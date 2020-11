Just The 2 Of Us: Ο κορωνοϊός «εξολόθρευσε» μακιγιέρ, μάνατζερ και στυλίστες!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Αρνητικά έδειξαν στις αρχές της εβδομάδας όλα τα επαναληπτικά τεστ στους διαγωνιζόμενους του Just The 2 Of Us, που το προηγούμενο διάστημα μοιράστηκαν μέσα από τα social media τους πως βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό. Ο Τρύφωνας Σαμαράς, η Αλεξάνδρα Κατσαίτη, η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Αναστάσιος Ράμμος που είχαν μπει σε 14ήμερη καραντίνα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ όταν βρέθηκαν θετικοί στον ιοί, ανάρρωσαν πλήρως και είναι έτοιμοι να επιστρέψουν στο σόου, που με απόφαση του Νίκου Κοκλώνη είχε πατήσει pause μέχρι να είναι όλοι εντελώς καλά. Πλέον «θετική» είναι μόνο η ενέργεια όλων των εμπλεκόμενων που ετοιμάζονται με ενθουσιασμό για το 3ο live μέσα από το οποίο θα κάνουν ξανά παρέα το Σαββατόβραδο στους τηλεθεατές σε εποχές πανελλαδικού lockdown.Οι πρώτες πρόβες για τις ερμηνείες του 3ουΟι πρώτες πρόβες για τις ερμηνείες του 3ου live συνεχίζουν από αύριο, όπου θα γίνουν και νέα τεστ κορωνοϊού στο σύνολο των συντελεστών, με το σόου του OPEN να ετοιμάζεται να επιστρέψει on air αυτό το Σάββατο με επιπλέον μέτρα ασφάλειας και προστασίας. Η απόφαση της εταιρείας παραγωγής Barking Well είναι ο αριθμός των ατόμων στο πλατό να περιοριστεί στους απολύτως απαραίτητους, γεγονός που μειώνει σημαντικά τον αριθμό στυλιστών, μακιγιέρ και κομμωτών που επιμελούνται τις εμφανίσεις των διαγωνιζόμενων, ενώ «εξολοθρεύει» τους μάνατζερ που συνήθιζαν να συνοδεύουν τους καλλιτέχνες τους στις τηλεοπτικές τους εμφανίσεις.Μάσκες, αποστάσεις και rapid test για το σύνολο των συντελεστών είναι στο πρόγραμμα προβών και λάιβ με αυστηρές λίστες για να υπάρχει απόλυτος έλεγχος για όσους βρίσκονται μέσα στο στούντιο. Νέες εποχές, νέες τηλεοπτικές συνήθειες.