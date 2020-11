Οι “Best Performer in Greece by bwin” που ξεχώρισαν στην EuroLeague τον Οκτώβριο!

Η bwin, Επίσημος Εθνικός Χορηγός της EuroLeague, παρουσίασε τους πέντε παίκτες που εντυπωσίασαν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μπάσκετ τον Οκτώβριο.

Ο πρώτος μήνας δράσης στην EuroLeague ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακές εμφανίσεις από τους παίκτες των «αιωνίων». Κάθε εβδομάδα, η bwin αναδείκνυε τον “Best Performer in Greece” στους αγώνες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στην κορυφαία διοργάνωση μπάσκετ της Ευρώπης.

Δείτε τα… κατορθώματα των αστέρων τους τον Οκτώβριο, κατά τη διάρκεια του οποίου τους υψηλότερους PIR είχαν οι Νέντοβιτς και Μήτογλου (28).

Week 1: Ιωάννης Παπέτρου vs Χίμκι

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού έγινε ο πολιορκητικός κριός της ομάδας του Γιώργου Βόβορα στην «άλωση» της Μόσχας. Στην πρεμιέρα της κανονικής περιόδου, ο Ιωάννης Παπαπέτρου ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους, 8 ριμπάουντ και ένα κρίσιμο γκολ φάουλ στο φινάλε του ματς.





Week 2: Οκτάβιους Έλις vs Παναθηναϊκός

Το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν έλαβε χώρα στο ΟΑΚΑ και ο Ολυμπιακός αναδείχτηκε νικητής, έχοντας σε εκπληκτικό βράδυ τον Οκτάβιους Έλις. Στο δεύτερο ντέρμπι της καριέρας του, ο δυναμικός σέντερ σκέπασε τα δύο καλάθια, κατεβάζοντας 13 ριμπάουντ σε 24:11.





Week 3: Ντίνος Μήτογλου vs Μπαρτσελόνα

Στην πρώτη διαβολοβδομάδα της χρονιάς, ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στη Βαρκελώνη. Οι «πράσινοι» άγγιξαν το διπλό στην έδρα της Μπαρτσελόνα, για να ηττηθούν στην παράταση. Στο ματς έλαμψε το αστέρι του Ντίνου Μήτογλου. Ο ταλαντούχος φόργουορντ έγραψε ένα γεμάτο double double με 16 πόντους, 12 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 28 PIR σε 34:27.





Week 4: Νεμάνια Νέντοβιτς vs Φενερμπαχτσέ

Κόντρα στη Φενέρ, ο Νεμάνια Νέντοβιτς κατέθεσε τα διαπιστευτήριά του, αποδεικνύοντας πως παραμένει ένας από τους πλέον εκρηκτικούς γκαρντ της EuroLeague. Απέναντι στην τουρκική ομάδα άγγιξε το ρεκόρ καριέρας του, σταματώντας στους 28 πόντους και διέλυσε κάθε αμυντικό πλάνο της ομάδας του Κοκόσκοφ, στη νίκη των «πράσινων» για την 5η αγωνιστική.





Week 5: Χασάν Μάρτιν vs Εφές Αναντολού

Ο παίκτης αποκάλυψη του Ολυμπιακού στην κανονική περίοδο ως τώρα, έγινε ο τελευταίος Best Performer in Greece by bwin για τον Οκτώβριο. Ο λόγος για τον Χασάν Μάρτιν, ο οποίος εγκλιματίστηκε άμεσα στην ομάδα του Μπαρτζώκα και προσφέρει πολύτιμες λύσεις σε άμυνα και επίθεση. Απέναντι στην Εφές, ο Αμερικανός σέντερ ολοκλήρωσε το ματς με γεμάτη στατιστική και 19 στο σύστημα αξιολόγησης (11 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 3 κοψίματα).





bwin, Επίσημος Εθνικός Χορηγός της Turkish Airlines EuroLeague