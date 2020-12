Ο δρόμος για την πρόκριση του ΠΑΟΚ περνάει από τη Λευκωσία

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο ΠΑΟΚ, αν και προηγήθηκε με 2-0 στην Ολλανδία, ηττήθηκε με 3-2 από την Αϊντχόφεν κι έπεσε στην 3η θέση του 5ου ομίλου του Europa League. Εξακολουθεί όμως να κρατάει την τύχη στα χέρια του. Ο δρόμος για την πρόκριση περνάει από τη Λευκωσία.Με νίκη απόψε (22:00) κόντρα στην Ομόνοια, o ΠΑΟΚ θα ανέβει στη 2η θέση, αν στο άλλο ματς του ομίλου η Αϊντχόφεν δεν κερδίσει στην Ισπανία τη Γρανάδα. Σε περίπτωση νίκης της Αϊντχόφεν η πρόκριση θα κριθεί την τελευταία αγωνιστική και ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να κερδίσει στην Τούμπα τη Γρανάδα.Τοπροσφέρειστην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα» έως την έναρξή του.Στον 7ο όμιλο του Europa League η ΑΕΚ έχασε ουσιαστικά τις ελπίδες της για πρόκριση μετά την ήττα με 3-0 από τη Ζόρια Λουγκάνσκ. Στο σημερινό παιχνίδι (19:55) με τη Μπράγκα, στο ΟΑΚΑ, θα κυνηγήσει νίκη γοήτρου.Και ο αγώναςαπό τοστην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα» έως την έναρξή του.Για τους 2 αγώνες των ελληνικών ομάδων και τα όλα τα σημερινά παιχνίδια του Europa League θα βρείτε στοπολλές στοιχηματικές επιλογές με μεγάλες αποδόσεις.ΤοπροσφέρειΟι σημερινές προσφορές για τους αγώνες του Europa League:: Σκορ πολλαπλών επιλογών 2-1,1-1,1-3.: 4-6 γκολ, Ομόνοια-ΠΑΟΚ: Goal,: Η Ρόμα Over 2,5 γκολ.: Αποτέλεσμα 2ου ημιχρόνου ισοπαλία,: Πρώτη ομάδα που θα σκοράρει η ΑΕΚ,: Over 2,5 γκολ.: Αποτέλεσμα 2ου ημιχρόνου ισοπαλία,: Η Ριέκα Over 0,5 γκολ,: Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες στο 2ο ημίχρονο.: Σκορ πολλαπλών επιλογών 1-0,1-1,1-2.: Ο ΠΑΟΚ Over 1,5 γκολ,: Ημίχρονο/Τελικό ισοπαλία,: Η Άρσεναλ να κερδίσει με μηδέν παθητικό.: Goal, Λινζ: 4-6 γκολ,: Τελευταία ομάδα που θα σκοράρει η Ντιναμό Ζάγκρεμπ.