στην Χίμκι. Ο γκαρντ των «ερυθρόλευκων», παρουσιάστηκε επιβλητικός, απέναντι στον Αλεξέι Σβεντ και την παρέα, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη! Στην αναμέτρηση της «Arena Mytishchi», ο Κώστας Σλούκας έμεινε στο παρκέ 29:06, σημείωσε 25 πόντους, μάζεψε 2 ριμπάουντ, ενώ έδωσε 5 φορές έτοιμα καλάθια στους συμπαίκτες του. Οι αριθμοί αυτοί του έδωσαν και 29 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.Η bwin αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα brand παγκοσμίως στην αγορά των τυχερών παίγνιων και του αθλητικού στοιχηματισμού, με τη μοναδική τεχνολογική της πλατφόρμα. Η bwin στηρίζει ενεργά τον αθλητισμό μέσω των χορηγιών της στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, στην Turkish Airlines EuroLeague, καθώς επίσης και στα μεγαλύτερα δρομικά events της χώρας. Παράλληλα, μέσω του προγράμματος «Στηρίζουμε τη Νέα Γενιά Ολυμπιονικών», υποστηρίζει 15 Έλληνες πρωταθλητές που διεκδικούν την πρόκριση για τους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκυο το 2021. Τέλος, μέσω του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης bwincares, η bwin ανταποδίδει στην κοινωνία την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη που της δείχνει, στηρίζοντας το έργο Οργανισμών και Ιδρυμάτων.