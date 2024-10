Χωρίς πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας 1 στα 3 άτομα με αναπηρία

«Αρνητική» είναι η επίδοση της Ελλάδας στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τις ακάλυπτες ανάγκες των ανθρώπων με αναπηρία και την πρόσβασή στους σε υπηρεσίες υγείας.Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται στην ετήσια έκθεση της Eurostat που περιλαμβάνει τα στατιστικά για την Ισότητα και τη Μη-διάκριση (Statistics on equality and non-discrimination in the EU, 2024 edition), οι πολίτες με αναπηρία και με χρόνιες παθήσεις στην Ελλάδα βρίσκονται μακράν στη χειρότερη θέση από το σύνολο των χωρών της Ευρώπης των 27, ως προς την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υγείας.Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr