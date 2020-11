Η dream team του Κοκλώνη στην Barking Well και το μεγάλο στοίχημα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Όσοι δούλεψαν μαζί του στην AirfastTickets τον είχαν ακούσει πολλές φορές να λέει «Το μόνο που δεν δέχομαι να ακούσω είναι ‘όχι, δεν γίνεται’». Ο Νίκος Κοκλώνης ως γνήσιος λέων και με το τσαγανό του «τσαμπουκά» Πειραιώτη, ήταν από μικρός τσακωμένος με τα «όχι». Γιατί σε μια εποχή που ακόμα το NLP και τα sessions νευρογλωσσικού προγραμματισμού δεν είχαν γίνει ακόμα της μόδας, εκείνος πίστευε πως ‘όταν θέλεις μπορείς’ και τίποτα δεν μπορεί να σε σταματήσει, πέρα από τον ίδιο σου τον εαυτό. Και ήθελε πολλά –κάθε φορά κάτι διαφορετικό, γιατί «από το καλό υπάρχει πάντα το καλύτερο». Ήθελε να πετύχει πολύ, να ερωτευτεί πολύ, να ονειρευτεί πολύ –το «χλιαρό» στα μάτια του έμοιαζε εφιάλτης, ένας βάλτος που αργά ή γρήγορα σε καταπίνει.Για τον τότε έρωτά του, κι ενώ ζούσε με το μισθό ενός ανερχόμενου υπαλλήλου τραπέζης, είχε κάνει την απόσταση Αθήνα-Βερολίνο… Κολιάτσου-Πατήσια. Με το γνωστό παραστατικό του τρόπο, ο Νίκος Κοκλώνης έχει διηγηθεί σε συνέντευξή του πως ενώ βρισκόταν σε πτήση της Easy Jet με προορισμό τη Γερμανική πρωτεύουσα, σχεδίασε πρόχειρα πάνω σε μια χαρτοπετσέτα το σήμα που ονειρευόταν να έχει η εταιρεία που είχε βάλει στόχο να φτιάξει. Μια εταιρεία που θα συνδύαζε δυο μεγάλες του αγάπες: Τις business και τα ταξίδια. Η Easy Jet είχε πετύχει γιατί ήταν η πρώτη αεροπορική στην Ευρώπη που έδωσε στο κοινό τα πρώτα φτηνά εισιτήρια για τους πιο δημοφιλείς προορισμούς. Η Groupon ήταν η εταιρεία για την οποία όλοι μιλούσαν τότε, γιατί μέσα από άκρως δελεαστικές προσφορές εκτόξευσε τους τζίρους της. Τι θα γινόταν αν εκείνος κατάφερνε να δώσει στους καταναλωτές τα πιο φτηνά εισιτήρια της αγοράς βάζοντας στο «κάδρο» όλες τις αεροπορικές και τους δημοφιλέστερους προορισμούς, σε όλο τον πλανήτη; Κάπως έτσι γεννήθηκε το business plan στο μυαλό του και αμέσως μετά η AirfastTickets, η start up εταιρεία του, που τους πρώτους μήνες της λειτουργίας της έμοιαζε με απόλυτη… αστοχία. Το ταμείο ήταν μείον. Όμως, ο Κοκλώνης ήταν αλλεργικός στο «όχι, δεν γίνεται». Και ήταν αποφασισμένος να φέρει τον κόσμο ανάποδα για να αποτρέψει αυτό που για κάποιους μπορεί να έμοιαζε με προδιαγεγραμμένη επιχειρηματική αποτυχία.Κάνοντας ένα κατάφορα ασύμφορο για εκείνον deal με την Ολυμπιακή Αεροπορία προκειμένου να εξασφαλίσει μεγάλο αριθμό εισιτηρίων, ποντάροντας στο μάρκετινγκ που γνώριζε καλά από το μεταπτυχιακό του στο Cornell, άλλαξε τη ζοφερή εικόνα του μέλλοντος της AIrfast την ημέρα που κατάφερε να πουλήσει 3500 εισιτήρια σε 24 ώρες. Από εκείνο το «χρυσό» 24ωρο ξεκίνησε μια πορεία που οδήγησε τον Νίκο Κοκλώνη στην κορυφή –με τις διαφημίσεις της Airfast να κατακλύζουν το μετρό της Νέας Υόρκης και το μετρό του Λονδίνου, κάνοντας εκατοντάδες χιλιάδες κοινού να googlaρουν «airfast», αναζητώντας ένα φτηνό εισιτήριο. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η εταιρεία απέκτησε headquarters στη Νέα Υόρκη, σημειώνοντας ασύλληπτο για τα διεθνή δεδομένα ημερήσιο τζίρο, έχοντας καταφέρει να εντάξει στο μάρκετινγκ πλάνο του ακόμα και τον Justin Bieber!Η AifastTickets μέσα σε 2 μόλις χρόνια έγινε το απόλυτο success story και έβαλε τον ιδρυτή και πρόεδρό της στη διάσημη λίστα των 40 under 40 επιχειρηματιών του περιοδικού Fortune. Το στοίχημα είχε κερδηθεί. Η ζωή όμως θα επιφύλασσε εκπλήξεις –και νέες προκλήσεις στον Κοκλώνη όταν η Airfast κατέρρευσε και, αλλάζοντας διοίκηση, ο Κοκλώνης από την κορυφή βρέθηκε απότομα στο μηδέν. Φυσικά και δεν πτοήθηκε γιατί πάντα πίστευε πως όταν θελήσει κάτι μπορεί να το καταφέρει.Λίγο καιρό μετά, με έναν αντίστοιχα παιδικό ενθουσιασμό όπως τότε που σχεδίαζε λογότυπα σε χαρτοπετσέτες –αλλά πολύ μεγαλύτερη εμπειρία- ξεκίνησε και την τηλεοπτική του διαδρομή. Το νέο όραμά του είχε έναν κοινό παρονομαστή με την προηγούμενη εταιρεία του. Στόχος ήταν να συνδυάσει τη μεγάλη αγάπη του για τα ταξίδια με την πρόκληση να κατακτήσει ένα νέο και εντελώς άγνωστο για εκείνον χώρο, την τηλεόραση. Το Celebrity Travel ήταν η εκπομπή που σύστησε στο ευρύ κοινό έναν νεαρό που μέχρι τότε κάποιοι είχαν δει μόνο σε φωτογραφίες κοσμικών στηλών και στην πολυσυζητημένη βράβευσή του από τη Μαριάνα Βαρδινογιάννη για την κοινωνική του ευαισθησία και φιλανθρωπική δράση. Η είσοδος του φιλόδοξου νεαρού επιχειρηματία στον «μαγικό κόσμο» της τηλεόρασης ήταν για εκείνον μια πρωτόγνωρη και συναρπαστική εμπειρία- όπως το να πηγαίνεις έναν 6χρονο για πρώτη φορά στην Disneyland. Τα πρώτα του σπικάζ στο Celebrity Travel στα οποία περιέγραφε τα εξωτικά -και μάλλον περίεργα για τις ελληνικές ταξιδιωτικές συνήθειες- ταξίδια του, είχαν το τρακ της απειρίας του rookie παρουσιαστή, αλλά και την πηγαία χαρά που μεταφέρει στον τηλεθεατή κάποιος που ολοφάνερα παθιάζεται με αυτό που κάνει.Αν και επρόκειτο για μια μάλλον μικρή παραγωγή (πόσο μάλλον συγκριτικά με τα project που ακολούθησαν), ο Mr Travel –όπως αναφερόταν τότε στα Δελτία Τύπου της εκπομπής- δημιούργησε μια ομάδα με τους καλύτερους στον χώρο. Η πολύπειρη Ντόρα Πνευματικάτου ανέλαβε την παραγωγή, ο Κώστας Καπετανίδης τη σκηνοθεσία και η ταξιδιωτική εκπομπή που έπαιζε μετά το Survivor, που μόλις είχε επιστρέψει στον ΣΚΑΙ το 2017 «τρελαίνοντας» τα μηχανάκια της AGB, έκανε κι αυτή ασύλληπτα νούμερα. Το project την επόμενη χρονιά μετακόμισε από τον ΣΚΑΙ στον Antenna και μια τηλεοπτική σεζόν μετά στο νεοσύστατο OPEN υπό τη διοίκηση Καλημέρη-Μαραγκουδάκη. Από εκείνους ήρθε και η πρόταση-πρόκληση για ένα βραδινό σόου, μετά την απρόσμενη επιτυχία που είχε το πρωτοχρονιάτικο τηλεοπτικό ρεβεγιόν του 2019 με τον Πλούταρχο, το οποίο η εταιρεία παραγωγής του Κοκλώνη όχι μόνο οργάνωσε σε χρόνο ρεκόρ, αλλά και στη μετάδοσή της διπλασίασε τον μέσο όρο τηλεθέαση του σταθμού! Το It’s Show Time ήταν το νέο φιλόδοξο τηλεοπτικό του project, για το οποίο ο Κοκλώνης πόνταρε σε διεθνείς καλεσμένους που δεν είχαν βρεθεί ποτέ ξανά καλεσμένοι σε ελληνικές εκπομπές. Η Πάμελα Άντερσον, η Κέιτλιν Τζένερ, ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς, οι Boney M ήταν καλεσμένοι του, μονοπωλώντας το ενδιαφέρον των websites με τις απρόσμενες εξομολογήσεις του. Εκείνη την περίοδο επισφραγίστηκε και η συνεργασία του με την Έλενα Κατραβά, έμπειρο στέλεχος του Mega στον τομέα της ψυχαγωγίας, που με την αισθητική της «μεταμόρφωσε» παρουσιάστριες και απογείωσε τηλεοπτικά κόνσεπτ που εξελίχθηκαν σε brands με διάρκεια. Η Έλενα Κατραβά ήταν και η στενότερη συνεργάτης του όταν ο Κοκλώνης ανέλαβε ύστερα από ανάθεση του τότε διευθυντή προγράμματος του OPEN, Νίκου Κάλη, να επανεφεύρει τον concept του Just The 2 Of Us, φορμάτ του BBC που είχε καταγραφεί ως επιτυχία τις δύο σεζόν που είχε παίξει στο παλιό Mega, αλλά είχε για χρόνια «χαθεί» από τον τηλεοπτικό χάρτη. Η πρεμιέρα του σόου, που έκανε αίσθηση για τα πολύ δυνατά ονόματα στην κριτική επιτροπή (Βανδή, Σταυροπούλου, Φασουλής, Μπακοδήμου) που με πολλές διαπραγματεύσεις, μοίρασμα οράματος και συζητήσεις κατάφερε να κλείσει ο ίδιος ο Κοκλώνης, έφερε το Just πρώτο σε τηλεθέαση στο prime time, κάτι πρωτοφανές για το OPEN, με τις ψυχαγωγικές εκπομπές όλων των σταθμών να μιλούν για αυτό. Η επιτυχία οδήγησε την εταιρεία παραγωγής του Κοκλώνη στην επόμενη φάση. Μετονομάστηκε σε Barking Well και σε σύντομο χρονικό διάστημα ανέλαβε το σύνολο σχεδόν των ψυχαγωγικών εκπομπών του OPEN, εγκαινιάζοντας παράλληλα τη συνεργασία της με το νέο Mega του Βαγγέλη Μαρινάκη (με πρώτο project την εκπομπή Roomies) και έχοντας ανοιχτές συζητήσεις και με άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς.Έχοντας μάθει να επενδύει στη δυνατή και έμπειρη ομάδα, αναζητώντας το ξεχωριστό και ανατρεπτικό που θα κάνει τη διαφορά, ο Κοκλώνης στελέχωσε το δυναμικό της Barking Well με την dream team της τηλεοπτικής βιομηχανίας. Ο Βαγγέλης Μωραίτης, με μακρά προϋπηρεσία σε τηλεοπτικούς σταθμούς και στον τομέα του πολιτισμού ανέλαβε Chief Operations Officer, η Έλενα Κατραβά ως Executive Vice President ανέλαβε το talent and content development, ο επί χρόνια διευθυντής παραγωγής της Ελένης Μενεγάκη, Κεβόρκ Σαρκισιάν πήρε μεταγραφή στην εταιρεία του Κοκλώνη, ενώ μόλις την Τρίτη ανακοινώθηκε και επίσημα η ένταξη του Πέτρου Μπούτου στο δυναμικό της Barking Well αναλαμβάνοντας καθήκοντα Executive Vice President Strategy & Programming. Η άφιξη Μπούτου στην Barking Well, ενός στελέχους που έχει συμβάλει στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας της σύγχρονης τηλεόρασης, με ασυναγώνιστη εμπειρία στη μυθοπλασία, δίνει την αίσθηση πως το άνοιγμα στην παραγωγή σειρών για τον Κοκλώνη είναι μια ανάσα μακριά.Σε μια εποχή που η τηλεοπτική βιομηχανία μοιάζει έτοιμη για συμβιβασμούς για να προσαρμοστεί στα νέα οικονομικά δεδομένα και οι -έξι πλέον- ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί αγωνίζονται να σταθούν απέναντι στη λαίλαπα του Netflix και να μοιραστούν την «ξεφούσκωτη» λόγω κρίσης και κορωνοϊού πίτα, ο Κοκλώνης βάζει τις μηχανές στο φουλ και φιλοδοξεί να έχει συνεργάτες όλους τους τηλεοπτικούς παίκτες. Θα του βγει; Κανείς δεν μπορεί να προδιαγράψει το μέλλον, αλλά όλα δείχνουν πως ο αρνητής του «όχι» -πόσο οξύμωρο! - είναι έτοιμος να γυρίσει τον κόσμο ανάποδα για να τα καταφέρει, χωρίς να κάνει καμία έκπτωση στην ποιότητα και τον δημιουργικό του ενθουσιασμό. Γι’ αυτό και «στρατολόγησε» τους καλύτερους.