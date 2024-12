Ελονοσία: «Τσιμπήματα ανοσίας» ετοιμάζουν οι επιστήμονες – Πώς οι εμβολιασμοί θα γίνονται από κουνούπια!

Από εχθρό, σε σύμμαχο κατά της ελονοσίας κατάφεραν να μετατρέψουν τα κουνούπια ερευνητές από ερευνητές του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου του Λέιντεν και του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Radboud στην Ολλανδία, «φορτώνοντας» στους διαβιβαστές γενετικά τροποποιημένα παράσιτα της νόσου (πλασμώδια) ώστε να λειτουργήσουν ως εξασθενημένα εμβόλια. Τα αποτελέσματα των πρώτων δοκιμών σε ανθρώπους, που δημοσιεύθηκαν στο The New England Journal of Medicine, έδειξαν ότι τα «τσιμπήματα ανοσίας» απέτρεψαν τις λοιμώξεις σε ποσοστό 90%.Οι εξελίξεις θα μπορούσαν να σημάνουν επανάσταση στη δημόσια υγεία. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση για την Ελονοσία 2023:Διαβάστε περισσότερα στο