Περισσότερα από €30.000.000 στα τζάκποτ* του καζίνο της bwin!

Στη σύγχρονη πλατφόρμα της bwin υπάρχουν διαθέσιμα περισσότερα από 2500 παιχνίδια για όλες τις προτιμήσεις, δεκάδες εκ των οποίων διαθέτουν τζάκποτ* που «σκάνε» κάθε μέρα, κάθε ώρα!

bwin - Έτσι είναι το παιχνίδι σήμερα, με κορυφαίο καζίνο app και χιλιάδες παιχνίδια όλο το 24ωρο

Τα φρουτάκια της Red Tiger, όπως το Gonzo’s Quest Megaways και το Cash Volt, προσφέρουν ωριαία τζάκποτ* που εγγυημένα «σκάνε» μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, καθώς και άλλα τζάκποτ*, που είναι σίγουρο ότι καθημερινά θα... βρουν νικητή!

Παράλληλα, από τη συλλογή παιχνιδιών της bwin δε λείπουν τα πιο δημοφιλή παιχνίδια με τζάκποτ*, όπως για παράδειγμα το Gladiator Jackpot και το Batman vs Superman της Playtech, τα οποία αυτήν τη στιγμή προσφέρουν €772.148. Τα παιχνίδια με τεράστια τζάκποτ* δικτύου προσφέρουν, με τη σειρά τους, εκατομμύρια ευρώ. Χαρακτηριστικά παραδείγματα το Wheel of Wishes της Microgaming με €8.947,213, το Hall of Gods της NetEnt με €4.300.294 και το Deal or No Deal Megaways της Blueprint με €2.221.228!

Συνολικά, τα φρουτάκια με τζάκποτ* στην bwin προσφέρουν περισσότερα από €30.000.000* και αφορούν σε μια ευρεία γκάμα παιχνιδιών. Κάποια από αυτά είναι πολύ δημοφιλή, άλλα διαχρονικά, ενώ δεν λείπουν εκείνα που διαθέτουν ξεχωριστές λειτουργίες!

Η επόμενη φάση του παιχνιδιού, βρίσκεται ήδη στη bwin.

Το ποσό των 30.000.000 αφορά το σύνολο των διαθέσιμων τζάκποτ, ως ίσχυε στις 11/11/2020. Τα ποσά των συγκεκριμένων παιχνιδιών που αναφέρονται αφορούν στα συγκεκριμένα τζάκποτ, ως ίσχυαν στις 11/11/2020.

