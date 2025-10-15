Δύο ήρωες που «βλέπουν» κρατώντας το λευκό μπαστούνι – Μιλούν για τα προβλήματα των ατόμων με οπτική αναπηρία

Ο Βαγγέλης γεννήθηκε τυφλός. Η Άννα Μαρία έχασε την όρασή της ύστερα από ιατρικό λάθος. Δύο νέοι άνθρωποι που μιλούν για τη ζωή με το λευκό μπαστούνι που βοηθά τα άτομα με οπτική αναπηρία να αντιμετωπίζουν τα πολλαπλά εμπόδια της καθημερινότητας