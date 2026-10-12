Ορίστηκε η Επιτροπή ελέγχου των κέντρων αντιγήρανσης – Δείτε τα μέλη της



Συστάθηκε από το υπουργείο Υγείας η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, η οποία θα αναλάβει να διαμορφώσει την πρόταση για το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει τις υπηρεσίες αντιγήρανσης και μακροβιότητας (longevity).

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, η επιτροπή έχει προθεσμία έξι μηνών για να ολοκληρώσει το έργο της και να καταθέσει τις προτάσεις της για ένα συνεκτικό πλαίσιο γύρω από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που σήμερα είναι αρρύθμιστες, όπως ανέδειξε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί από την Επιτροπή στην προστασία των πολιτών, στην ενημερωμένη συναίνεση των ασθενών και στην αποτροπή παραπλανητικών ισχυρισμών σχετικά με τα οφέλη των σχετικών θεραπειών.



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