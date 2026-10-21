Γρίπη, Covid, RSV: Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν ενόψει χειμώνα
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COVID-19 Αναπνευστικές λοιμώξεις Γρίπη Εμβολιασμός Ιός RSV (αναπνευστικός συγκυτιακός ιός) Σταματούλα Τσικρικά

Γρίπη, Covid, RSV: Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν ενόψει χειμώνα

Καθώς οι λοιμώξεις του αναπνευστικού αυξάνονται, ο έγκαιρος εμβολιασμός αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους ηλικιωμένους και τις ευάλωτες ομάδες

Γρίπη, Covid, RSV: Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν ενόψει χειμώνα
ygeiamou.gr team
*Γράφει η Δρ. Σταματούλα Τσικρικά, Secretary and Treasurer of UEMS Pneumology Section, ΔΣ Ελληνικής Εταιρείας Επείγουσας Ιατρικής

Η εποχικότητα των λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος, με κυριότερες εκπροσώπους το κοινό κρυολόγημα, την εποχική γρίπη, τη νόσο COVID-19 και τη λοίμωξη από τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV), αποτελεί καλά τεκμηριωμένο επιδημιολογικό φαινόμενο, καθώς τα ποσοστά νόσησης αυξάνονται με την πτώση της θερμοκρασίας. Η παρατεταμένη παραμονή σε κλειστούς χώρους και ο συγχρωτισμός διαμορφώνουν τις συνθήκες για αποτελεσματικότερη διασπορά των παθογόνων στην κοινότητα.

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ygeiamou.gr team
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