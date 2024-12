Αυτισμός: Το ευαίσθητο διαγνωστικό εργαλείο που μπορεί να εντοπίσει 5 φορές περισσότερα παιδιά στο φάσμα

Η έγκαιρη ανίχνευση αυτισμού είναι καθοριστική για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και των αναπτυξιακών προοπτικών των παιδιών που αντιμετωπίζουν Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Μια νέα μελέτη από το Ινστιτούτο Αυτισμού A.J. Drexel, του Πανεπιστημίου Drexel, αποκαλύπτει ότι η χρήση του αξιόπιστου ανιχνευτικού εργαλείου, M-CHAT-R/F (Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised, with Follow-Up), ενός τροποποιημένου ερωτηματολογίου για τον αυτισμό σε νήπια, κατά τις προγραμματισμένες επισκέψεις σε παιδίατρο, μπορεί να αυξήσει τον αριθμό παιδιών που εντοπίζονται με πιθανότητα αυτισμού κατά 5 φορές.Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychology και αποτελεί την πρώτη μεγάλης κλίμακας, τυχαιοποιημένη δοκιμή που εξετάζει την επίδραση του εργαλείου αυτού στην έγκαιρη αναγνώριση αυτισμού σε συνθήκες πρωτοβάθμιας παιδιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η χρήση του M-CHAT-R/F εντόπισε 5 φορές περισσότερα παιδιά που είναι πιθανό να εμφανίζουν Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, σε σύγκριση με τις συνήθεις διαδικασίες που εφαρμόζουν οι παιδίατροι.Διαβάστε περισσότερα στο