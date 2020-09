Avon. Watch Me Now.

Η Avon αλλάζει. Ο παγκόσμιος κολοσσός του κλάδου της ομορφιάς επαναπροσδιορίζει την ταυτότητά του με την νέα καμπάνια: «Watch Me Now - Δείτε Με Τώρα»

H Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας δηλώνει ότι η νέα ταυτότητα αναδεικνύει τη σύγχρονη Avon και τον σκοπό της να μεταμορφώσει τη ζωή των γυναικών προς το καλύτερο

Η νέα εικόνα της Avon παρουσιάζεται παγκοσμίως, σε όλες τις αγορές από τον Σεπτέμβριο, σηματοδοτώντας τα 135 χρόνια της εταιρείας

16 Σεπτεμβρίου 2020: Η Avon παρουσιάζει την νέα της ταυτότητα με την καινούργια καμπάνια « Watch Me Now », καλώντας το κοινό να επανεξετάσει τις απόψεις του για την εμβληματική εταιρεία, η οποία μεταμορφώνει τις ζωές των γυναικών, προσεγγίζοντας διαφορετικά την ομορφιά, και αναδεικνύοντας το σύγχρονο προφίλ της ως μία καινοτόμα και τολμηρή εταιρεία ομορφιάς που μάχεται κατά των διακρίσεων.Κλείνοντας τα 135 χρόνια της, η καμπάνια « Watch Me Now » είναι ένα νεύμα προς την κληρονομιά της Avon, που είναι μια εταιρεία με σκοπό: χρησιμοποιώντας τη δύναμη της ομορφιάς, δημιουργεί ευκαιρίες κέρδους για τους ανθρώπους με τους δικούς τους όρους και υποστηρίζει σκοπούς, όπως η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και η μάχη ενάντια στον καρκίνο του μαστού για περισσότερο από έναν αιώνα. Γιορτάζει την ανάδειξη όσων δεν πίστευαν ότι μπορούν, αναδεικνύοντας απροσδόκητες και υποτιμημένες πτυχές της φιλοσοφίας της εταιρείας, των ανθρώπων της, του ακτιβισμού και των προϊόντων της, για τα οποία η Avon έχει λάβει περισσότερα από 750 διπλώματα ευρεσιτεχνίας και 300 βραβεία.Το « Watch Me Now » είναι μια νέα οπτική απεικόνιση της ταυτότητας της εταιρείας και ανανέωση του λογοτύπου της, η πρώτη που επιχειρείται τις τελευταίες δεκαετίες, παράλληλα με την υιοθέτηση ενός πιο τολμηρού τόνου, ώστε να απευθύνεται, σήμερα, πιο αποτελεσματικά στα εκατομμύρια Μέλη και πελάτες της. Το νέο λογότυπο έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται σε προϊόντα και φυλλάδια και ακολουθεί τις καμπύλες γραμμές του αρχικού λογότυπου της Avon της δεκαετίας του 1930, με τη νέα χρωματική παλέτα να βασίζεται στις καμπύλες του προσώπου μιας γυναίκας.Ο James Thompson, Επικεφαλής της Εταιρείας, των Κατηγοριών και Καταστημάτων της Avon, δήλωσε: «Υπάρχει τεράστια αναγνωρισιμότητα και αγάπη για το brand Avon, αλλά αφεθήκαμε στο να μας υποτιμήσουν λίγο. Είμαστε μια δυναμική, τολμηρή, μοντέρνα εταιρεία ομορφιάς που μάχεται κατά των διακρίσεων. Eίμαστε μια ποιοτική μάρκα που αφορά όλους∙ και αγωνιζόμαστε για ζητήματα που έχουν σημασία, όπως η καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο και η μάχη ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Προσφέρουμε στις γυναίκες μία ευέλικτη ευκαιρία να κερδίζουν χρήματα νωρίτερα και από τότε που απέκτησαν το δικαίωμα ψήφου. Το « Watch Me Now » αναδεικνύει ότι καλύτερο είχε η εταιρεία να προσφέρει ανέκαθεν και την επανατοποθετεί υπερήφανα, με τρόπο που προσελκύει τον κόσμο και αγγίζει συλλογικές ανησυχίες.»Η Angela Cretu, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Avon, δήλωσε: «Το « Watch Me Now » σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για την εταιρεία. Η Avon αντιμετωπίζει την ομορφιά με διαφορετικό τρόπο εδώ και 135 χρόνια και δεν θα σταματήσει τώρα - μόλις ξεκινήσαμε. Παίρνουμε όλα όσα μάθαμε τα τελευταία 135 χρόνια σχετικά με τη δύναμη των σχέσεων και τις πωλήσεις μέσω κοινωνικών επαφών και τα εφαρμόζουμε στο σήμερα – χρησιμοποιώντας νέα ψηφιακά εργαλεία που επιτρέπουν στα Μέλη μας να κερδίζουν χρήματα με ευέλικτο τρόπο μέσα από τις κοινωνικές πλατφόρμες που δραστηριοποιούνται.«Συνεχίζουμε να καινοτομούμε και να εξελισσόμαστε, επενδύοντας στην έρευνα, την ανάπτυξη προϊόντων και των ανθρώπων μας, για να διασφαλίσουμε ότι η ομορφιά είναι καθολική και προσβάσιμη σε όλους. Και θα συνεχίσουμε να εκφράζουμε τη γνώμη μας, να προωθούμε την αλλαγή και να έχουμε θετικό αντίκτυπο σε σκοπούς που επηρεάζουν τις γυναίκες, παγκοσμίως. Η διαφορά είναι ότι το κάνουμε με πιο τολμηρό και σίγουρο τρόπο για να διευρύνουμε την Avon και να αναπτύξουμε την επιχείρησή μας.»Με πέντε εκατομμύρια Μέλη σε περισσότερες από 50 αγορές, παγκοσμίως, η Avon επιταχύνει την καινοτομία και τον επιχειρηματικό της μετασχηματισμό τους τελευταίους 12 μήνες, μέσω αυξημένων ψηφιακών εργαλείων και της υποστήριξης των Μελών της, καθώς και νέων προϊόντων που βασίζονται σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Οι τελευταίες καινοτομίες της περιλαμβάνουν την τεχνολογία Protinol™, η οποία αποκαθιστά επτά χρόνια απώλειας κολλαγόνου σε επτά ημέρες και τη Σειρά «Adapt», μια νέα συλλογή που είναι σχεδιασμένη για να μειώσει τον αντίκτυπο των ορμονικών διαταραχών στην επιδερμίδα.Η καμπάνια « Watch Me Now » θα παρουσιαστεί παγκοσμίως σε όλα τα σημεία επαφής της Avon με τους καταναλωτές της από τον Σεπτέμβριο του 2020. Μπορείτε να δείτε την ταινία της καμπάνιας « Watch Me Now » εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=OUAYEci5hcw&feature=youtu.be&ab_channel=Avongr Νομίζατε ότι ξέρατε την Avon;Ξανασκεφτείτε το!Κάποιοι δεν είδαν την Avon να έρχεται και τώρα δεν μπορούν να πάρουν το βλέμμα τους από πάνω της.Avon. Watch Me Now.