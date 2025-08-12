Πράσινο φως για τους ιδιώτες γιατρούς στα νοσοκομεία του ΕΣΥ – Η νέα υπουργική απόφαση



Ανοίγει ο δρόμος για την απασχόληση των ιδιωτών γιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που προωθεί το Υπουργείο Υγείας για αποτελεσματικότερες υπηρεσίες υγείας προς τους πολίτες. Μετά τη δυνατότητα που δόθηκε στους γιατρούς του ΕΣΥ να διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο ή να απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, το Υπουργείο Υγείας θεσπίζει και το αντίστροφο, δηλαδή την είσοδο ιδιωτών γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία.

Πρόκειται για μία ρύθμιση που είχε προαναγγείλει εδώ και καιρό η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ωστόσο είχε «παγώσει». Πλέον, όμως, προχωρά με την απόφαση που υπογράφουν ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και οι Υφυπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιος Πετραλιάς και Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.



