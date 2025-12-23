Ο Δεκέμβριος είναι ο πιο αγχωτικός μήνας του χρόνου: 6 tips για να διαχειριστούμε το στρες
Η περίοδος των γιορτών συχνά συνδέεται με χαρά και συντροφικότητα, αλλά για πολλούς είναι επίσης μια από τις πιο αγχωτικές περιόδους του χρόνου. Τα υπερφορτωμένα προγράμματα, οι οικονομικές πιέσεις και οι συναισθηματικές προσδοκίες συχνά δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για προσωπική ευημερία.
Σύμφωνα με καναδική έρευνα, ο Δεκέμβριος είναι ο πιο αγχωτικός μήνας του χρόνου για τους μισούς ενήλικες. Οι αυξημένες απαιτήσεις των ημερών μπορούν να διαταράξουν τον ύπνο, να επηρεάσουν τις διατροφικές συνήθειες και να επιβαρύνουν την ψυχική υγεία. Το αυξανόμενο κόστος ζωής έρχεται να εντείνει τις οικονομικές ανησυχίες, με τα 2/3 των ενηλίκων να ανησυχούν για τη διαχείριση των εορταστικών δαπανών.
Παράλληλα, οι γιορτές τείνουν να εντείνουν την συναισθηματική ένταση. Οι οικογενειακές συγκρούσεις, η μοναξιά, η θλίψη και οι ανεπίλυτες δυναμικές του παρελθόντος μπορεί να εμφανιστούν πιο έντονα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Οι αλλαγές στην οικογενειακή δομή ή η απουσία αγαπημένων προσώπων εντείνουν τα συναισθήματα θλίψης, καθιστώντας ιδιαίτερα σημαντικό να προσεγγίσουμε τις διακοπές με προσοχή και φροντίδα.
