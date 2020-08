COSMOS SPORT: Διάλεξε σακίδιο και χάρισε χαμόγελα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς σηματοδοτεί πολλά για κάθε παιδί. Οι σχολικές τάξεις γεμίζουν και πάλι με χαμόγελα, οι αυλές με παιχνίδια και τα περισσότερα παιδιά επιστρέφουν στην αγαπημένη τους δραστηριότητα (basketball, ποδόσφαιρο, κολυμβητήριο, χορό κλπ), εξοπλισμένα με όλα όσα χρειάζονται.Υπάρχουν όμως και πολλά παιδιά που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα.Στα Cosmos Sport, με αποστολή “Together We Make Cosmos a Better Place” και πιστεύοντας στην δύναμη του Αθλητισμού να αλλάξει τον κόσμο, θελήσαμε να προσφέρουμε σε περισσότερα παιδιά την ευκαιρία για αθλητισμό, με κατάλληλες υποδομές και εξοπλισμό!Θέλοντας να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο της προσπάθειάς μας, ήρθαμε σε επαφή με το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο ΔΕΣΜΟΣ που λειτουργεί ως αποτελεσματικός και αξιόπιστος συνδετικός κρίκος για την κοινωνική προσφορά στην Ελλάδα. Σχεδιάσαμε ΜΑΖΙ ένα πρόγραμμα που μέσα από την ατομική προσφορά μπορεί να γίνει συλλογική επιτυχία!Φέτος, ένα καινούργιο σακίδιο μπορεί να κάνει κάτι σπουδαίο! Για κάθε αγορά τσάντας ή backpack από τα Cosmos Sport προσφέρουμε 1€ για να ενισχύσουμε Ιδρύματα Παιδικής Προστασίας με αθλητικό εξοπλισμό. Κάνε την αγορά σου από το Cosmossport.gr ή από τα 26 Καταστήματα Cosmos Sport ανά την Ελλάδα! ΜΑΖΙ χαρίζουμε χαμόγελο σε παιδιά που το έχουν ακόμη περισσότερο ανάγκη! Στα Cosmos Sport θα βρεις εκατοντάδες σχέδια σε σακίδια από κορυφαία Brands όπως Nike, adidas, Under Armour και για κάθε style: τρόλεϊ, 3D σχέδια, με σήματα ομάδων και φιγούρες για κάθε γούστο!Σε συνεργασία λοιπόν με τον «Δεσμό» επιλέξαμε τρία ιδρύματα Παιδικής Προστασίας, που χρειάζονται στήριξη σε υποδομές και εξοπλισμό για αθλητικές δραστηριότητες. Αυτά είναι: Στέγη Θηλέων Παλαιού Φαλήρου “Ο Άγιος Αλέξανδρος” , Το Σπίτι της Βεργίνας (Σύλλογο Κοινωνικής Πρωτοβουλίας Βέροιας “Πρωτοβουλία για το Παιδί), Παράρτημα Προστασία Παιδιού Λασιθίου (Παιδόπολη Νεάπολης) - Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης (Ν.Π.Δ.Δ.)Για περισσότερες πληροφορίες για την ενέργεια και τα ιδρύματα,