Ορίστηκε η Επιτροπή ελέγχου των κέντρων αντιγήρανσης – Δείτε τα μέλη της
YGEIAMOU.GR
Αντιγήρανση Μακροβιότητα Υπουργείο Υγείας Γιώργος Μαζωνάκης

Ορίστηκε η Επιτροπή ελέγχου των κέντρων αντιγήρανσης – Δείτε τα μέλη της

Το Υπουργείο Υγείας σύστησε Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου που θα ρυθμίζει τις υπηρεσίες αντιγήρανσης και μακροζωΐας, με προθεσμία ολοκλήρωσης έξι μηνών

Ορίστηκε η Επιτροπή ελέγχου των κέντρων αντιγήρανσης – Δείτε τα μέλη της
Μαρία-Νίκη Γεωργαντά


Συστάθηκε από το υπουργείο Υγείας η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, η οποία θα αναλάβει να διαμορφώσει την πρόταση για το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει τις υπηρεσίες αντιγήρανσης και μακροβιότητας (longevity).

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, η επιτροπή έχει προθεσμία έξι μηνών για να ολοκληρώσει το έργο της και να καταθέσει τις προτάσεις της για ένα συνεκτικό πλαίσιο γύρω από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που σήμερα είναι αρρύθμιστες, όπως ανέδειξε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί από την Επιτροπή στην προστασία των πολιτών, στην ενημερωμένη συναίνεση των ασθενών και στην αποτροπή παραπλανητικών ισχυρισμών σχετικά με τα οφέλη των σχετικών θεραπειών.

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Μαρία-Νίκη Γεωργαντά
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