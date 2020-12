Με Βασίλη Καρρά θα μας πει ο Κοκλώνης «καλησπέρα και καλή βραδιά» το Σαββατόβραδο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

«Καλησπέρα και καλή βραδιά» θα μας πει ο καλεσμένος του Νίκου Κοκλώνη στο Live του Just The 2 Of Us αυτό το Σαββατόβραδο. Η χαρακτηριστική φράση με την οποία καλωσορίζει το κοινό του ο Βασίλης Καρράς όταν ανεβαίνει στην πίστα προκαλώντας παραλήρημα στους θαμώνες, θα ακουστεί ξανά live μετά από μήνες που η νυχτερινή ζωή στη χώρα έχει πέσει σε «χειμερία νάρκη», δίνοντας άλλον αέρα στο διαγωνιστικό σόου του Open, που κάθε Σάββατο τρεντάρει στα σόσιαλ και φέρνει τους τηλεθεατές πιο κοντά με non-stop tweets, που την περασμένη εβδομάδα ξεπέρασαν τα 70.000!Με τραγούδια-ύμνους που έχουν συνοδεύσει μεγάλους έρωτες, συναισθηματικά break down και εσωτερικές υπερβάσεις, ο Βασίλης Καρράς ανεβαίνει στη σκηνή του Just The 2 Of Us για να μας θυμίσει στιγμές αυθεντικής made in Greece διασκέδασης, που τον τελευταίο καιρό μοιάζουν πολύ μακρινές. Το show που ο παραγωγός-παρουσιαστής (και «άνθρωπος-ορχήστρα» αφού έχει λόγο από τα τραγoύδια των ζευγαριών μέχρι ταsocial media) Νίκος Κοκλώνης έχει καταφέρει να κάνει «φυσικό περιβάλλον» για όλο το εύρος των σταρ της μουσικής σκηνή της χώρας -από τον Καρρά και τη Λαίδη μέχρι τον MadClip και τον Snik- σε μια περίοδο που η καλλιτεχνική δραστηριότητα έχει μπει σε pause, έχει κερδίσει μια θέση στα καθημερινά θέματα συζήτησης όλων των πρωινάδικων, μαζί με το GNTM και το Big Brother.Το J2US, που κάθε Σάββατο υπερδιπλασιάζει τον μέσο όρο του Open στο prime και δίνει «τροφή» στα σχόλια των εκπομπών μέσα στην εβδομάδα, αλλά και ένα challenge διάδρασης στους τηλεθεατές για να σχολιάζουν, να διαφωνούν και να ποστάρουν πως περιμένουν να δουν και το δικό τους tweet στην οθόνη της τηλεόρασης.Με το Just The 2 Of Us από την αρχή της φετινής σεζόν να κόβει σταθερά πρώτο το νήμα στο δυναμικό κοινό, ανάμεσα στον ανταγωνιστικά του προγράμματα τα βράδια του Σαββάτου, δεν είναι τυχαίο πως το κανάλι ενισχύει το prime του με δύο ζωντανά επεισόδια ανά εβδομάδα, οδεύοντας προς το τέλος της χρονιάς. Από τη μεθεπόμενη εβδομάδα το διαγωνιστικό σόου με φιλανθρωπικό σκοπό, που φέτος στηρίζει τους σκοπούς της ΕΛΕΠΑΠ και το Γηροκομείο Πειραιώς, θα μεταδίδεται δύο φορές. Την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου και το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, ενώ δύο θα είναι τα επεισόδια και την εβδομάδα των Χριστουγέννων με το μεγάλο τελικό να προγραμματίζεται για το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου. Μάλιστα για το grand finale αναμένεται να είναι guest τραγουδίστρια που σπανίως λέει «ναι» σε τηλεοπτικές εμφανίσεις.