Δύο ήρωες που «βλέπουν» κρατώντας το λευκό μπαστούνι – Μιλούν για τα προβλήματα των ατόμων με οπτική αναπηρία
Ο Βαγγέλης γεννήθηκε τυφλός. Η Άννα Μαρία έχασε την όρασή της ύστερα από ιατρικό λάθος. Δύο νέοι άνθρωποι που μιλούν για τη ζωή με το λευκό μπαστούνι που βοηθά τα άτομα με οπτική αναπηρία να αντιμετωπίζουν τα πολλαπλά εμπόδια της καθημερινότητας
Ο Βαγγέλης Αυγουλάς γεννήθηκε τυφλός. Η κα. Άννα Μαρία Φώσκολου έχασε την όρασή της ύστερα από ιατρικό λάθος στα νεανικά της χρόνια, όταν σπούδαζε στην Καστοριά. Δύο συγκινητικές ιστορίες για τα άτομα που δεν επέλεξαν να μην βλέπουν. Αλλά επιλέγουν να προχωρούν μπροστά με θάρος κρατώντας το λευκό μπαστούνι της δύναμης.
Παγκόσμια Ημέρα του Λευκού Μπαστουνιού
Κάθε χρόνο, στις 15 Οκτωβρίου, γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα του Λευκού Μπαστουνιού, ένας θεσμός που καθιερώθηκε στις ΗΠΑ το 1964 και αναγνωρίστηκε επίσημα στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Το Λευκό Μπαστούνι δεν είναι απλώς ένα βοήθημα. Αποτελεί σύμβολο ανεξαρτησίας, αυτονομίας και δικαιώματος στην ασφαλή μετακίνηση για τα άτομα με οπτική αναπηρία. Μια μέρα που υπενθυμίζει ότι η ισότιμη συμμετοχή και η προσβασιμότητα δεν είναι ζήτημα φιλανθρωπίας, αλλά δικαίωμα που πρέπει να ισχύει 365 ημέρες τον χρόνο.
